Lodowa Lady cz. I

Narzeczony traktował ją jak dodatek do samochodu. Jak kosztowny bibelot, którym można pochwalić się przed kolegami. Nie była dla niego partnerką lub kimś, kogo traktuje się poważnie, lecz własnością. Mąż był jeszcze gorszy. Krzyczał na nią i śmiał się z jej niemieckiego. Jego następca nie był nic lepszy. Oszukiwał i zdradzał ją, a do tego jeszcze chrapał w czasie snu. Dwaj ostatni dostali to, na co zasłużyli. Upiekło się jedynie narzeczonemu. Estibaliz uciekła przed nim do Niemiec…

Na przełomie maja i czerwca 2011 r. jeden z najemców kilkupiętrowej kamienicy przy Oswaldgasse 1 w wiedeńskiej dzielnicy Meidling postanowił odremontować lokal wynajmowany na parterze. Chciał całkowicie zmienić wystrój mieszczącego się tam sklepu oraz naprawić wszystko, co nadawało się do naprawy. Okazało się jednak, że remontu wymagała też instalacja wodno-kanalizacyjna. Trzeba było wymienić kurki, zawory, kolanka i mosty, postanowiono też położyć nowe rury w piwnicy. Robotnicy weszli tam w poniedziałek 6 czerwca, a ponieważ biegły one pod posadzką przedziału piwnicznego oznaczonego numerem 6, otwarto go więc i przystąpiono do zrywania posadzki.

Najpierw wykopano dwa karabiny, przypuszczalnie z czasów wojny, a później dalsze przedmioty. W żwirze pod posadzką był pistolet, zniszczony telefon komórkowy, kawałki metalu i jakieś kubły wypełnione żwirem lub betonem. Prac nie przerywano, bo robotnicy znacznie gorsze rzeczy wydobywali już z wykopów. Policję wezwano dopiero przed godziną dwudziestą, gdy wyczuto przykry swąd rozkładającego się ciała i gdy z jednego z kubłów wydobyto część ludzkiej nogi z dobrze zachowaną stopą.

Piwnica grozy

Policja przybyła bardzo szybko i przystąpiła do śledztwa, a ponieważ było późno, nie wszystko dało się ustalić. Nikt nie wiedział, do kogo mogła należeć znaleziona noga, nikt też nie wiedział, kto użytkował tę część piwnicy, w której znaleziono fragment ciała. Póki co, zdołano tylko ustalić, że noga to część zwłok pochowanego w piwnicy mężczyzny w wieku około pięćdziesięciu lat. Najprawdopodobniej zmarł on stosunkowo niedawno, w wyniku popełnionego morderstwa. Kogo zabito, kto popełnił morderstwo i w jakim celu to zrobił, nadal było zagadką, sądzono jednak, że przynajmniej na jedno z tych pytań uda się odpowiedzieć. Póki co, piwnicę zamknięto i zabezpieczono, a znalezioną część nogi przekazano do laboratorium.

Nazajutrz z samego rana kontynuowano przeszukiwanie piwnicy. Z zabezpieczonego, dzień wcześniej, pomieszczenia wyniesiono wszystkie sprzęty i całkowicie zerwano posadzkę. Z wykopu zaczęto wydobywać dalsze fragmenty ciała i niebawem okazało się, że nie należały one do jednego tylko mężczyzny. Pod posadzką pochowano części ciał dwóch ludzi, ale wciąż nie było wiadomo do kogo należały zwłoki, nikt też nie potrafił podać przyczyn śmierci obu mężczyzn. Póki co można było jedynie wykluczyć naturalny zgon, bo nikt przecież nie chowa naturalnie zmarłych w ten sposób. W grę wchodziło jedynie morderstwo, ale nikt nie potrafił podać motywów zbrodni. Tutaj praktycznie każda opcja była możliwa – porachunki mafijne, zemsta, zbrodnia w afekcie, a nawet ślady działania seryjnego mordercy. Dopiero wieczorem udało się podać sposób popełnienia morderstwa. Po odnalezieniu głów zamordowanych mężczyzn okazało się, że obaj zostali zastrzeleni paroma strzałami oddanymi w tył głowy z bardzo bliskiej odległości, pistoletem kalibru 22 mm. Mężczyźni nie zginęli równocześnie lecz w odstępie paru lat. Ten, którego nogę odkopali robotnicy, zginął mniej więcej przed rokiem, ten natomiast, którego dzień później znalazła policja, został zabity parę lat wcześniej. Na ciałach nie odkryto śladów stosowania przemocy, jednak zwłoki były w takim stanie, że nie można było wykluczyć nawet stosowania tortur.

Zastanowienie budził sposób ukrycia części ciał. Ustalono, że zwłoki obu mężczyzn poćwiartowano po śmierci piłą taśmową, po czym zapakowano je do toreb foliowych, te zaś włożono do doniczek oraz pojemników po zaprawie murarskiej i zalano betonem. Pojedyncze części ciał znaleziono też w zamrażarce, która znajdowała się w piwnicy. Je również zalano betonem, wciąż jednak zagadką była tożsamość ofiar. Początkowo sądzono, że pewną wskazówką będą przedmioty znalezione w pobliżu zwłok, a więc broń i telefon komórkowy. Wielkie nadzieje wiązano zwłaszcza z telefonem, okazało się bowiem, że należał do 48-letniego Austriaka, który zaginął rok wcześniej, tyle że nie można było wykluczyć też i tego, że telefon znalazł się w tym miejscu przypadkiem, podobnie jak karabiny i pistolet. Niewiadomych było zatem wiele, a najważniejszą była tożsamość ofiar. Policja zaczęła przeglądać kartotekę osób zaginionych, zlecono też wykonanie testów DNA, wkrótce jednak okazało się, że nie było to konieczne. Tożsamość ofiar i osobę zabójcy ustalono, zanim jeszcze przysłano komplet wyników badań laboratoryjnych. Lokatorzy kamienicy przy Oswaldgasse przypomnieli sobie, kto użytkował zabezpieczony przez policję przedział piwniczny. Na parterze kamienicy, tuż obok sklepu, którego właściciel zdecydował się na remont lokalu, mieściła się lodziarnia o dźwięcznej nazwie „Eis- -Cafe Schleckeria”. To właśnie jej właścicielka użytkowała zabezpieczoną przez policję część piwnicy.

Piękna właścicielka lodziarni

Lodziarnię w kamienicy na Oswaldgasse w Wiedniu-Meidlingu prowadziła młoda, bardzo ładna Hiszpanka o meksykańskich korzeniach. Nazywała się Estibaliz Carranza i do Austrii przybyła z Niemiec, wraz z mężem. Rozstała się z nim jakiś czas temu i odtąd prowadziła lokal sama, zaś oznaczony numerem 6 przedział piwniczny służył jej jako magazyn. Dziewczyna miała swobodny dostęp do feralnej części piwnicy, ale czy ktoś tak kruchy i delikatny mógł mieć cokolwiek wspólnego z tak odrażającą zbrodnią? Policji wydawało się to niemożliwe, a mimo to dziewczynę trzeba było przesłuchać. Do lodziarni udał się jeden z urzędników policji.

W „Eis-Cafe Schleckeria” dziewczyny nie było. Pracująca na miejscu kobieta oznajmiła, że szefowa pojechała do centrum załatwić kilka spraw i nie… powiedziała kiedy wróci. Policja zaczęła szukać kobiety w mieście, ale ta szczęśliwie unikała zatrzymania. Najpierw widziano ją na lotnisku, ale znikła zanim pojawili się tam policjanci. Później była na dworcu autobusowym, ale odjechała zanim zdołano ją zatrzymać. Zarządzono kontrolę pojazdów opuszczających miasto, wystawiono europejski list gończy. Ale kobiety nie udało się zatrzymać. Dopiero dzień później zgłosili się dwaj taksówkarze, którzy twierdzili, że wieźli podejrzaną. Rozpoznali ją na zdjęciach, które zamieściły wiedeńskie gazety.

Pierwszy wiózł Estibaliz na lotnisko i był zdziwiony, że dziewczyna nie miała przy sobie żadnego bagażu. Powiedział jej coś nawet na ten temat, ale ona nie odpowiedziała. Zamiast tego wyjęła notatnik i zaczęła coś w nim pisać. Gdy dojechali na miejsce, wręczyła mu kartkę i kazała zawieźć ją swemu narzeczonemu. Podała jego nazwisko i adres, po czym wysiadła, płacąc za kurs. Dopiero dzień później taksówkarz dowiedział się z gazety, że dziewczyna poszukiwana jest przez policję i niezwłocznie zgłosił się na posterunek.

Znacznie ciekawsze informacje przekazał policji taksówkarz, który zabrał Estibaliz Carranza sprzed dworca autobusowego w Wiedniu. Zdziwił się bardzo, gdy dziewczyna kazała zawieźć się do Włoch, ale nie pytał o nic. Wręcz przeciwnie. Cieszył się, że trafił mu się taki kurs. Zapytana o powód wyjazdu z Wiednia dziewczyna odparła, że ma pewne kłopoty i taksówkarz o nic więcej nie pytał, zwłaszcza że pasażerka nie zachowywała się podejrzanie. Była spokojna i opanowana przez całą drogę, mimo że trwała ona bardzo długo. Zatrzymali się dopiero po przejechaniu 440 kilometrów w Cavazzo Carnino pod Tolmezzo. Tutaj dziewczyna wysiadła, wcześniej jednak poprosiła kierowcę, by wynajął dla niej na swoje nazwisko pokój w hotelu.

Policjanci wiedeńscy natychmiast skontaktowali się ze swymi włoskimi kolegami. Podali im personalia i rysopis dziewczyny, powiedzieli, o co jest podejrzana, podali nazwę hotelu, w którym nocowała. Mieli pecha. Gdy włoska policja zjawiła się na miejscu, Estibaliz zdążyła opuścić pokój. Nikt w hotelu nie wiedział, dokąd się udała.

Zatrzymanie w Udine

Estibaliz C. daleko nie uciekła. Policja włoska schwytała ją 10 czerwca 2011 r. w Udine, na terenie dworca kolejowego. Do zatrzymania przyczynił się pewien zamieszkały w tym mieście muzyk uliczny. Poznał on „Esti” dwa dni wcześniej i zaproponował jej nocleg, choć nic o dziewczynie nie wiedział. Ona zgodziła się, ale Włoch wkrótce nabrał podejrzeń z powodu jej zachowania. Zaraz po przyjściu na kwaterę kobieta usiadła przed komputerem i zaczęła przeglądać cyfrowe wydania wiedeńskich gazet. Włoch szybko dostrzegł, że najbardziej ją interesują doniesienia na temat zwłok znalezionych w Wiedniu. Jeszcze bardziej podejrzane było to, co mówiła. Wspominała coś o kłopotach i o myślach samobójczych, więc jak tylko dziewczyna wyszła, zaniepokojony artysta powiadomił policję. Krótko po tym Estibaliz C. została zatrzymana.

Włosi przesłuchali Estibaliz już na posterunku w Udine, po czym przewieźli ją do więzienia w Trieście. Umieszczono ją w pojedynczej celi, ale długo tam nie przebywała. Badania lekarskie wykazały, że jest w drugim miesiącu ciąży, ponownie przewieziono ją więc do Udine i umieszczono w miejscowym szpitalu. Tymczasem policja wiedeńska ogłosiła, że zidentyfikowała zwłoki pierwszego ze znalezionych w piwnicy mężczyzn. Okazał się nim przedstawiciel firmy sprzedającej maszyny do wytwarzania lodów, Manfred Hinterberger. Pół roku wcześniej zgłoszono jego zaginięcie, a osobą, która złożyła doniesienie była Estibaliz Carranza. Lokatorzy kamienicy przy Oswaldgasse 1 dobrze pamiętali, że tych dwoje przez dwa lata było z sobą w związku.

Zwłoki drugiego z mężczyzn zidentyfikowano niedługo potem. Zgodnie z oczekiwaniami mediów, zamordowanym okazał się były mąż dziewczyny, Holger Holz. Estibaliz Carranza poznała go w Niemczech i poślubiła w 2001 r., ale już w 2005 r. oboje zamieszkali w Wiedniu, gdzie zaczęli prowadzić lodziarnię. Nie układało im się najlepiej. Interes nie szedł i para coraz częściej zaczęła się ze sobą spierać. W 2007 r. oboje postanowili się rozstać i rok później Holger Holz gdzieś zniknął. Pytana o los byłego męża Esti odpowiadała, że wrócił do Niemiec i wtedy wszyscy w to uwierzyli. Teraz okazało się, że dziewczyna kłamała. Zabiła męża, a zwłoki ukryła w piwnicy. Austriacka policja miała wszelkie podstawy, by ubiegać się o ekstra dycję kobiety. Była podejrzana o dokonanie dwóch morderstw.

Celebrytka

Starania austriackich władz sądowych o ekstradycję Estibaliz Carranzy bardzo szybko zakończyły się sukcesem. Już 24 czerwca 2011 r. Włosi przekazali kobietę Austriakom, a ci umieścili ją w zakładzie karnym w Josefstadt. Esti z dnia na dzień stała się bohaterką austriackich mediów. Udzieliła kilku wywiadów, niemal codziennie można było obejrzeć, przeczytać lub też wysłuchać jakichś doniesień na jej temat. Mówiono o jej ciąży, o zdrowiu i o pobycie w więzieniu, nieoczekiwanie bohaterem mediów stał się też człowiek, z którym Hiszpanka o meksykańskich korzeniach zaszła w ciążę. Był nim 48-letni Austriak, Roland R., który na co dzień prowadził hurtownię. Prasa, radio i telewizja spekulowały na temat ich ślubu oraz losów ich mającego się urodzić dziecka, podając przy okazji coraz więcej szczegółów dotyczących zbrodni, z tym trzeba było jednak uważać. Gdy w jednym z artykułów gazeta „Kronen Zeitung” nazwała „Esti” „Zabójczą czarownicą”, „Lodową baronową” i zamieściła komentarz o jej „rzeźnickiej profesji”, kobieta oddała sprawę do sądu.

Dziecko Estibaliz Carranzy i Rolanda R. przyszło na świat 11 stycznia 2012 r. w wiedeńskim szpitalu cesarza Franciszka Józefa. Chłopiec był zdrowy i silny, ale „Esti” długo nie nacieszyła się jego widokiem. Tuż po urodzeniu dziecka Esti dostała zastrzyk, po którym od razu zasnęła. Gdy się obudziła, powiedziano jej, że mały Roland, bo takie nadała imię synowi, został jej odebrany zaraz po urodzeniu. Media szeroko rozpisywały się na temat bezduszności austriackich władz sądowych. Mówiono o absurdalności takiego traktowania kobiet przez władze więzienne, te jednak zasłaniały się nakazami prawa. Rzeczywiście jedna z ustaw mówiła, że tak należy postępować z matkami, które stoją w obliczu kary długoletniego więzienia.

Chłopiec przekazany został ojcu, który, jak to określono, miał „stabilną sytuację rodzinną” i który w wywiadach zapewniał, że zrobi wszystko, by zapewnić dziecku jak najlepsze dzieciństwo. 29 marca 2012 r., też „dla dobra dziecka”, poślubił on nawet w więzieniu Estibaliz Carranza, ale para nie nacieszyła się sobą zbytnio. Ślub i ceremonia weselna trwały co prawda ponoć półtorej godziny, jednak o nocy poślubnej oboje musieli zapomnieć. Przepisy więzienne na to nie zezwalały.

Pomimo chętnie deklarowanej troski o dziecko, Roland R. już jesienią 2012 r. przekazał syna rodzicom Estibaliz do Barcelony. Zapytany o powód takiej decyzji wyjaśnił, że chodziło mu oczywiście o dobro syna, bo nie chciał, by dorastał on w miejscu, gdzie wszyscy mówili o zbrodni popełnionej przez jego matkę. Można byłoby to nawet zrozumieć, gdyby nie słowa matki dziecka. „Esti” na każdym kroku narzekała na swoje dzieciństwo w domu, w którym niepodzielnie rządził ojciec tyran. Kobieta twierdziła, że matka wielokrotnie musiała zasłaniać ją własnym ciałem przed przemocą ojca, a mimo to teraz, bez wahania, przekazała syna na wychowanie swym rodzicom. Nie była to jedyna sprzeczność, która pojawiła się w jej wypowiedziach.

Księżniczka zamknięta w wieży

Estibaliz długo musiała czekać, zanim prokuratura zdecydowała się przedstawić jej zarzuty. Potrzebne były liczne ekspertyzy i orzeczenia biegłych, a zebranie ich wszystkich zawsze zajmuje sporo czasu. Najdłużej trzeba było czekać na ekspertyzę psychiatryczną, której wykonanie zlecono biegłej Adelheit Kestner. Na podstawie rozmów i obserwacji miała ona przedstawić stan psychiczny podejrzanej i określić, czy w chwili popełnienia zbrodni była ona poczytalna.

Doktor Kestner była kierowniczką zakładu psychiatrii sądowej kliniki w Linzu i dlatego w marcu 2012 r. Estibaliz przewieziona została do znajdującego się w tym mieście więzienia. Badania trwały dwa tygodnie, a ustalenia doktor Kestner były dla Estibaliz miażdżące. W liczącym 140 stron raporcie biegła stwierdziła, że chociaż kobieta ma psychikę bardzo zaburzoną, to jednak w chwili popełnienia zbrodni była w pełni poczytalna. Holgera Holza oraz Manfreda Hinterbergera zabiła z pełną świadomością, a odpowiedzialne za to były jej mordercze skłonności.

Według ustaleń biegłej, Estibaliz już w młodości snuła „mordercze fantazje”, a jedną z pierwszych jej ofiar miał być „tyrański” ojciec. „Esti” obarczała go winą za swoje nieszczęśliwe dzieciństwo i snuła plany, by go zabić, tyle że nie zrealizowała tych zamierzeń, podobnie jak nie urzeczywistniła paru następnych prób. Kiedy mieszkała w Hiszpanii, miała narzeczonego. Myślała o założeniu rodziny i marzyła o dzieciach, tyle że on ponoć nie traktował jej poważnie. Podobno była dla niego, jak ozdoba w samochodzie, jak bibelot, którym można pochwalić się przed kolegami. Ciągał ją po dyskotekach i znajomych, a gdy powiedziała, że chce urodzić dziecko, zignorował ją. Zamierzała go porzucić, a gdy narzeczony nie zgadzał się, podjęła próbę zabicia go. Najpierw przecięła przewód hamulcowy w jego samochodzie, by upozorować wypadek, później zamierzała zepsuć termę w jego mieszkaniu, a w końcu uciekła przed nim do Niemiec. Wiedziała, że tam nie będzie jej szukać. Nie znał przecież niemieckiego.

W Niemczech podjęła pracę i poznała Holgera Holza. Wzięła z nim ślub, choć wcale tego nie chciała. To on ponoć naciskał i nagabywał ją, więc w końcu się zgodziła. Podjęła pracę w lodziarni w Berlinie, ale utrapieniem był dla niej szef. Zmuszał ją do ciężkiej pracy, a tymczasem sam nic nie robił. Snuła plany, by podpalić jego biuro lub zabić go, lecz planów tych nie zrealizowała, bo wraz z mężem przeprowadziła się do Austrii. Tutaj w końcu zabiła. Zastrzeliła najpierw męża, a później człowieka, którego ponoć kochała.

Dla biegłej Kestner, Estibaliz była kobietą o histerycznej, narcystycznej i aspołecznej psychice. W swojej ekspertyzie porównała ją do księżniczki zamkniętej w wieży. Dziewczyna czeka na mężczyznę, który ją z niej uwolni, a gdy kogoś takiego spotka, podporządkowuje się mu, by po pewnym czasie stwierdzić, że nie jest szczęśliwa. Ponownie szuka wyzwoliciela, a gdy takiego znajdzie, próbuje uwolnić się od starego związku poprzez eliminację przeszkód, które związek ten tworzyły. Biegła Kestner nie miała wątpliwości. Estibaliz Carranza planowała morderstwo, zabiła i najprawdopodobniej nadal będzie zabijać. Dlatego zgłosiła wniosek, by zaraz po procesie umieścić ją w zakładzie dla psychicznie chorych przestępców, mimo że już wówczas znalazły się osoby, które usiłowały ją bronić. Mówiono, że co prawda kobieta zabiła dwóch mężczyzn, ale zrobiła to nie bez winy z ich strony. To prawda, że poćwiartowała zwłoki, ale uczyniła to dopiero po uśmierceniu ofiar, więc nie było to okrutne. Być może po to, by uniknąć niejasności i posądzenia o stronniczość, na sali sądowej Estibaliz bronili mężczyźni, a oskarżały kobiety.

Proces roku

Zaraz po tym, jak Adelheit Kestner wydała swą ekspertyzę, prokurator Ursula Kropiunig przedstawiła Estibaliz zarzuty, w liczącym 21 stron akcie oskarżenia stwierdzała, że podejrzana zamordowała swego byłego męża oraz kochanka, po czym poćwiartowała zwłoki obu ofiar, by zabetonować je następnie w piwnicy. Dalej prokurator Kropiunig stwierdzała, że Estibaliz Carranza obu czynów dopuściła się z „zimną krwią i z niebywałą wręcz bezwzględnością”, przychylając się przy tym do wniosku biegłej Kestner, że należy umieścić ją w zakładzie dla psychicznie chorych przestępców.

Teraz sąd mógł już wyznaczyć termin procesu. Ustalono, że rozpocznie się on 19 listopada 2012 r. i że trwać będzie cztery dni, o ile obrońcy oskarżonej, Rudolf Mayer i Werner Tomanek nie zgłoszą żadnych dodatkowych wniosków wymagających uwzględnienia. Wszystkie poświęcone sprawie posiedzenia sądu rozpoczynać się miały punktualnie o godzinie dziewiątej, przy czym zaplanowano, że pierwszego i drugiego dnia nastąpi przesłuchanie oskarżonej oraz 47 wezwanych świadków, trzeciego dnia zabiorą głos rzeczoznawcy, po czym mowy końcowe wygłoszą przedstawiciel prokuratury oraz obrońcy. Wyrok ogłoszony miał być 22 listopada 2012 r. Przedstawiciele mediów zacierali ręce. W Wiedniu szykował się „proces roku”.

Dokończenie w następnym numerze.

Antoni Szmytkowski