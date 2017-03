Nieznani sprawcy porwali małą Nicole, pięcioletnią córeczkę bogatego bankiera Messnera, gdy wraz z nianią przed południem spacerowała w parku. Telefonicznie zażądali pół miliona euro okupu, informując jednocześnie, że następnego dnia rano, również telefonicznie, przekażą dyspozycje o sposobie i miejscu przekazania okupu. Jednocześnie zagrozili, że w razie niespełnienia żądania mała Nicole zginie… Ojciec dziecka natychmiast powiadomił policję. Śledztwo przejął komisarz Blanchard i w pierwszej kolejności zarządził podsłuch telefonu domowego Messnera oraz wszystkich telefonów komórkowych, którymi posługiwał się on sam i jego żona. Na podstawie billingów, policja ustaliła nie tylko dzielnicę Paryża, ale nawet ulicę o nazwie Rue de la Liberte, na której logował się anonimowy telefon porywaczy. Jednak kidnaperzy przechytrzyli śledczych i zatelefonowali do Messnera dwie godziny po pierwszym telefonie z żądaniem dostarczenia okupu jeszcze tej samej nocy. Zrozpaczona matka porwanej dziewczynki wymusiła na mężu spełnienie żądań porywaczy i niepowiadamianie policji. Reklamówkę z pieniędzmi pan Messner miał wrzucić dokładnie o północy do kosza na śmieci, usytuowanego przy wejściu do hali odlotów na paryskim lotnisku Orly. Pan Messner zapłacił okup i dopiero wtedy powiadomił komisarza Blancharda o swym postępowaniu. Niecałą godzinę później mała Nicole została znaleziona przez policyjny patrol w pobliżu ulicy Rue de la Liberte, o czym powiadomił paryską centralę policji oficer dyżurny komisariatu w Savigny-sur Orge. W tym czasie funkcjonariusze precyzyjnie ustalili adres kamienicy, z której dzwonili porywacze.

Ulicą tą okazała się właśnie… Rue de la Liberte. Dzięki temu komisarz Blanchard wraz z antyterrorystami mógł wkroczyć do wytypowanego mieszkania tuż po uwolnieniu Nicole. Mimo gwałtownych zaprzeczeń właścicielki mieszkania, komisarz Blanchard był przekonany, że jest na dobrym tropie. Policjant przeszukał starannie cały lokal. W sypialni dostrzegł jednak coś, co mogłoby świadczyć o pobycie tu wcześniej małej dziewczynki (rys.1). Właścicielka domu zdecydowanie wszystkiemu zaprzeczała.

Następnego dnia komisarz Blanchard przybył do tego mieszkania z małą Nicole. Sądził, że dziewczynka rozpozna miejsce uwięzienia. Niestety, Nicole jeszcze przestraszona, nic nie pamiętała. W mieszkaniu na żadnym sprzęcie, meblu, drzwiach, także w łazience ani na klamkach nie ujawniono odcisków palców dziewczynki. Jednak doświadczony policjant ze względu na pewną poszlakę upewnił się, że tu właśnie więziono małą (rys.2).

JAKA TO POSZLAKA?