Pamiętaj o odblaskach!

Nastała jesień, a wraz z nią dzień stał się krótszy, coraz częściej pada deszcz przez co jesteśmy mniej widoczni na drodze. Myślenie: „skoro my widzimy samochód – on widzi nas” jest błędne i może mieć tragiczne konsekwencje.

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów.

Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów!

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominany również rowerzystom by dla własnego bezpieczeństwa nie poprzestawali tylko na wymaganym oświetleniu roweru ale dodatkowo zawsze mieli na sobie kamizelkę odblaskową.

Monika Frączak