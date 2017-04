DETEKTYW 5/2017

Babcie będą mogły spać spokojnie? – Od redakcji



W połowie marca tego roku policjanci ze specjalnej grupy poszukiwawczej z Poznania – tzw. „łowcy cieni” – zatrzymali poszukiwanego przez kilka tygodni listem gończym Arkadiusza Ł. ps. „Hoss”. 49-letni mężczyzna podejrzewany o wyłudzenie metodą „na wnuczka” 1,4 miliona złotych, ukrywał się w wynajmowanym mieszkaniu. Według śledczych to właśnie „Hoss”, razem z braćmi i szwagrem, wymyślił w 1999 roku i od tamtej pory udoskonalał nowatorski rodzaj oszustwa. Dlatego mężczyzna pozostawał w zainteresowaniu policji kilku państw, zaś austriackie służby wystawiły za nim europejski nakaz aresztowania.

Trucizna jest dobra na wszystko! – Raport „Detektywa”

Od niepamiętnych czasów podejrzane i śmiercionośne mikstury były wykorzystywane przez władców i pretendentów do tronu, zdradzane żony i niewiernych mężów, wreszcie wszelkiej maści intrygantów i pospolitych bandytów, snujących plany zdobycia majątku. Choć trucicielstwo w większości społeczeństw uchodziło za oznakę tchórzostwa, to nigdy nie brakowało ludzi sięgających po tę jakże skuteczną broń. Zabójcy-truciciele od zawsze wykonują swój proceder w tajemnicy, dowody w procesach o otrucie są często trudne do zdobycia, a samo trucie odbywa się świadomie i w sekrecie.

Zbrodnia z planu filmowego – Promocja



Życie pisze różne scenariusze, które dopiero potem można sfilmować. W tym przypadku było odwrotnie. Przypadkowe spotkanie Gabrieli K. i Jerzego S. na planie filmu Romana Polańskiego „Pianista”, zakończyło się w prawdziwym życiu śmiercią Bogu ducha winnego człowieka.

Ryzyko na wynajem – Kulisy narkobiznesu



Nieznani sprawcy dokonali włamania do mieszkania i poważnie je zdewastowali. Szczególnie znęcali się nad szafą, która była jedynym meblem pozostałym z dawnego wyposażenia. Sprawcy zdołali wprawdzie zbiec przed przybyciem zaalarmowanej przez sąsiadów policji, ale świadkowie zapamiętali ich rysopisy.

Biegły w zabijaniu – Obsesyjna miłość



To był długi proces. Najpierw Adam N. został skazany na dożywocie, potem zmieniono mu karę na 25 lat więzienia. Obsesyjna miłość do 10-letniej pasierbicy przyjaciela pchnęła go do zbrodni, jakiej próżno szukać w polskich kronikach kryminalnych! Pikanterii sprawie dodaje fakt, że sprawca był jednym z bardziej cenionych biegłych sądowych w Krakowie.

Na kłopoty mecenas – Mistyfikacja niemal doskonała



Wiktor M. chciał być kimś więcej niż był. Do czegoś dojść, szybko dorobić się pieniędzy, ustawić się życiowo. Jako zwykłego technologa żywienia czekałyby go lata ciężkiej harówy, a ich efekt i tak był niepewny. A przecież miał zdolności. Potrafił rozmawiać z ludźmi tak, by załatwić to, czego potrzebował. Zauważył, że ludzie mu ufali i wierzyli, nawet gdy kłamał jak z nut…

Z kraju i ze świata – Rozrywka z Temidą



Najciemniej pod latarnią - Przyszedł na komisariat złożyć zeznania. Wychodząc, zainteresował się wiszącym na ścianie alkomatem. Nie mógł oprzeć się pokusie, odpiął więc urządzenie, schował pod kurtkę i żwawym krokiem opuścił posterunek. Policjanci z kieleckiego komisariatu nie musieli długo szukać złodzieja. Kamera monitoringu uchwyciła moment, w którym mężczyzna przywłaszczył sobie alkomat. Okazało się, że sprawcą kradzieży był 46-letni mieszkaniec Kielc, chwilę wcześniej przesłuchiwany w charakterze świadka. Mundurowi udali się więc pod adres zameldowania mężczyzny. Ten, z pokorą przyznał, że kradnąc alkomat, liczył się z konsekwencjami. Po wszystkim chciał nawet zwrócić urządzenie, ale… nie miał czym podjechać na komisariat. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Blondynka z pierwszego piętra – Świadek pod ochroną



Sąsiadki zawzięcie plotkowały pod sklepem: – Mówię pani, to chodziło o narkotyki. Bo niby skąd miała pieniądze na to wszystko? Ale pazerność gubi, pani kochana. Nie rozliczyła się ze wspólnikami i skończyła marnie…

Śmierć czatuje na Facebooku – W gronie znajomych



Wirtualna rzeczywistość jest dla wielu tak realna, że potrafią z jej powodu zabić.

Wirtuoz sejfów – Legendy dwudziestolecia



Jedną z najciekawszych postaci świata przestępczego dwudziestolecia międzywojennego był słynny kasiarz Stanisław Cichocki, bardziej znany jako „Szpicbródka”. Owiany legendą pomysłodawca wielu zuchwałych kradzieży był wirtuozem otwierania najbardziej skomplikowanych sejfów bankowych. Pseudonim zawdzięczał starannie wypielęgnowanej blond bródce. Nie wiadomo, gdzie i kiedy się urodził. Nie wiadomo, jak długo żył i gdzie zmarł. Pozostała po nim legenda największego kasiarza XX wieku, któremu udało się wkroczyć do historii i pozostać sławnym aż do dziś.

Pomorskie fakty i legendy – Polska z dreszczykiem



Kilka dni po katastrofie na plaży odnaleziono „dziwnego” człowieka ubranego w uniform wykonany z niezwykle wytrzymałego materiału. Stan osobnika był ciężki. Był przytomny dopóki na jego ręce znajdowała się bransoletka, ale kiedy lekarze przecięli ją – zmarł. Sekcja zwłok wykazała zupełnie inny niż u człowieka układ narządów wewnętrznych…

Spojrzenie zza krat – Winny czy niewinny?

Wspólne wakacje w meksykańskim kurorcie miały być okazją do pojednania męża i żony. Choć byłoby zapewne lepiej, gdyby pogodzili się w swej kalifornijskiej posiadłości. W kurorcie nad Atlantykiem doszło do tragedii. Ona straciła życie. On został oskarżony o zbrodnię i skazany na karę więzienia. Co się wydarzyło? On nie potrafi znaleźć odpowiedzi na to pytanie, choć próbuje analizować wszystkie okoliczności, spoglądając zza krat na bezpowrotnie utracone lata życia.

Terroryści w Paryżu – Zagadka kryminalna



Pan Burginon, naczelny redaktor satyrycznego paryskiego tygodnika, otrzymał dziwną paczkę. Miał podstawy do podejrzeń, że przesyłka może zawierać bombę. Zawiadomił komisarza Blancharda.