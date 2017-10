Komisarz Adam Nowak wkrótce przejdzie na emeryturę. Dwadzieścia dwa lata w policji to zdecydowanie wystarczająco jak na jedno życie.

Śledztwo w sprawie pięciu bezgłowych trupów, spalonych w dostawczaku na warszawskich Powązkach, wydaje się dobrym ukoronowaniem kariery. Jednak

z każdym nowym tropem sprawa komplikuje się coraz bardziej: to, co wyglądało na mafijne porachunki, zaczyna niepokojąco łączyć się z rynkiem sztuki, okrutnymi tybetańskimi bóstwami i pozbawionymi skrupułów przedsiębiorcami, którzy zajmują się reprywatyzacją kamienic i gruntów. Tym ludziom szczególnie nie warto wchodzić w drogę. Nie tylko bowiem komisarz Nowak chciałby,

by było to jego ostatnie śledztwo…

Tomasz Konatkowski stworzył zaskakujący i trzymający w napięciu do ostatniej strony kryminał, w którym równie ważna jak motyw, zbrodnia i śledztwo

jest sama Warszawa. Jest ona mroczna, nienasycona i pełna nieciekawych

i niebezpiecznych miejsc. Nic dziwnego, że bohater nie wyobraża sobie życia gdzie indziej.



Tomasz Konatkowski (ur. 1968) – pisarz, tłumacz i redaktor tekstów specjalistycznych. Studiował fizykę i informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 2007 roku powieścią Przystanek Śmierć – pierwszą w cyklu z komisarzem Adamem Nowakiem – która została nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru. Kolejne części cyklu to: Wilcza wyspa (W.A.B. 2008, również nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru), Nie ma takiego miasta (W.A.B. 2010) oraz Bazyliszek (W.A.B. 2015), nominowany do nagrody Kryminalna Piła.

„Pięć czaszek” – już w sprzedaży.

