Spektakularne napady na banki zazwyczaj oglądamy w kinie i telewizji. Strzelaniny, policyjne pościgi i nieprzewidziane zwroty akcji, to obowiązkowe elementy każdej sensacyjnej produkcji. Jeśli do tego dochodzą ogromne pieniądze – mamy sztukę idealną.

Prawie idealna była akcja, do jakiej doszło latem 2015 roku w Swarzędzu. Wszyscy doskonale pamiętamy skok stulecia, w którym fałszywy konwojent ukradł 8 milionów złotych. Tym razem obeszło się bez żadnego wystrzału i rozlewu krwi, jednak perfekcyjnie przygotowana akcja, przeszła już do historii kryminalistyki. Wydaje się kwestią czasu, kiedy historię tej kradzieży będziemy mogli oglądać na ekranach kinowych.