DETEKTYW 9/2016

Wampir z Bytowa

Śledztwo, proces, wreszcie wyrok na „wampira z Bytowa” do dzisiaj budzą wiele kontrowersji. Przede wszystkim nie wiadomo, czy w tym konkretnym przypadku można w ogóle mówić o jakimkolwiek wampirze. Czy Leszek P. rzeczywiście dopuścił się kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu zabójstw, i tym samym jest największym polskim zbrodniarzem? Może jednak padł ofiarą policji, która dla poprawy statystyk wykrywalności przestępstw próbowała wrobić go w niewyjaśnione zabójstwa z terenu całej Polski?

Dzieciaki idealne

Pedagodzy i psychologowie od dawna biją na alarm – w szkołach narasta przemoc. Zwracają uwagę, że chodzi nie tylko o agresję bezpośrednią, ale również narastającą falę przemocy psychicznej. Co ciekawe, statystyki pokazują odwrócenie ról. To dziewczęta, uważane przez lata za łagodne i wzorowe uczennice, coraz częściej już w okresie szkolnym popadają w konflikt z prawem.

Oblicza miłości

Widok mieszkania Haliny Z., jaki ujrzeli wezwani na interwencję policjanci, można było porównać do krajobrazu po przejściu huraganu lub innej klęski żywiołowej. Opróżnione szafy, których zawartość znajdowała się na podłodze, porozrzucane części garderoby, wyrwany kabel telefonu, połamane kwiatki i ziemia z doniczek rozsypana na wypolerowanym parkiecie. Meble były odsunięte od ścian, a jaśniejsze miejsca na nich sugerowały brak obrazów. Największą „niespodzianką” była zawartość dwuosobowej sofy – w pojemniku na pościel znajdowały się skrępowane i zakneblowane zwłoki kobiety…

Impreza integracyjna

Przyszli do lokalu w piętnastu. Młodzi, ambitni i dobrze wykształceni. Dostali od szefa kartę bez limitu, by „zgrać się w jeden zespół” w nowej pracy. Wybrali się do restauracji z kuchnią bliskowschodnią, ale tego wieczora nikt nie skupiał się na jedzeniu. Po kilku piwach i kieliszkach mocniejszych trunków mężczyznom zaczęły puszczać hamulce.

Ile kosztuje modelka?

Świat modelingu rządzi się swoimi prawami. Wydaje się, że droga od pracy agencyjnej modelki, do „dziewczyny do towarzystwa”, jest daleka. Okazuje się, że niekoniecznie. Prostytucja jest jedną z bardziej dochodowych branż na świecie. Bohaterkami tej historii są piękne dziewczyny i stręczycielki. Czy młode kobiety były zmuszane do uprawiania prostytucji? Zdaniem jednej ze stręczycielek, same tego chciały…

Opętany przez hazard

Widziałem, jak Darek został uderzony w głowę lewarkiem, a potem wrzucono go do przydrożnego rowu. Po kilku minutach, gdy napastnicy odjechali, wróciłem w tamto miejsce. Darek leżał twarzą do ziemi, z zakrwawioną głową i w zakrwawionym ubraniu. Nie dawał żadnych oznak życia. Pojechałem do pracy, ale nie powiadomiłem policji, bo bałem się, że zostanę wrobiony w zabójstwo...

Nie ma miłości bez kosztowności

Zwłoki kobiety przypadkowo odkrył mężczyzna zbierający grzyby w podmiejskim lesie. Ciało ukryte było w zbyt płytkim grobie i dzikie zwierzęta zdołały je częściowo uszkodzić. W niemal nienaruszonym stanie, bo osłonięta warstwą ziemi, zachowała się górna część tułowia. Zupełnie nietknięta została szyja i głowa.

Klątwa rabina

Wojsławice to wieś na Wyżynie Lubelskiej. Leży niespełna 25 km na południe od Chełma. Na pozór niczym szczególnym się nie wyróżnia. Charakterystyczny czworokątny rynek i niska, w sporej części drewniana zabudowa, upodabniają tę osadę do wielu innych miejscowości w okolicy.

Parada łódzkich duchów

W Łodzi i okolicach można spotkać ducha czarownicy, zakonnika, służącej, fabrykanta czy sieroty. Ten dość osobliwy zestaw zjaw wynika z niezwykle ciekawej historii regionu, a zwłaszcza samego miasta. Nie ma wprawdzie w Łodzi zamków – ulubionych adresów duchów – ale za to nie brakuje ceglanych budynków z epoki industrialnej. Budowle te są nie tylko świadectwem nie tak dawno minionych czasów, ale kryją również mroczne tajemnice, związane z byłymi właścicielami.

Podwójny agent

Historia Anglika Kima Philby’ego uważana jest za największą aferę szpiegowską XX wieku. Będąc czołowym pracownikiem brytyjskiej agencji wywiadowczej SIS, Philby zmienił front i z przyczyn ideologicznych zaczął pracować dla Związku Sowieckiego. Wraz z czterema kolegami należał do siatki szpiegowskiej zwanej „Piątką z Cambrigde” (Cambridge Five) dzia- łającej na rzecz Rosjan. W 1963 roku zbiegł do Moskwy, gdzie spędził resztę swojego życia. Rozczarowany ustrojem, dla którego zdradził przyjaciół i ojczyznę, osamotniony i nękany przez depresję, szukał ukojenia w alkoholu.