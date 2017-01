DETEKTYW 2/2017

Ostatnia podróż autostopem – Tropem nieuchwytnych zabójców

W latach 1992-2001 południowo-zachodnią częścią województwa łódzkiego wstrząsnęła seria zabójstw. Dopiero po wielu latach pojawiła się hipoteza, że mogły być one dziełem tego samego, nieustalonego do dzisiaj, dewianta seksualnego. Najprawdopodobniej wszystkie jego ofiary zatrzymywały przejeżdżające samochody, aby dojechać do pracy lub do domu. W swoją ostatnią podróż wyruszały razem z zabójcą…

Patologia z rodziną w tle – Kryminalna smykałka



Teresa F. od ponad dwudziestu lat trudniła się produkcją oraz handlem alkoholem z nielegalnych źródeł. Interes początkowo prowadził jej ojciec, a po jego śmierci matka. Jednak to dopiero Teresa pod koniec lat 90. uczyniła ze swojego domu jeden z najczęściej odwiedzanych adresów w Lublinie. Wódkę bądź spirytus można było wziąć na wynos lub napić się na miejscu, zawsze w doborowym towarzystwie lokalnych „smakoszy”.

Lokatorzy z piekła rodem – Niekontrolowany atak agresji



Wszedłem do kuchni i wtedy zobaczyłem właścicielkę mieszkania. W pierwszym momencie pomyślałem, że to jakieś majaczenia i zwidy po otrzymanym ciosie, bo przecież pół godziny wcześniej widziałem się z nią pod sklepem. Oprzytomniałem, kiedy uświadomiłem sobie, że pani Irena trzyma się futryny okna na zewnątrz mieszkania! Nie miałem pojęcia, jak się tam znalazła. Próbowałem ją ratować, chwyciłem najpierw za jedną, potem za drugą rękę i próbowałem wciągnąć do środka. W pewnym momencie zadrapała mnie w rękę i po prostu wyślizgnęła mi się. Chyba wołała: „ratunku”, kiedy spadała, ale ja naprawdę nie mogłem nic zrobić!

Mordercza zazdrość – Cmentarne selfie



Mężczyzna zajmujący się na co dzień zbieraniem puszek i innych surowców wtórnych, 16 czerwca 2015 roku przeszukiwał rejony cmentarza przy ulicy Manor Road w dzielnicy Upperby. Kiedy w pewnym momencie rozsunął gęste zarośla, zobaczył coś, co skłoniło go do natychmiastowego wezwania policji. Były to zwłoki młodego mężczyzny, jak później ustalono – czternastoletniego Jordana Watsona. Patolog stwierdził, że przyczyną śmierci były zadane ostrym narzędziem rany głowy i szyi nastolatka. Zarówno lekarz, jak i policjanci, byli zszokowani brutalnością tego mordu.

Gdy miłość się kończy – Bez ratunku



Kobiety lubią niegrzecznych mężczyzn tylko w filmach akcji. W prawdziwym życiu każda rozsądna dziewczyna szuka u partnera zupełnie innych cech. Niestety, prawdziwe życie bywa o wiele okrutniejsze niż to na ekranie. Przedstawiona historia uczy, że nawet odwaga i determinacja to czasem zbyt mało, żeby zakończyć toksyczny związek. Potrzebne jest wsparcie rodziny, przyjaciół, a w skrajnych przypadkach nawet policji.

Hiszpański ogier – Manewry miłosne



Adam i Magdalena W. – młodzi, wykształceni, bogaci. Ich życie wyglądało jak idylla. Ale w rzeczywistości, pod płaszczykiem udanego małżeństwa, krył się egoizm, wyrachowanie, nuda i niezaspokojone żądze. W sypialni coraz częściej wiało rutyną, dawna namiętność przepadła. W takich okolicznościach Magdalena W. przypadkowo poznała Cesara E. Przystojny mężczyzna o śniadej cerze od razu wpadł jej w oko. Okazało się, że jest Hiszpanem, prezesem dużej firmy, która prowadziła interesy także w Polsce.

Śmierć w Mikołajki – Mordercze trio



Barbara J. zadzwoniła na policję. Drżącym głosem powiedziała, że jej mąż został śmiertelnie postrzelony przez nieznajomego autostopowicza. Zabrali go po drodze z Opola do Brzegu.

Tajemniczy diament – Lśniący świadek historii



O Florentyńczyku wiadomo na pewno tylko to, że istniał. I że zaginął. Przez dwa stulecia był własnością Habsburgów, po czym został wywieziony do Szwajcarii i odtąd przepadł bez śladu. Historia diamentu, nazywanego Florentyńczykiem, Wielkim Księciem Toskanii, czy też Austriakiem, to wielka zagadka, a w jej tle pojawia się rabunek, kradzież i oszustwo… Jedno z większych w historii.

Zachodniopomorskie tajemnice – Polska z dreszczykiem



Na Zachodnim Pomorzu duchy rozgościły się w dość nietypowych miejscach. Można natknąć się na nie w budynku wyższej uczelni, w wieżowcu, w pensjonacie. Oczywiście nie brakuje ich także w „typowych” dla nich lokalizacjach. Co ciekawe, w Wierciszewie zainstalowano znak drogowy, ostrzegający przed duchem…

Maszyna do zabijania – Zbrodniarz z błyskotliwym umysłem



Cechowało go niebywałe okrucieństwo i pogarda dla życia ludzkiego. Udowodniono mu popełnienie 16 morderstw, jednak zdaniem śledczych mógł zabić co najmniej 51 innych osób. Pomimo przytłaczających dowodów, nigdy nie przyznał się do winy, ani też nie wyraził choćby cienia skruchy.