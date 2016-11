DETEKTYW 12/2016

Cudotwórcy czy szarlatani? – Raport „Detektywa”

Przed obliczem polskiej Temidy dawno nie było podobnej sprawy. To był proces o czary! Aldona Zaborowska, podając się za wróżkę i znachorkę, tak skutecznie manipulowała Grażyną Nowak, że w zamian za swoje usługi wyłudziła od niej prawie pół miliona złotych. Jak opisał to potem prokurator: – Wprowadzając pokrzywdzoną w błąd co do możliwości oddziaływania na jej dzieci, to jest wzbudzając u niej przeświadczenie, że jej dzieciom grozi niebezpieczeństwo w postaci chorób i że ona jest w stanie uchronić je przed chorobami, w tym nowotworowymi, skłoniła ją do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Dwa oblicza wiertła – Lubieżny dentysta

Miał leczyć zęby, uśmierzając ból, tymczasem narażał swoje pacjentki na wyjątkowo bolesne i traumatyczne wspomnienia z wizyty w gabinecie stomatologicznym. Zamiast jamy ustnej, Cezarego T. interesowały zupełnie inne miejsca na ciele młodych kobiet. Po zaaplikowaniu solidnej dawki narkozy, wyrodny dentysta na czas zabiegu zamieniał nieprzytomne pacjentki w seksualne niewolnice.

Ludzie interesu – Bez okoliczności łagodzących



Przyczyną śmierci była rana postrzałowa głowy. Strzał w lewą skroń oddano z bardzo bliskiej odległości. Pocisk przeszył na wylot głowę ofiary, dokonując znacznych uszkodzeń kości czaszki, zwłaszcza wokół rany wylotowej. Samego pocisku nie udało się odnaleźć.

Śmierć perkusisty – Koledzy nie kiwnęli palcem



Z pozoru była to banalna pijacka burda, zakończona śmiercią jednego z uczestników awantury. 22 stycznia 1992 roku w „Kurierze Lubelskim” pojawiła się informacja o zabójstwie, do którego doszło poprzedniej nocy w Puławach, w restauracji „Pod Dębami”. W bójce „o honor” miało brać udział kilka osób. Jedna z nich została śmiertelnie ugodzona nożem w serce.

Zbrodnia pod wpływem demona – Chora fascynacja

Daria poznała tajemnicę Mateusza. Zdradził jej, że od dawna prześladuje go myśl o śmierci. O tym, jak wiele problemów może ona rozwiązać. Zapytał ją, czy kiedykolwiek myślała, w jaki sposób chciałaby umrzeć. Daria w oszołomieniu słuchała tych wyznań. Rozmowa miała miejsce pod koniec wakacji, tuż po sierpniowym załamaniu pogody, które trwało 2 tygodnie. Wydawało się, że deszczową i chłodną aurą daje o sobie już znać nadchodząca przedwcześnie jesień. Mateusz opowiedział wówczas Darii, że czytał mit o Banshee, irlandzkiej zjawie zwiastującej koniec życia.

Z kraju i ze świata – Rozrywka z Temidą

Za młody na śmierć – Bez motywu

Nikomu się nie naraził. Nic nie zawinił. Zginął przypadkowo, tylko dlatego, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie. Młody, wybitnie uzdolniony student matematyki został zaatakowany 14 marca 1997 roku. Nie przeżył spotkania z dwoma 15-latkami, którzy chcieli „zaszaleć”…

Szaleniec z Tasmanii – Bezlitosny psychopata

Dokonał najkrwawszej masakry w historii Australii. W ciągu trwającego ponad 19 godzin szału zabijania pozbawił życia 35 osób, a 23 ciężko ranił. Motywy jego czynu wciąż pozostają nieznane.

Wampir z Łowicza – Ze starej wokandy

„Galerię przestępców urządzających zwierzęce polowania na swe ofiary, przeważnie młodociane, mordowane masowo dla celów seksualno-sadystycznych, powiększa Tadeusz Ensztajn, który 21 sierpnia 1934 roku stanął przed Sądem Okręgowym we Włocławku. Postać tego zbrodniarza tym bardziej odbiega od typowych przestępców tego rodzaju, że jest nią młodociany osobnik – niemal dziecko. Przez wiele miesięcy siał on postrach w okolicach Łowicza, aż w końcu dzięki przypadkowi – największemu wrogowi zbrodniarzy – i podstępowi policji został ujęty we Włocławku, na terenie którego usiłował kontynuować swój zbrodniczy proceder” – pisał w 1934 roku dziennikarz „Tajnego Detektywa” o dopiero co rozpoczętym procesie młodego mężczyzny, którego przedwojenne dzienniki obwołały „wampirem z Łowicza.”

Śląskie legendy i fakty – Mroczne opowieści

Burzliwe dzieje historyczne, położenie geograficzne i warunki naturalne – wszystko to wywarło ogromny wpływ na zasoby kulturowe województwa śląskiego. Śląsk – jak każdy szanujący się region – ma też swoje legendy przepełnione duchami i nadzwyczajnymi zjawiskami.

Trujący związek – Zbrodnia doskonała?



W lipcu 2015 roku przed sądem w niemieckim mieście Getynga stanął 44-letni biznesmen, oskarżony o próbę zamordowania żony. Motywem była zemsta za to, że kobieta zdecydowała się go opuścić. Sprawca zastosował niezwykle wyrafinowaną metodę pozbycia się kobiety. Gdyby jego plan do końca się powiódł, byłaby to zbrodnia niemal doskonała.

Siostrzeniec – Zagadka kryminalna



Niejaki Pierre Robin, siostrzeniec zamożnego przemysłowca Legranda, telefonicznie wezwał policję, twierdząc, że w willi jego wuja miało miejsce zabójstwo. Kiedy komisarz Blanchard wraz z ekipą przybył pod wskazany adres, młody Robin czekał już na policję na ulicy przed willą.