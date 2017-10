Skimming to przestępstwo polegające na nielegalnym kopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty bankowej w celu wytworzenia jej duplikatu. Jak działają skimmerzy? Jak nie paść ich ofiarą?



Skimmerzy w miejscu, gdzie wkładamy naszą kartę, montują specjalne nakładki skanujące dane z dokumentu. Następnie są one przenoszone na podrobioną kartę, która daje dostęp do oszczędności zgromadzonych na koncie. Aby oszustwo doszło jednak do skutku, przestępcy potrzebują nasz kod PIN. W tym celu, montują specjalne kamery, które rejestrują proces wprowadzania kodu na klawiaturze bankomatu. Jak się przed tym ustrzec?

Jeśli to możliwe, udaj się do bankomatu w towarzystwie zaufanej osoby,

Zanim wypłacisz pieniądze rozejrzyj się dookoła i sprawdź czy w sąsiedztwie bankomatu nie stoi obserwująca Cię osoba,

Przed włożeniem karty do bankomatu, sprawdź czy nie ma nałożonej nakładki na klawiaturę – wystająca klawiatura czy inny kolor miejsca, gdzie wkładamy kartę powinny zwrócić naszą czujność,

Korzystając z bankomatu stań tak, by zasłonić wstukiwany kod PIN i wpłacaną kwotę,

Staraj się zakryć klawiaturę tak, aby ewentualnie zainstalowana przez przestępców kamera nie uchwyciła wstukiwanego kodu PIN,

Nigdy nie zapisuj kodu PIN na karcie płatniczej lub na kartce noszonej razem z innymi dokumentami,

Nie licz wypłaconej kwoty na oczach innych,

Bierz potwierdzenie dokonywanych transakcji – ułatwi to zgłoszenie ewentualnej reklamacji.

Źródło: wprewencji.policja.waw.pl