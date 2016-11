DETEKTYW EXTRA 4/2016

Śmiertelny oddech Dzierżyńskiego



Warszawa, mroźny wieczór 10 lutego 1982 roku – zaledwie dwa miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego. Wszechobecna atmosfera nieufności, niepewności, zagrożenia. Na ulicach wzmożone patrole Milicji Obywatelskiej. Nagle pasażerowie autobusu stojącego na przystanku przy obecnym placu Bankowym, dostrzegają niecodzienny widok. Wysoki na kilka metrów, pomnik szefa sowieckiego terroru – Feliksa Dzierżyńskiego, zaczyna płonąć niczym pochodnia.

Materiał w różowe kwiatki



W nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 lipca 1979 roku, w Lubawie padał deszcz. To dlatego sierżant Tadeusz Kołecki po zakończeniu ostatniego patrolu i zdaniu do depozytu służbowego pistoletu, zwlekał z powrotem do domu. Dopiero po drugiej nad ranem wsiadł na motor. Z Lubawy do Zielkowa, gdzie mieszkał, miał jakieś dziesięć kilometrów. Nigdy tam nie dojechał. Ktoś, kto ma 26 lat, na kogo w domu czeka żona w ciąży, kto ma obiecane mieszkanie w mieście i widoki na skierowanie do szkoły oficerskiej, nie znika bez powodu.

Sprawa doktor Kamińskiej



W czerwcu 1970 roku całą Polskę zelektryzowała sprawa uprowadzenia płockiej pediatry, Stefanii Kamińskiej. Domniemanego sprawcę zatrzymano wprawdzie kilka miesięcy później, jednak nigdy nie udowodniono mu zabójstwa. Zwłok kobiety do dzisiaj nie odnaleziono.

Obraza majestatu w trzech aktach



Polityczna szopka „Cisi i Gęgacze, czyli bal u Prezydenta” doprowadziła do szału władzę ludową. Autor, Janusz Szpotański, musiał ponieść konsekwencje za „niestosowne” dowcipkowanie. Wściekły na niego Władysław Gomułka, w słynnym przemówieniu w marcu 1968 roku, obrzucił autora inwektywami. Nazwał go człowiekiem o moralności alfonsa, ziejącego sadystycznym jadem na partię i rząd.

Przerwany lot



16 września 1984 roku w Polskiej Nowej Wsi organizowano festyn z okazji święta lotnictwa i czterdziestolecia PRL-u. Było dobrze po godzinie 17.00, kiedy główna atrakcja imprezy – dwupłatowiec An-2, po raz szesnasty wystartował z płyty lotniska Aeroklubu Opolskiego. Wzbił się na wysokość ponad trzydziestu metrów, przechylił na lewe skrzydło, stanął w pionie i… runął na ziemię. Na pokładzie znajdowało się dwudziestu czterech pasażerów. Powinno ich być dwunastu…

Morderca bez twarzy



Halina J. została zamordowana 26 marca 1985 roku na klatce schodowej swojego bloku na katowickim Giszowcu. Była to typowa „zbrodnia doskonała”. Na miejscu nie znaleziono żadnych śladów zabójcy, nikt nic nie widział ani nie słyszał. Brakowało także motywu. Milicja przyjęła, iż kobieta została uduszona przez psychopatę przypadkowo wybierającego swoje ofiary.

Z powodu likwidacji sprzedam



Życie codzienne w PRL-u toczyło się w systemie nakazowo-rozdzielczym, według norm, planów, nakazów i uchwał. Im bardziej jednak było oficjalnie kontrolowane, tym większą fantazją musieli wykazać się obywatele, żeby robić swoje. Przykładem była reakcja pewnego sołtysa, który otrzymał formularz z poleceniem wpisania procentu śmiertelności we wsi. Siadł, pomyślał i odpisał: Przeciętnie wypada u nas jedna śmierć na osobę.

Podwójna zdrada



Kazimierz Ceglarek wpadł w sidła zastawione przez amerykański wywiad. Piękna Wietnamka rozkochała w sobie niewiernego małżonka. Sprawiła, że zapomniał o żonie i myślał już tylko o upojnych nocach w ramionach kochanki. W końcu nadszedł czas na wyłożenie kart na stół. Dziewczyna przyznała się, że pracuje dla CIA, ale od razu ze łzami w oczach zapewniła, że siła jej uczuć jest wielka.

Skutki picia wódki



Wystarczy kilka mocniejszych uderzeń. Drzwi wyskakują z zawiasów. Nie pomagają protesty trzeźwego i przerażonego mieszkańca pokoju. Oprawcy łapią wierzgającego i wyrywającego się kolegę i… wyrzucają przez okno. Niewiele brakowało, by podobny los spotkał dwóch interesantów, którzy „najnietaktowniej w świecie” wtargnęli do Biura Obsługi Mieszkańców na warszawskiej Pradze. Do odwrotu nie były ich w stanie skłonić ani resztki kiełbasy rozsmarowane na biurku, ani tłuste plamy oliwy, ani brzęk nagromadzonych na blacie niedopitych szklanek i kieliszków…

Pachciarz prominentów



Nikt w Polsce nie wiedział o prywatnych kontach dewizowych Tyrańskiego za granicą. Chociaż widziano, że dyrektorowi Minexu dolary wysypują się z kieszeni. Kazimierz Tyrański posiadał też wiele przedmiotów, których nie sposób było kupić za złotówki. Znajomym tłumaczył, że to prezenty od zaprzyjaźnionych kontrahentów zagranicznych.

Śmierć maturzysty



Słynna scena palenia esbeckich archiwów na śmietnisku z filmu „Psy” była wzięta prosto z życia. Początek III Rzeczypospolitej to okres zacierania śladów po zbrodniach popełnionych m.in. w okresie stanu wojennego, kiedy to władza, aby zastraszyć ludzi, nie cofała się nawet przed zbrodnią. Jednak nie wszystko udało się zniszczyć…

Wróg publiczny nr 1



W dniu procesu ludzie ustawiali się w kolejkach po gazety, a wieczorem rozkręcali gałki radioodbiorników, by usłyszeć relacje wprost z sali sądowej. Wszystkich ciekawiło, jak zakończy się bandycka epopeja 24-letniego Sylweriusza Zdanowicza. Pisały ją sądy w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Warszawie, a zakończył Sąd Wojewódzki w Krakowie. Rozstrzygnięcie zapadło zaledwie w ciągu sześciu dni.

Reakcjonistka z kłamliwego słynie pyska



Do Polskiego Radia przyszedł anonim z Wołomina: „Co ja mam robić? – pytała słuchaczka. – Chciałam kupić radio, ale chyba nie kupię, bo kto ma radio, ten w więzieniu siedzi. Tych Ag (marka popularnego wówczas radioodbiornika – przyp. red.) pierońskich aż strach się dotknąć. Ci, co kupili, chcą oddać, bo mówi się, że kto ma Agi ten chodzi nagi. W Wołominie niektórzy za te Agi już siedzą 5 miesięcy”. Była połowa 1953 roku. Anonim okazał się dla służb bezpieczeństwa na tyle ważny, że przesłano go do KC PZPR.

Strzały w melinie



Zenon Matusiak był znany w mieście, ale bardziej niż on popularny był adres jego rodzinnego domu. Zwolennicy mocnych trunków doskonale wiedzieli, że jak trzeba, to przy Grunwaldzkiej 15 zawsze można kupić wódkę. Do wyboru: Żytnią, Czystą czy Stołową. Matusiak nie oszukiwał – trunki nie były „chrzczone”. Wcześniej interes prowadzili rodzice Zenona. Pomagała też babcia. Z czasem starsza pani zmarła, potem odszedł ojciec. Przez następnych kilka lat Zenek ciągnął „rodzinny biznes” razem z matką Genowefą. Kobieta miała głowę do interesów i trzymała wszystko twardą ręką. Po jej śmierci 48-letni syn, nadal kawaler, pracował sam. Czasami wpadali do niego kumple na kilka głębszych.