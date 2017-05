Festiwal Przenikania

W dniach 20-21 maja 2017 roku warszawski Dziedziniec Kulturalny Jerozolimskie 107 zaprasza na I edycję FESTIWALU PRZENIKANIA.

Głównym założeniem FESTIWALU jest pokazanie jego uczestnikom zjawiska przenikania się różnych dziedzin sztuki i kultur, a także przenikania sztuki do życia codziennego. WSTĘP NA WYDARZENIE JEST BEZPŁATNY.

Impreza potrwa dwa dni, podczas których organizatorzy zaplanowali szereg koncertów, wystaw ( m. in. wystawę zbiorową, wpisaną do programu warszawskiej Nocy Muzeów), performance’ów i warsztatów artystycznych (m. in. malowanie obrazów na żywo do improwizowanej muzyki, warsztaty z malowania mebli i deskorolek), a także pokazów filmowych i teatralnych. Wydarzeniu będzie też towarzyszyć targ jedzeniowy, oferujący potrawy z różnych stron świata.

Organizatorzy liczą na aktywne włączenie się warszawiaków w działania artystyczne podczas FESTIWALU PRZENIKANIA, co ma pokazać, że każdy z nas może uczestniczyć w procesie tworzenia sztuki i designu.

Szczegółowy program FESTIWALU można znaleźć na stronach: www.festiwalprzenikania.pl oraz www.facebook.com/przenikania/.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęły Przedsiębiorstwa Wydawnicze Rzeczpospolita Sp. z o. o. – wydawca magazynu Detektyw. Patronem medialnym wydarzenia jest Czwórka Polskie Radio.

ORGANIZATORZY: officyna art & design, Dobra Produkcja, Art PoPo, Fish Skateboards, Eastern Europe Art Connection, REBELIA Media, Grandessa, Magazyn WINO, Art in House, dubdub Stories, Fundacja Cały Świat w Twojej Dłoni, Hostel COCO Warszawa, AdNext, Brightness, Displate, PosterPlate, Devonshire.