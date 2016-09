Kolonia karna

W roku 1961 Niemiec Paul Schäfer, przywódca sekty religijnej, założył w Chile osiedle pod nazwą Colonia Dignidad – „Kolonia Godności”. W niedługim czasie placówka o tak wzniosłej nazwie przekształciła się w przybytek przypominający obóz koncentracyjny, gdzie panowała żelazna dyscyplina, stosowano kary cielesne, a dziesiątki chłopców było tam molestowanych seksualnie. W okresie dyktatury generała Augusto Pinocheta obóz ten stał się miejscem kaźni dla jego politycznych przeciwników.

Bohater niniejszej historii, Paul Schäfer, przyszedł na świat 4 grudnia 1921 roku w Bonn. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie. Mieszkał wraz z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w mieście Troisdorf, leżącym w niemieckim landzie Północna Nadrenia – Westfalia. W szkole był kiepskim uczniem, dwukrotnie powtarzał klasę, a w dzieciństwie, w czasie jakiejś zabawy z rówieśnikami, stracił oko. Zastąpiono mu je szklanym. Jako nastolatek został członkiem ewangelickiej organizacji młodzieżowej o nazwie Eichenkreuz (Dębowy Krzyż). Ze względu na częściowe inwalidztwo (brak oka) okazał się niezdatny do normalnej służby wojskowej. Wbrew późniejszym doniesieniom prasowym, a także jego własnym oświadczeniom, Schäfer nie był oficerem Wehrmachtu ani członkiem nazistowskiej partii NSDAP. Jako pielęgniarz z zawodu oraz niepełnosprawny, powołany został w czasie II wojny do służby sanitarnej, którą odbył we Francji. Po zakończeniu wojny pracował jako ewangelicki wychowawca młodzieży. Jego pedofilskie skłonności dały o sobie znać już w tamtym okresie. Według naocznych świadków, po raz pierwszy miało to miejsce w 1947 roku, kiedy był on kierownikiem letniego obozu. Po tym, jak doszło to do uszu jego przełożonych, został w roku 1950 zwolniony ze służby kościelnej. Do procesu w tej sprawie jednak nie doszło. Wkrótce potem zaczął zarabiać na życie jako laicki kaznodzieja, obracając się w kręgach protestanckich. W tym czasie zawarł znajomość z Hugo Baarem, który był również kaznodzieją w gminie baptystów. Obaj panowie, obdarzeni talentem retorycznym i pewnego rodzaju charyzmą, stworzyli duet, który swoimi wystąpieniami przyciągał sporą liczbę słuchaczy. W głoszonych kazaniach bazowali na apokaliptycznej wizji końca świata, co w kontekście horroru niedawno zakończonej wojny i napięciem między Zachodem a obozem komunistycznym, przemawiało do wyobraźni. Schronienie przed nadchodzącymi katastrofami mogła oczywiście zapewnić tylko wspólnota, kierowana przez zesłanego przez Boga Paula Schäfera, które to nazwisko w niemieckim znaczeniu (Schäfer = Pasterz) pasowało jak ulał do jego misji. Kiedy Baar naraził się swoim zwierzchnikom i został wykluczony z gminy babtystów w Gronau, oraz pozbawiony urzędu kaznodziei, obaj męż- czyźni postanowili stworzyć własny „kościół”. Miał on się opierać na prachrześcijańskiej idei wspólnoty majątkowej, wspomnianej w ewangelii św. Łukasza. Pierwsza tego typu gmina, jak się przypuszcza, została założona kilkadziesiąt lat po śmierci Chrystusa w Jerozolimie.

Prywatna Misja Społeczna

W roku 1956 Schäfer pobudował w miejscowości Heide (land Nadrenia Północna – Westfalia) dom dla swojej wspólnoty, gdzie otworzył również placówkę wychowawczą dla dzieci pod nazwą Private Sociale Mission (Prywatna Misja Społeczna). Był to zalążek sekty, której członkowie rekrutowali się głównie z byłych wiernych ewangelickiej parafii w Gronau. Pod koniec lat 50. do sekty należało około 35 rodzin. Placówka Schäfera i Baara była rodzajem internatu, w którym mieszkali chłopcy w wieku szkolnym. Rodzice, powierzając swoje dzieci ich opiece wierzyli, że trafiają one w dobre ręce. Nikomu z nich nie przyszło do głowy, że jeden z opiekunów ich pociech może być pedofilem i sadystą, a do tego człowiekiem pazernym na pieniądze. Realizując program „wspólnoty majątkowej”, Schäfer na początku „kasował” tylko 1/10 dochodów członków sekty. Stopniowo jego apetyt finansowy rósł, aż doszło do tego, że żądał od nich całego majątku; inne dochody, jak spadki, ubezpieczenia na życie i renty musiały być przepisywane na jego nazwisko. W niedługim czasie wydzierżawił też sieć sklepów spożywczych i kiosków z wyrobami tytoniowymi, w których członkowie sekty musieli pracować bez wynagrodzenia. Zarobione pieniądze obaj wspólnicy lokowali w różnych interesach, między innymi w branży mieszkaniowej. Jednym z zabiegów Schäfera mającym na celu uzależnienie wiernych od jego osoby, były intymne spowiedzi oraz rozluźnianie więzów rodzinnych. Głosił on, że „wolny chrześcijanin lepiej służy Bogu”. Jaskrawym przejawem jego hipokryzji było to, że od swoich „owieczek” wymagał ascezy seksualnej, podczas gdy sam molestował dzieci, które oddano mu pod opiekę. W 1960 roku przemianował swój zakład na „sierociniec”. Upłynęło aż 5 lat, zanim wyszły na jaw praktyki, jakie stosowane były w jego murach. Kiedy prokuratura wszczęła postępowanie przeciwko Schäferowi pod zarzutem seksualnego molestowania dzieci, ten zniknął, by po niedługim czasie pojawić się w Chile. Już wcześniej obmyślał plan przeniesienia siedziby sekty za ocean. Zanim postawił stopę na chilijskiej ziemi, sprzedał siedzibę wspólnoty rządowi RFN, zarabiając na tej transakcji 900 tysięcy DM.

Kolonia Godności

Po przybyciu do Chile, Schäfer zakupił w roku 1961 obszar ziemi o powierzchni około 30 000 hektarów koło miasta Parral, w odległości około 350 km na południe od stolicy kraju Santiago de Chile. Areał został ogrodzony i odizolowany od reszty świata. Na jego terenie przywódca sekty oraz jego partner Baar wraz z przybyłą z Niemiec liczącą około 200 osób grupą swoich zwolenników, założyli osiedle o nazwie Colonia Dignidad, Kolonia Godności. Swoich zwolenników, którzy pozostali w Niemczech i wahali się, czy za nim podążyć, przywódca sekty kusił obietnicą „prachrześcijańskiego życia na Ziemi Obiecanej” i straszył rzekomą inwazją Związku Sowieckiego na Niemcy Zachodnie. W sumie udało mu się skupić wokół siebie około stu rodzin oraz dodatkowo ścią- gnąć grupę niemieckich dzieci pod pozorem zorganizowania z nimi chóru, uzyskawszy od ich rodziców zgodę na ich wyjazd. Potem rodzice ci bezskutecznie próbowali sprowadzić swoje dzieci z powrotem do ojczyzny. Wobec władz chilijskich przywódcy sekty zadeklarowali, że zamierzają założyć dom opieki dla sierot chilijskich. Oznaczało to, że kolonia otrzyma status placówki służącej dobru publicznemu, a tym samym będzie zwolniona z podatków. W ciągu kilku lat, nakładem ciężkiej pracy, niemieccy „koloniści” zbudowali samodzielne osiedle z domami, ulicami i wiaduktami i całą infrastrukturą. Później doszły do tego bunkry podziemne i lotnisko polowe. Na terenie kolonii uruchomiono też kopalnię złota i tytanu. Zbudowano tam również szkołę i internat. Nauka była bezpłatna. Wizytówką osiedla był nowoczesny szpital, w którym dzieci leczone były bezpłatnie. Z czasem Colonia Dignidad stała się olbrzymim, dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwem rolniczym, którego gospodarka oparta była na samowystarczalności. Znaczyło to, że jej członkowie sami wytwarzali większość artykułów, potrzebnych do życia. Co więcej, dostarczali okolicznym mieszkańcom chleb i mleko po korzystnych cenach, przez co zyskali ich uznanie i sympatię.

Obcym wstęp wzbroniony

Z biegiem lat ludność kolonii wzrosła do około 300 osób. Schäfer, aby zapobiec tworzeniu się więzi rodzinnych czy prywatnych, ulokował mężczyzn, kobiety i dzieci w trzech oddzielnych domach. Niektóre dzieci nie znały nawet swoich rodziców, ani nie wiedziały, że mają rodzeństwo. Prywatne rozmowy były uważane za naganne, a potem wręcz zakazane. Nieprzestrzeganie tego zakazu pociągało za sobą surowe kary. Donosicielstwo było jedną z metod utrzymywania dyscypliny. Każdy z mieszkańców bał się, że może być zadenuncjowany. Przywódcy sekty, stosując wobec mieszkańców kolonii fizyczny i psychiczny przymus, szantaż oraz religijne pranie mózgu, uczynili z nich niemal swoich niewolników. Chłopcy byli przez Schäfera i innych zwierzchników sekty seksualnie molestowani. Aby uczynić ich całkowicie uległymi, w szpitalu poddawano ich elektrowstrząsom i faszerowano środkami psychofarmakologicznymi. Te metody wyszły na jaw dopiero w 2005 roku, kiedy była szefowa szpitala, Gisela Seewald, zaczęła zeznawać. W czasie oficjalnych spotkań ze specjalnie zaproszonymi z zewnątrz gośćmi (obcym wstęp był surowo wzbroniony), mieszkańcy kolonii prezentowali się chętnie w kolorowych strojach ludowych, ładnie uczesani i uśmiechnięci. Była to jednak tylko fasada. W rzeczywistości osiedle stanowiło rodzaj obozu koncentracyjnego; ogrodzone było palisadą, usiane dołami-pułapkami i strzeżone przez uzbrojonych wartowników. Naczelną zasadą, jaka tam panowała, była „czystość”. Jeśli któryś z mieszkańców coś pobrudził, zepsuł albo stłukł, czy też miał „nieczyste myśli”, był karany chłostą lub elektrowstrząsami. Jednak przez długi czas świat zewnętrzny nic o tych praktykach nie wiedział. Tubylcy, którzy oddawali swoje dzieci do internatu lub na leczenie szpitalne, odkrywali na ich ciele ślady przemocy fizycznej i molestowania. Ich skargi w tej kwestii, zgłoszone władzom chilijskim, były jednak ignorowane. Ucieczka z kolonii była prawie niemożliwa, chociaż kilku osobom to się udało. Jednak nie mogły one liczyć na żadną pomoc ze strony władz, zarówno chilijskich, jak i niemieckich. Byli członkowie sekty, którym udało się zbiec, wspominają, że kiedy po ucieczce zgłosili się do ambasady niemieckiej i opowiedzieli o tym, co się na terenie kolonii dzieje, nie dano im wiary i odesłano ich z powrotem w ręce Schäfera i jego pomagierów. Szczegóły o warunkach życia i traktowaniu mieszkańców przez kierownictwo sekty, ujawniło później dwóch uciekinierów z Colonia Dignidad, Niemiec Tobias Müller i Chilijczyk Salo Luna.

Pistolet w zasięgu ręki

W prestiżowym niemieckim tygodniku „Der Spiegel”, w numerze z 11 sierpnia 1997 roku, opublikowany został obszerny wywiad z Müllerem i Luną. Należą oni do tych nielicznych, którym udało się zbiec z Colonia Dignidad. Młodzieńcy do ucieczki wykorzystali sprzyjające warunki, jakie zaistniały na terenie kolonii latem 1997 roku, w czasie uroczystości z okazji 36-lecia jej powstania. Poznali się w 1988 roku w czasie zawodów sportowych, organizowanych dla chilijskich i niemieckich wychowanków na terenie kolonii. Salo był najlepszy w grupie chilijskiej, a Tobias w niemieckiej. To chłopców zbliżyło i zostali przyjaciół- mi. W wywiadzie wspominają, jak razem czytali książki (dostępne były głównie dzieła klasyczne takich autorów jak Goethe i Schiller oraz publikacje Reader’s Digest, z zaklejonymi „nieprzyzwoitymi” zdjęciami), a potem planowali ucieczkę. Tobias Müller, po rozwodzie rodziców, jako 10-latek, z powodu biedy, został wysłany przez matkę do kolonii w nadziei, że będzie tam miał godziwe warunki życia i nauki. Jego krewni: babka, wuj i ciotki byli już wcześniej członkami sekty i wyemigrowali z Schäferem w 1961 roku. Tobias wyobrażał sobie, że zamieszka u rodziny swojej matki. Jego pozytywne nastawienie do czekającego go życia rozbudziły filmy reklamują- ce siedzibę sekty; przedstawiały one kolonię jako „naturalny raj, z karłowatymi jelonkami, pumami i papugami”. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Müller: „Kiedy przyjechałem o trzeciej nad ranem, myślałem, że trafi mnie szlag: na sali siedziało 300 ludzi, ja miałem wejść na scenę i się przedstawić. Gdzie byli moi krewni, miałem się dowiedzieć dopiero z biegiem lat”. Na początku kolonia starała się pokazać nowym wychowankom od dobrej strony; Tobias nie musiał od razu pójść do szkoły, mógł robić niedalekie wycieczki po jej terenie i cieszył się względną swobodą. Zapytany o wrażenia dotyczące przywódcy, powiedział: „Od razu wydał mi się niesympatyczny. Jego ostry głos, jego rozkazujący ton, to napędzało stracha. Irytował go każdy drobiazg i zaraz krzyczał. Dlatego starałem się zachować dystans.” Nie było to jednak łatwe. Codziennie jeden mały i jeden starszy chłopiec musieli być gotowi do jego usług. Schäfer nazywał ich Läufer vom Dienst, służbowymi gońcami. Trzymali w pogotowiu jego krótkofalówki, porządkowali biuro, nakrywali do stołu i usuwali kamienie spod kół samochodu w czasie przejażdżek w terenie. „Trzeba było znać się na rzeczy, bo inaczej dostawało się po głowie”. Kiedy Tobias po odbyciu „służby” przez dwa dni nie pozdrawiał tio permanente – wiecznego wujka, jak kazał się nazywać przywódca sekty, ten kazał mu wejść pod prysznic, namydlił mu całe ciało, opłukał i kazał wejść do łóżka, po czym położył się obok niego. Müller: „Bronić się nie mogłem, bo bałem się, że mi zaraz urwie głowę. Dużo tamtej nocy się nie wydarzyło”. Jednak w czasie następnych „służb” Schäfer dokonał na nim gwałtu, podobnie „jak na wszystkich pozostałych”. Na pytanie, czy nikt z członków wspólnoty nie ostrzegł go, co go czeka, Müller odparł: „Nie, ponieważ albo stali całkowicie po stronie Schäfera, albo brakowało im odwagi”. Z nikim nie mógł mówić o tym, co mu się przydarzyło, a poza tym wstydził się. Z czasem chłopcy przyzwyczaili się do seksualnego molestowania i uodpornili się na nie. Müller: „Nie miało sensu opierać się Schäferowi. Miał zawsze w zasięgu ręki pistolet na nocnej szafce i wszyscy na zewnątrz byli po jego stronie”. Tobias był przez siedem lat wykorzystywany seksualnie przez „wiecznego wujka”, którego pociągali tylko młodzi chłopcy. Jego przyjacielowi Salo udało się ujść jego seksualnym zakusom. W 1988 jego matka próbowała sprowadzić Tobiasa z powrotem do Niemiec, ale do tego nie doszło. Müller: „Schäfer powiedział mi, że matka została przekupiona przez wrogów kolonii. Gdybym wyznał, że mimo to chcę wrócić, spaliłby mnie. Nie miałem wyboru: maskowałem się, aby zaczekać na pewną możliwość ucieczki. W ten sposób wytrzymałem do końca.”

Ucieczka

Tobias wspomina, że czuł się bardzo źle w kolonii i od samego początku rozmyślał o ucieczce. Nie miał jednak nikogo zaufanego na zewnątrz, kto mógłby mu udzielić pomocy. Dopiero kiedy zaprzyjaźnił się z Salo, jego plan zaczął nabierać realnych szans. Chłopcy zaczęli przygotowania do ucieczki w kwietniu 1997 roku. Salo Luna nawiązał wcześniej kontakt z sędzią śledczym w Parral i poprosił go, aby po wydostaniu się Müllera z kolonii, przesłuchał go w charakterze świadka w sprawie przeciwko Schäferowi. Potem Tobias miał pozostać pod ochroną chilijskiej policji. Jednak do tego przesłuchania nie doszło. W wyznaczoną noc, mając przygotowany potrzebny sprzęt (prowiant, dwie krótkofalówki i latarkę) chłopcy wymknęli się z kolonii. Po kilku godzinach przedzierania się przez bagna i lasy, dotarli do domu rodziców Salo Luny. Pościg, który za nimi ruszył, udało im się zmylić. U rodziców pożywili się, zmienili ubrania, po czym pojechali autobusem do Santiago, gdzie mieszkali dalsi krewni Luny. Chilijczyk znał adres pewnego adwokata, który bronił kilku ofiar z Colonia Dignidad. Człowiek ten miał też powiązania z niemiecką ambasadą. Dzięki jego pomocy Müller i Luna dostali się pod opiekę niemieckiej placówki. Chilijska policja zabezpieczyła uciekinierom ochronę, aż do momentu umieszczenia ich w samolocie, który przewiózł ich do Niemiec, do Frankfurtu.

Zwolennik Pinocheta

Kiedy w roku 1970 prezydentem Chile został prokomunistyczny polityk Salvador Allende, Schäfer miał uzasadnione obawy, iż pozbawi go on prawa własności do Colonia Dignidad. Dlatego z ulgą powitał przewrót wojskowy, którego dokonał 11 września 1973 roku generał Augusto Pinochet. Przywódca sekty jeszcze przed puczem Pinocheta nawiązał kontakt z chilijskimi prawicowo-ekstremistycznymi ugrupowaniami. Poparł więc Pinocheta i stał się jego nieformalnym sojusznikiem. Od tego momentu datuje się najczarniejszy rozdział w historii Colonia Dignidad. Profaszystowskie sympatie przywódcy sekty dały o sobie znać już wcześniej. Sprowadził on na przykład do Chile czołowego niemieckiego nazistę, Hansa-Ulricha Rudela, a według informacji izraelskiego wywiadu Mossad, w latach 60. ukrywał na terenie kolonii poszukiwanego przestępcę wojennego, doktora Josefa Mengele, znanego z okrutnych eksperymentów medycznych na więźniach obozu koncentracyjnego Auschwitz (Oświęcim). Po przejęciu władzy przez Pinocheta, Schäfer stał się pośrednikiem w nie całkiem legalnym sprowadzaniu z Niemiec broni i amunicji dla jego stronników. Jego głównym partnerem był handlarz bronią z Bonn, były oficer SS, Gerhard Mertins. Człowiek ten utrzymywał liczne kontakty z byłymi nazistami, którzy zbiegli do Ameryki Południowej, a w 1978 roku próbował założyć organizację pod nazwą Koło Przyjaciół Colonia Dignidad. Mertins odwiedził kolonię, i „ta niemiecka grupa” wywarła na nim „wspaniałe wrażenie”. Schäfer cieszył się też sympatią czołowych polityków niemieckiej partii chrześcijańsko-spo- łecznej CSU. W 1977 roku szef tej partii, Franz Josef Strauss, złożył oficjalną wizytę w Chile, w czasie której otrzymał honorowy doktorat uniwersytetu Iniversidad de Chile. Przy okazji odwiedził też kolonię, o której wyraził się całkiem pozytywnie. (Pucz Pinocheta bawarski polityk skomentował następująco: „W obliczu chaosu, który panował w Chile, słowo „porządek“ odzyskuje dla Chilijczyków nagle swoje słodkie brzmienie”.) Przypuszcza się, że o ciemnych interesach Schäfera wiedziała Bundesnachrichtendienst (BND), tajna służ- ba NRF, oraz niemiecka dyplomacja. Jednak zarówno BND, jak i ambasada niemiecka w Chile zachowały bierną postawę w tej kwestii. Oprócz dostarczania broni, przywódca sekty udostępnił teren kolonii tajnej służbie Pinocheta o nazwie Direccion Nacional de Inteligencia (DINA). Służba ta była organem wykonawczym projektu pod nazwą ANDREA (Alianza Nacionalista de Repúblicas Americanas, po polsku: Nacjonalistyczny Sojusz Amerykańskich Republik). Projekt ten, o wyraźnie prawicowo- -ekstremistycznym profilu, miał na celu współpracę latynoamerykańskich nacjonalistów, antysemitów i agentów tajnych służb. Szczegóły tego projektu ujawnił, między innymi, wspomniany już współpracownik Schäfera, Hugo Baar, który w grudniu 1984 roku zbiegł z kolonii, ponieważ, jak się wyraził, nie mógł już dłużej znieść jego „demonicznego wpływu”. Na terenie kolonii, w przydzielonym do tego celu budynku, przetrzymywano i torturowano przeciwników reżimu Pinocheta. Według udokumentowanych danych, straciły tam życie 22 osoby. Jaka była faktyczna liczba zamordowanych w siedzibie sekty ludzi, prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić, ponieważ zwłoki wielu ofiar zostały albo pogrzebane w nieznanych miejscach, albo spalone.

Aresztowanie i proces

Władze chilijskie przez dziesięciolecia ignorowały skargi i donosy w sprawie seksualnego molestowania chłopców w Colonia Dignidad. Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku prokuratura poważnie zainteresowała się pedofilskimi czynami Schäfera. Dziesiątki chilijskich dzieci, które chodziły do szkoły lub były leczone w szpitalu na terenie kolonii, udokumentowały swoje zarzuty przeciwko niemu. Policja kilkakrotnie przeszukiwała Colonia Dignidad, ale nigdy nie zastała podejrzanych. Nie znaleziono też obciążających ich dowodów. Prawdopodobnie byli wcześniej ostrzegani o nalocie i je usuwali. Kiedy w roku 1997 prokuratura wystawi- ła nakaz jego aresztowania, przywódca sekty ulotnił się jak kamfora. W ukryciu przebywał przez osiem lat. W listopadzie 2004 roku, na rok przed ujęciem go, sąd w Santiago de Chile uznał go winnym seksualnego molestowania w 27 przypadkach. W grudniu 2004 roku sformułowano kolejny zarzut przeciwko Schäferowi, po tym, jak wspomniana już dyrektorka szpitala, Gisela Seewald, złożyła zeznania na temat stosowania elektrowstrząsów na dzieciach oraz ich nieuzasadnionego „psychiatrycznego” leczenia. W akcie oskarżenia przeciwko przywódcy sekty i lekarce zarzucono im, między innymi, uprowadzenie i znęcanie się na ośmiorgu dzieci niemieckiego pochodzenia. Za te przestępstwa Schäfer został zaocznie skazany na 20 lat pozbawienia wolności. List gończy i poszukiwania policji przyniosły wreszcie efekt. W marcu 2005 roku Schäfer został wytropiony w Argentynie, aresztowany, po czym wydany władzom Chile. Wieczny wujek stanął przed sądem. Akt oskarżenia przeciwko niemu, oprócz czynów pedofilskich, obejmował dodatkowo pięć zarzutów: oszustwa podatkowe, oszustwa celne, uprowadzenie, przymusową adopcję i przestępstwa w zakresie prawa pracy. 24 maja 2006 roku sąd w mieście Parral, pod przewodnictwem sędziego Hernána Gonzáleza, utrzymał poprzedni wyrok 20 lat więzienia. Ponadto oskarżonego uznano winnym molestowania seksualnego w 25 przypadkach i dodatkowo skazano na zapłacenie odszkodowania 11 byłym wychowankom-ofiarom w wysokości 770 milionów pesos (1,25 miliona euro). W dniu 14 maja 2009 roku Schäfer został skazany na dalsze 3 lata więzienia pod zarzutem fizycznego znęcania się w 8 przypadkach. Ofiarami były dzieci, którym między rokiem 1970 i 1980 w szpitalu kolonii podawano środki psychofarmakologiczne. Równocześnie z procesami w Chile, przeciwko przywódcy i innym członkom sekty prowadzone były dochodzenia w RFN. Zarzucano im molestowanie seksualne dzieci oraz współudział w mordowaniu działaczy chilijskiej opozycji na terenie Colonia Dignidad. Jednak śledztwa te utknęły w miejscu i nigdy nie doszło do wystawienia nakazu aresztowania sprawców. W Chile, już po skazaniu Schäfera, prowadzono nadal dochodzenie w sprawie przestępstw dokonanych na terenie kolonii. Gromadzenie dowodów było trudne i mozolne, choćby z tego względu, że wielu świadków w ostatnim momencie z niezrozumiałych przyczyn odmawiało zeznań. W końcu, w styczniu 2011 roku doszło do skazania dwudziestu sześciu byłych członków kolonii pod zarzutem pedofilii. Każdy z nich otrzymał karę pięciu lat więzienia. Paul Schäfer zmarł w roku 2010 na niewydolność serca w szpitalu więziennym w Santiago de Chile w wieku 88 lat. Pochowany został na cmentarzu w dzielnicy Santiago Puente Alto. Według przekazów, w jego pochówku, któremu towarzyszyły liczne protesty miejscowej ludności, wzięło udział tylko osiem osób, w tym jego adoptowana córka, Rebecca.

Bawarska Wioska

Obecnie była Colonia Dignidad nosi nazwę Villa Baviera (Bawarska Wioska). Mieszka w niej około 280 ludzi. Wbrew pogłoskom, średnia wieku mieszkańców wcale nie jest wysoka. Osoby, które wchodzą w skład tzw. Komitetu Reformacyjnego mają od 30 do 40 lat. Część członków wspólnoty powróciła do Niemiec. Kierownikiem osiedla jest 57-letni Michael Müller, który całkowicie zmienił jego wizerunek, m.in. otworzył je dla świata zewnętrznego. Jego teren mogą na przykład odwiedzać prywatne osoby i dziennikarze, wystarczy wcześniejsze zgłoszenie. Sale do spania, w których kiedyś spały oddzielnie kobiety, mężczyźni i dzieci, przekształcono na mieszkania, gdzie mieszkają rodziny. Młodzi mieszkańcy Villa Baviera żyją jak wolni ludzie i mogą studiować na chilijskich uczelniach. Postanowieniem niemieckiego Bundestagu, od roku 2008 Kolonia otrzymuje wsparcie finansowe od rządu RFN. Corocznie z budżetu federalnego przekazywana jest suma 250 000 euro, którą zarządza ambasada niemiecka w Santiago. Większość tych pieniędzy przeznacza się na doradztwo ekonomiczne i rozbudowę projektów gospodarczych, które mają zmienić ponury wizerunek dawnej Colonia Dignidad. Jednym z przedsięwzięć kolonii jest prowadzona od niedawna działalność turystyczna. Otwarto na jej terenie hotel i restaurację, która oferuje typowo niemieckie dania. Hiszpański slogan reklamowy brzmi: „Villa Baviera – un lugar diferente” („Bawarska Wioska – całkiem inne miejsce”), a niemiecki głosi: 100 Prozent Deutsch (100 procent niemieckie). Turystów próbuje się przyciągać tradycyjnymi niemieckimi imprezami, z których najbardziej znany jest coroczny Oktoberfest (festyn październikowy, czyli „święto piwa”). W oczach krewnych chilijskich ofiar, które w tym miejscu były torturowane lub znalazły śmierć, tego typu imprezy zakrawają na ponure kpiny. Od lat ludzie ci bezskutecznie zabiegają o wystawienie na terenie kolonii pomnika, który by upamiętniał popełnione tam zbrodnie.

■ Andrzej Poll