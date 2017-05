DETEKTYW 6/2017

Mamy już 30 lat – Od redakcji



Jak ten czas szybko leci! Ani się obejrzeliśmy a miesięcznik „Detektyw” obchodzi 30 lat istnienia. Nie bez powodu na okładce każdego numeru możemy przedstawiać się jako „najstarszy magazyn kryminalny w Polsce”, w tym określeniu nie ma żadnej przesady.



Genetycy na tropie zbrodni – Specjaliści od spraw beznadziejnych

Kiedy 30 lat temu w kioskach ukazał się pierwszy numer miesięcznika „DETEKTYW”, mało kto zdawał sobie sprawę, jak olbrzymie znaczenie dla kryminalistyki i wykrywania sprawców przestępstw będzie miało wykorzystanie genetyki w policyjnych laboratoriach. Bywa, że wiele zbrodni latami czeka na finał w sądzie, zaś bandyci chodzą na wolności w poczuciu bezkarności. Dzięki osiągnięciom kryminalistyki udaje się rozwiązywać sprawy, nawet jeśli zbrodnię popełniono kilkadziesiąt lat wcześniej i nie żyje już ani jeden świadek. Postęp w dziedzinie nauk biologicznych, przede wszystkim badania porównawcze kodu genetycznego, sprawia, że policja coraz częściej zatrzymuje sprawców przestępstw nawet po kilkunastu latach od ich popełnienia. Wcześniej czy później prawda wyjdzie na jaw, a przestępca zostanie osądzony. Na nic ucieczka za granicę i zacieranie śladów. Karzący miecz Temidy potrafi dopaść w najmniej spodziewanym momencie.

Opętał mnie diabeł – Nastoletni morderca



James przygotował się do popełnienia obu zbrodni w metodyczny sposób – zakładał lateksowe rękawiczki i pozbywał się wszelkich dowodów zarówno pierwszego, jak i drugiego morderstwa. Miał też wyszukiwać w internecie informacje na temat tego, w jakich okolicznościach może zostać uznany za niepoczytalnego w momencie popełniania zbrodni, na wypadek, gdyby został złapany. Ponadto, miał także lubować się zainteresowaniem mediów obiema zbrodniami i śledzić telewizyjne oraz internetowe sprawozdania z obu spraw.

Temida nie zapomina! – Ferajna z Żabiej



Są przestępcy, których działalność wraz z upływającym czasem staje się legendą i mitem. Postrzega się ich w kategorii filmowych bohaterów, a nie bandytów bez skrupułów… Na Pomorzu Zachodnim kimś takim jest „Oczko”, którego „kariera” nabrała rozpędu w latach 90. minionego wieku. Kiedy trafił za kratki, wydawało się, że pokoleniowa zmiana w przestępczym świecie wypromuje inne nazwiska. Tymczasem nie dość, że pamięć o Marku M. nie słabnie, to wydarzenia z 2016 roku jeszcze ją odświeżyły. Wróciły do niego – czego mógł się spodziewać – nierozliczone wydarzenia sprzed wielu, wielu lat…

Zarządzanie przez alkowę – Wyższa szkoła życia



Jaki może być bilans zysków i strat robienia kariery naukowej „przez łóżko”? Czy taki sam jak szukanie życiowej partnerki wśród ambitnych studentek?

Eliksir młodości – Smak zemsty



Pomysł przyszedł mu do głowy podczas kolejnej bezsennej nocy. Cała sprawa nie była prosta, ani uczciwa, a ponadto Hałas potrzebował wspólniczki. Miał nawet taką na oku: studentkę Marikę, która dorabiała sobie jako opiekunka jego małych siostrzenic. Dziewczyna była inteligentna i lubiła Emila. Jednak sympatia to jedno, a udział w oszustwie to zupełnie co innego…

Casanova w spódnicy – Uwodzicielki bez uczuć



Obiecują wspólną przyszłość, strzałą Amora trafiają prosto w serce, na końcu wyłudzają pieniądze i znikają. Oszustwa matrymonialne to przestępstwa z długą historią. Aż trudno uwierzyć, że nadal wiele osób daje się nabrać na sztuczki stare jak świat. Co ciekawe, w „branży” tej znaczące miejsce zajmują kobiety.

Z kraju i ze świata – Rozrywka z Temidą



Z naruszeniem nietykalności - Kierujący fordem 41-letni mieszkaniec Warszawy zboczył z trasy i uderzył w znak drogowy. Nie podjął nawet próby ucieczki z miejsca kolizji, ponieważ… zasnął. Wezwani na miejsce zdarzenia funkcjonariusze spostrzegli, że mężczyzna grzecznie śpi za kierownicą, a drzwi do samochodu są zamknięte. W pewnym momencie 41-latek ocknął się, a gdy zobaczył funkcjonariuszy, gwałtownie ruszył, przejeżdżając autem po stopie policjanta. Po kilku metrach stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w trzy zaparkowane nieopodal samochody. To jednak nie koniec! Po tym, mężczyzna zabarykadował się w aucie i nie reagował na polecenia mundurowych. Polic-janci zdecydowali, że wybiją szybę i obezwładnią niepokornego kierowcę. Po badaniu okazało się, że miał on ponad dwa promile alkoholu we krwi. Niepokorny kierowca usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz „wywierania wpływu na czynności funkcjonariusza w zbiegu z naruszeniem nietykalności cielesnej policjanta”. Do tego dochodzi odpowiedzialność za kolizję drogową. O wysokości kary zadecyduje sąd.

Sprawiedliwość po 22 latach – Ciąg dalszy nastąpił



Siedem złotych pytań kryminalistyki to: Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Czym? Dlaczego? Kto? W przypadku bestialskiego morderstwa 15-letniej Ewy P. ze Zbylutowa na Dolnym Śląsku trzeba było poczekać 22 lata, by poznać odpowiedź na ostatnie z tych pytań.

Pogromcy ruletki – Kulisy hazardu



Hazard niemal każdemu kojarzy się z finansową ruiną. Dotyczy to wszystkich gier hazardowych, w tym także ruletki, która nie przypadkiem zyskała miano „szatańskiej gry”. Sko-

ro suma wszystkich cyfr znajdujących się na jej kole wynosi 666, to coś musi się za tym kryć… Ruletka przynosi nieszczęście. Nie znaczy to jednak, że dla wszystkich stała się ona przekleństwem. Zdarzali się w przeszłości tacy, którym dzięki niej udało się odnieść sukces.

Podlasie osnute tajemnicą – Polska z dreszczykiem



Wschodnia ściana Polski to miejsce wyjątkowe. Od wieków żyli tam ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co z kolei ukształtowało specyficzny charakter regionu. Ta ziemia wciąż przesycona jest magią. To właśnie tam do dziś funkcjonuje „instytucja” szeptuchy.

Nordycki krzyżowiec – Masowy morderca

W dwóch zamachach terrorystycznych z 22 lipca 2011 roku, w dzielnicy rządowej Oslo i na wyspie Utøya, zginęło łącznie 77 osób, a 319 zostało rannych. Sprawca tego masowego mordu kierował się pobudkami ideologicznymi. W sądzie, po odczytaniu wyroku skazującego, wygłosił oświadczenie, w którym przeprosił za to, że nie zabił więcej ludzi.

Zbrodnia w raju – Tajemniczy trójkąt



Dwóch bogatych, młodych mężczyzn i piękna, niezależna kobieta, a w tle – egzotyczny raj na tropikalnej wyspie. Podczas nocnych szaleństw nie dbali o pozory. Krążyły o nich plotki i domysły. Czy spotykali się z nią potajemnie, na zmianę? Czy ona sprawiedliwie obdzielała ich swoimi względami? A być może „robili to” nawet we troje? Te pytania nabrały znaczenia, gdy pewnej nocy na plaży doszło do tragedii.

Bodyguard – Zagadka kryminalna



Osobisty ochroniarz prezesa Gardana jest przesłuchiwany przez komisarza Martensa w związku z zabójstwem bankowca. – Oprócz pana prezesa i mnie na razie nikt tu więcej nie mieszka – mówi ochroniarz. Małżonka szefa i personel placówki mają przyjechać dopiero za dwa dni.