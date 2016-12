DETEKTYW 1/2017

Kibole atakują – Raport „Detektywa”

Stadionowe chuligaństwo jest stare jak świat, niemniej ostatnie kilkanaście lat przyniosło wyjątkowo szybką profesjonalizację tego rzemiosła. Rozboje i bijatyki stały się dla wielu kibiców sposobem na życie, a mecze piłkarskie okazują się być doskonałą okazją do wyrażania buntu i złości wobec całego świata. Coraz częściej kibole to nie tylko przemoc czy osławione ustawki. Dużo poważniejsze są przestępstwa, dla których piłkarskie rozgrywki są tylko przykrywką. To dlatego rozpracowywaniem tego hermetycznego półświatka zajmują się setki funkcjonariuszy, w tym najlepsi śledczy z Centralnego Biura Śledczego Policji.

Tęsknię za wami, aniołki – Praga nie wybacza



Magda M. boi się reakcji mieszkańców ulicy Stalowej na warszawskiej Pradze-Północ. Wie, że pod oknami mieszkania Pauliny L. palą się znicze, wciąż przybywa dziecięcych zabawek. Okolicznymi ulicami swego czasu przeszedł marsz milczenia. Na niektórych transparentach wypisano: Praga nie wybaczy.

Kolekcjoner śmierci – Bez wyrzutów sumienia



Nie było go stać na wódkę, ale i tak poszedł po flaszkę do sklepu. Od dwóch dni nie zdejmował z siebie niemieckiego munduru. Kilka miesięcy później, w pijackim widzie, będzie próbował wyjaśnić policjantom, że straszne czyny, których się dopuścił, to wina właśnie tego nieszczęsnego munduru. Nikt mu w to jednak nie uwierzy.

Matka diabła – Toksyczna miłość



Adoptowany syn zamordował swoją matkę i pokroił jej ciało na ponad 500 kawałków. Ukrył je w kilkunastu garnkach i zamurował pod schodami domu. Sąd skazał Michała S. na 11 lat więzienia za zbezczeszczenie zwłok i… przekroczenie granic obrony koniecznej.

Kara za kłamstwo – Samo życie



Przygotowując się do akcji, policjanci z grupy realizacyjnej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w K. nie byli pewni, co zastaną w zabudowaniach, które mieli przeszukać. Informacje z rozpoznania operacyjnego nie były precyzyjne. Udało się ustalić, że w poniemieckim gospodarstwie rolnym w Z. przebywają członkowie groźnej grupy przestępczej.

Z kraju i ze świata – Rozrywka z Temidą

Nożem w artystę – Niebezpieczna profesja



Był 21 marca 2013 roku, kiedy do komendy policji na warszawskim Mokotowie zgłosił się dziwnie zachowujący 34-letni mężczyzna. – Zabiłem swojego ojca – powiedział. Nie kłamał.

Przystojniak z kryminału – Ale model!



Kiedyś kradł i rabował, będąc członkiem groźnego gangu. Za sprawą policyjnego zdjęcia opublikowanego w sieci momentalnie skradł serca tysiącom kobiet na całym świecie. Siedząc w więzieniu, został modelem. Podpisał kontrakt z agencją, a po wyjściu zza krat został zasypany intratnymi propozycjami od największych marek, a nawet światowych możnowładców. Jak zdobył sławę Jeremy Meeks, zwany przez media seksowym przestępcą?

Krwawa samba gangów – Brazylijski półświatek



Brazylia kojarzy się nam z pięknymi plażami, doskonałymi piłkarzami, potężną figurą Chrystusa dominującą nad Rio de Janeiro. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że największe państwo Ameryki Południowej należy do najbardziej niebezpiecznych na świecie, a tamtejsze gangi handlują narkotykami oraz bronią, kontrolują slumsy i bez wahania sięgają po broń w walce o przywództwo w przestępczym półświatku. Walka toczy się nie tylko na wolności, ale również za murami zakładów karnych. Brazylijskie więzienia to państwo w państwie. Kto tego nie zrozumie, może stracić zdrowie, a nawet życie. Skazańcy muszą przestrzegać wewnętrznych, niepisanych reguł i podporządkować się szefom gangów, które opanowały tamtejsze więzienia.

Tajemniczy Dolny Śląsk – Nawiedzone miejsca



Do tej pory nie wyjaśniono, w jakim celu hitlerowcy budowali ten olbrzymi kompleks. Jedna z hipotez głosi, że miał ukrywać kolejną kwaterę Hitlera. Inna, że miał pomieścić ośrodek produkcji i wystrzeliwania rakiet V2, ośrodek badań atomowych, ośrodek badań chemicznych lub ośrodek badań biologicznych. Jest też teoria mówiąca o tym, że miało to być miejsce testów nad napędem antygrawitacyjnym oraz tzw. UFO Hitlera, czyli rakietą V7

Dwunastu niesprawiedliwych – James Bond w spódnicy



Trwała rozprawa przeciwko morderczyni, ale nieoficjalnym oskarżonym był wyjęty spod prawa uciekinier nieobecny na sali. Zamożny chirurg stworzył sobie dziwaczny świat, rządzony pod dyktando jego woli. Według praw jego świata wszystko i każdego można było kupić. Wielkie pieniądze decydowały o życiu i śmierci. Posłuszeństwo nagradzał, bunt karał śmiercią. Czy sędziowie przysięgli będą w stanie zrozumieć, że usunięcie niepokornej kobiety zlecił swemu „Bondowi w spódnicy”?

Dewiant z Lasku Bulońskiego – Zagadka kryminalna



W osławionym podparyskim Lasku Bulońskim młoda kobieta trudniąca się „najstarszym zawodem świata” została napadnięta przez zdziczałego dewianta. Napastnik zgwałcił kobietę i na koniec usiłował ją udusić. Na szczęście ofiara zdołała się wyrwać zboczeńcowi i uciekła. Widziała jeszcze, jak napastnik szybko ucieka w leśną gęstwinę. Była to już czwarta ofiara nieznanego i brutalnego sprawcy. Komisarz Blanchard złożył nazajutrz wizytę napadniętej w szpitalu. Przy jej pomocy uzupełniono rozpoczęty już wcześniej portret pamięciowy napastnika. Policja miała dobre rozeznanie wśród stałych bywalców Lasku Bulońskiego i dlatego już trzy dni później zatrzymano czterech podejrzanych. Komisarz postanowił skonfrontować ich z dwiema innymi poszkodowanymi dziewczętami.