DETEKTYW 10/2016

Archiwum X na tropie – Raport „Detektywa”

Większość sprawców zabójstw trafia do aresztu w krótkim czasie od popełnienia przestępstwa, jednak niewielki odsetek przez długie lata cieszy się wolnością. Na szczęście, przestępcy coraz rzadziej pozostają bezkarni. Dzięki determinacji policjantów ze specjalnych grup nazywanych Archiwum X, sprawiedliwość triumfuje nawet po wielu, wielu latach! Po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że nie ma zbrodni doskonałej.

Czarna owca w rodzinie – Emigracja zarobkowa

Życie 36-letniego Bogdana B. wkroczyło w nowy wymiar i nabrało takiej prędkości, jakby ktoś nagle wcisnął przycisk z napisem: przyspieszenie. Pierwszego stycznia 2010 roku wystartowała założona z bratem firma, zajmująca się projektowaniem i obsługą komór chłodniczych. Ponieważ takie pomieszczenia są niezbędne we wszelkich zakładach przetwórstwa spożywczego, toteż zapotrzebowanie na nie było i jest spore.

Dowód poniżej pasa – Mocny argument

Kiedy się obudziłem, stali nade mną policjanci. Skuli mnie, nie pozwolili się ubrać. Zostałem zawieziony do szpitala, gdzie pobrali mi wyskrobiny spod paznokci na badanie DN A. Nie wiem, komu to potrzebne. Na przesłuchaniu zażądałem tłumacza języka angielskiego, ale on nie dyktował do protokołu tego, co mówiłem. Ta kobieta kłamała w żywe oczy. Ja bym nigdy nie zmusił kobiety do seksu oralnego, to jest niemoralne...

Krwawy Romeo – Była dla niego całym światem

Morderca wolno zbliża się do otwartej trumny. Do twarzy Alicji troskliwie przytula małego żółtego pluszowego misia. Zasłania nim szramę na policzku – ślad po uderzeniu nożem, którym zamordował swoją ukochaną. Na białej kołderce, szczelnie okrywającej wątłe ciało dziewczyny, składa upominek, którego nie zdążył jej podarować przed śmiercią – pudełko z kompletem seksownej bielizny…

Kości – Sprawiedliwość po latach

W piątek, 15 marca 2012 roku, kryminalni zapukali do drzwi mieszkania na parterze w jednopiętrowej kamieniczce w mieście I. Otworzył mężczyzna w podkoszulku. Widać było, że nie golił się od kilku dni. Twarz czerwona, nabrzmiała, sylwetka szczupła, nieco przygarbiona. Policjantów uderzył zaduch dawno niewietrzonego mieszkania, a od mężczyzny czuć było alkohol.

Zła kobieta – Morderstwo w hostelu

Rankiem, 3 marca 2015 roku, Irek zadzwonił do swojej matki: – Mamo, chyba zabiłem Paulinę… Czekam na pogotowie i policję – powiedział cicho, po czym się rozłączył. Niedługo później, dokładnie o 7.40, oficer policji w B. dostał zgłoszenie. Po drugiej stronie słuchawki roztrzęsiony mężczyzna krzyczał: – On się z nią zabarykadował. Ma nóż!

Śmiertelna przechadzka – Zemsta szaleńca

Był samotnikiem i religijnym dziwakiem. Wytykany palcami przez sąsiadów i wyśmiewany przez miejscowych nastolatków z powodu rzekomego homoseksualizmu, długo znosił zniewagi pod swoim adresem. Kiedy jednak ukradziono mu nową bramę wejściową, poprzysiągł krwawą zemstę. W ciągu dwunastu minut zastrzelił trzynaście osób, a trzy ciężko ranił.

Kujawy i zjawy – Tajemnicza Polska

Duchy i zjawiska paranormalne budzą emocje. Widziadłom towarzyszą legendy, domysły, plotki, a niektórzy twierdzą, że i fakty. Tak czy inaczej, trudno o lepszą atrakcję turystyczną niż duch z wiarygodnym rodowodem. Tego typu sensacje bez problemu znajdziemy w województwie kujawsko-pomorskim.

Banda „Tasiemki” – Al Capone znad Wisły

Gdy przegląda się protokoły zeznań świadków, aż wierzyć się nie chce, że to wszystko działo się w Warszawie, a nie gdzieś na dzikich preriach meksykańskich lub w mrocznych zaułkach wielkich amerykańskich miast. Dreszcz grozy ogarnia na samą myśl, jak bezbronni musieli być mieszkańcy milionowego miasta wobec samowoli łotrów, którzy podporządkowali sobie największe stołeczne targowisko. Na czele kilkunastoosobowej grupy przestępczej stał warszawski radny, człowiek znany i powszechnie szanowany…

Powrót do życia – Niespieszna Temida

W praktyce śledczej i sądowej słyszy się o wielu niedorzecznościach. Ta sprawa przerastała jednak wszelkie wyobrażenia. Do głosu dopuszczono bowiem przestępcę, aby świadczył przeciwko człowiekowi, który pośrednio był jego ofiarą. Na sali sądowej były policjant stanu Indiana wreszcie ujrzał swego prześladowcę. Recydywista zabił mu żonę i dzieci, a w zeznaniach kłamał, by pogrążyć go na zawsze.