29 sierpnia 2017 roku, w punktach sprzedaży dostępny będzie nowy już trzeci numer Detektywa – Wydanie Specjalne. Każde Wydanie Specjalne ma jeden temat przewodni. Najnowszy, jesienny numer kwartalnika poświęcony jest przestępstwom popełnianym przez osoby niepełnoletnie i nosi tytuł „Małolaty i paragrafy”.

Magazyn otwiera artykuł o morderstwie rodziców przez syna i jego dziewczynę. Kamil N. zamordował matkę i ojca zaledwie 3 dni po ukończeniu 18 roku życia, Zuzanna M. miała 18 lat i 8 miesięcy. Umówili się, że gdy po ciemku podejdą do małżeńskiego łóżka, Kamil N. stanie nad mężczyzną, a Zuzanna M. nad kobietą. – Raz, dwa, trzy – odliczyli przed uderzeniem myśliwskimi nożami w okolice serca. Miało być już po wszystkim, ale rodzice Kamila ciągle żyli. Wtedy on ogłuszył ojca pięścią i krzyknął do swojej dziewczyny: – Dokończ! Matka rozpoznała w mordercy swojego syna. Przewrócił ja i zabijał, kłując nożem na oślep. W tym czasie Zuzanna szamotała się z zakrwawionym, umierającym ojcem chłopaka. Na pytanie śledczego, dlaczego zabili, dziewczyna odpowiedziała: – Rodzice Kamila nie akceptowali naszego związku. Sąd skazał chłopaka i dziewczynę na 25 lat więzienia.

Jak wygląda uzależnienie młodych ludzi od… hazardu? To temat kolejnego już artykułu w WS 3 Detektywa. Coraz więcej nastolatków uzależnionych jest właśnie od hazardu. Zakazanej rozrywce młodzi ludzie nie oddają się w kasynach. Dziś grać można wszędzie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Hazardowi można oddawać się nawet w domowym zaciszu korzystając z telewizora, telefonu komórkowego czy komputera. Granica, kiedy rozrywka przeradza się w uzależnienie, jest bardzo cienka. Tak jak w przypadku młodego chłopaka, który zabił taksówkarza, bo pilnie potrzebował pieniędzy na spłacenie karcianych długów. Później zeznał, że nie chciał mordować, zależało mu tylko na pieniądzach, które były potrzebne mu na spłatę długów, które zaciągnął grając w pokera.

Kolejna wstrząsająca historia w jesiennym WS to zamordowanie młodego mężczyzny, który zmarł w okropnych męczarniach. Miał przekłute gałki oczne, pociętą twarz, odcięte uszy, podcięte gardło i pokaleczone narządy płciowe. Rany, które odniósł mężczyzna, wskazują na głębokie zaburzenia psychiczne sprawcy. Zadał on bowiem znacznie więcej obrażeń niż było potrzeba do uśmiercenia ofiary. Fachowo nazywa się to nadzabijaniem. Nie można wykluczyć, że zabójstwa dokonano na tle rytualnym, seksualnym lub rozliczeń w świecie przestępczym. Matka ofiary mówiła przed sądem: – Miałam problemy z rozpoznaniem zwłok syna, bo był strasznie zmasakrowany. W marcu 2004 roku rozpoczął się proces zabójców… kolegów chłopaka. Sąd wydając wyrok, uznał, że wina oskarżonych nie budzi wątpliwości, a zbrodnia była wyjątkowo przerażająca.

W numerze ponadto „10 najokrutniejszych smarkatych morderców na świecie”. A także o młodocianych bojownikach, którzy szkoleni są na morderców, o praktykach rekrutowania dzieci jako żołnierzy i wykorzystanie dzieci do zamachów samobójczych.

Przedstawione historie to tylko niektóre tematy na łamach nowego Wydania Specjalnego Detektywa nr 3