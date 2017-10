Być może byłoby lepiej, gdyby takie pomyłki nigdy nie wychodziły na jaw. Wielu osobom prawda wywraca życie do góry nogami i wcale nie pomaga odpowiedź na pytania: jak do tego doszło? Kto zawinił?

Samo słowo „pomyłka” tutaj nie pasuje. To raczej tragedia. Kto jest rodzicem, niech teraz wyobrazi sobie, co by poczuł, gdyby pewnego dnia dowiedział się, że od kilku czy kilkunastu lat wychowuje nie swoje dziecko. A jego potomka, krew z krwi, wprowadzają w świat obcy ludzie.

Dwie dramatyczne historie, gdzie w szpitalu podmieniono dzieci znajdziesz w najnowszym wydaniu „Detektywa” nr 11/2017, do kupienia od 17 października 2017 roku.

Więcej w najnowszym numerze magazynu „Detektyw”, który jest dostępny także w formie e-wydania na http://www.sklep.magazyndetektyw.pl/detektyw-112017/

oraz audiobooka na http://audioteka.com/pl/audiobook/detektyw-nr-11-2017