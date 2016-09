Morderstwo w Kwidzynie

Kiedy było już po wszystkim, umył się, bo cały był we krwi. Założył ubranie należące do ofiary i poszedł pojeździć jego samochodem… W mieszkaniu zostawił dwa ciała: 30-letniego mężczyznę i jego 8-letniego synka.

Było tuż przed sylwestrem. Pechowy trzynasty rok miał odejść w niepamięć, ustępując miejsca nowemu – 2014. To zawsze czas, kiedy liczymy aż przydarzy się coś niezwykłego, coś, co wszystko odmieni. I rzeczywiście – życie pisze czasem takie scenariusze, po których nic już nigdy nie jest takie samo… Przekonali się o tym najbliżsi Tomasza R. i jego synka – Patryka. Nikt z krewnych ani sąsiadów nie jest w stanie pogodzić się z tragedią. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak z premedytacją można zabić drugiego człowieka, nie mówiąc już o tym, jak można zabić małe, niewinne dziecko?

Szok

Weszliśmy do mieszkania i zobaczyliśmy krew… Wszędzie było jej pełno i okropny bałagan – zeznał podczas jednej z rozpraw kuzyn Tomasza R. – To był szok.

W jednym pokoju odkryliśmy zmasakrowane zwłoki Tomka. Zamarliśmy, bojąc się zrobić kolejny krok… Z Tomkiem powinien być jego 8-letni syn – Patryk. Zadawaliśmy sobie pytanie, gdzie jest Patryk? Wszystko wyjaśniło się, gdy weszliśmy do drugiego pomieszczenia. Spod kołderki wystawała nóżka dziecka…

Kto dopuścił się tak makabrycznej zbrodni, jaka miała miejsce 28 grudnia 2013 roku w jednym z mieszkań w Kwidzynie? 29 grudnia policja donosiła, że ofiary zginęły prawdopodobnie od ciosów zadanych nożem. Założono, że morderstwo miało motyw rabunkowy, ponieważ sprawcy (podejrzewano, że zbrodni dokonało trzech mężczyzn) ukradli ze strzeżonego parkingu samochód ofiary. Niedługo potem doszło do kolizji drogowej z ich udziałem, dzięki temu funkcjonariuszom udało się zatrzymać jedną osobę, która mogła mieć związek z zabójstwem.

Tego samego dnia, po południu, policja poinformowała o zatrzymaniu notowanego już wcześniej 22 letniego Konrada B., który mógł mieć związek z morderstwem 30-letniego Tomasza R. i jego 8-letniego syna. Jednocześnie mundurowi sprostowali informację o przedmiocie, którym zadano śmiertelne ciosy. W pierwszych doniesieniach sugerowali, że mógł to być nóż, tymczasem teraz mówili o tępym narzędziu, którym później okazał się młotek…

Wieczorem pojawiły się nowe doniesienia w sprawie. Zatrzymano kolejne osoby, które mogły mieć związek z makabryczną zbrodnią. Jednocześnie poinformowano, że zatrzymany 22-latek usłyszy w poniedziałek (30 grudnia 2013 roku) prokuratorskie zarzuty, zaś do sądu ma trafić wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Nie minęły dwie godziny od tej wiadomości, kiedy pojawiły się kolejne nowe fakty: Po godzinie 21.00 22-letni Konrad B. przyznał się do zamordowania Tomasza R. i jego synka. Okazało się, że zatrzymane wcześniej osoby nie miały nic wspólnego z morderstwem.

Jeszcze przed północą Konrad B. z Kwidzyna usłyszał dwa zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, kradzieży mienia i posiadania środków odurzających. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

– Uderzyłem go młotkiem i wyszedłem – mówił podczas wizji lokalnej Konrad B.

To nie ja

Mężczyzna ze szczegółami opisał i pokazał śledczym, jak zabił kolegę i jego synka. Opowiadał, że wcześniej z Tomaszem R. zażywał dopalacze. Konrad B. twierdził, że po dopalaczach Tomasz R. nagle stał się agresywny. Zaczął się kłócić i miał pchnąć Konrada B. na szklany stół, który pod ciężarem mężczyzny rozbił się. Potem agresor miał udać się do łazienki. Ponoć wrócił z młotkiem i próbował uderzyć nim kolegę. Konrad B. bronił się, wyrwał Tomaszowi młotek i uderzył nim kumpla. Twierdził, że bił w samoobronie. Po kilkunastu razach, Tomasz R. stracił życie. Wtedy Konrad B. poszedł do pokoju, gdzie ukrył się synek ofiary… Mężczyzna zadawał mu ciosy młotkiem, przez kołdrę, pod którą schował się chłopczyk. Po kilku uderzeniach Patryk przestał się ruszać. Mężczyzna nie podniósł kołdry, ponieważ bał się widoku swojej ofiary!

Czemu Konrad B. zadał koledze kilkanaście ciosów? Czy tak wygląda samoobrona? I dlaczego zabił 8-letnie dziecko?

– Byłem przerażony, że chłopiec mógłby mnie pogrążyć, bo widział, co stało się z jego ojcem – tłumaczył swoje zachowanie Konrad B. – Bałem się konsekwencji tego co zrobiłem. On mnie dobrze znał… Lubiłem Patryka. Widziałem, jak go zmasakrowałem, pokazywali mi zdjęcia.

Po wszystkim oprawca poszedł do łazienki, wziął kąpiel (ponieważ był we krwi) i założył ubrania należące do swojej ofiary. Wychodząc z mieszkania, zabrał telefon komórkowy Tomasza R., portfel, w którym były dokumenty, karty płatnicze, tysiąc złotych i około 25 funtów brytyjskich. Wziął też kluczyki do samochodu ofiary. Swoje kroki skierował na parking, gdzie stał volkswagen passat Tomasza R. Wsiadł do auta i ruszył przed siebie. Skradzione pieniądze „zainwestował” w ciuchy. W sąsiedniej miejscowości kupił sobie buty i kurtkę. Kilka godzin jeździł po okolicy i dobrze się bawił, aż do chwili, gdy spowodował kolizję i wpadł w ręce mundurowych.

Rodzina zamordowanego Tomasza R. i Patryka R. była w szoku. Tym bardziej, że dobrze znała oprawcę…

Kilka tygodni po aresztowaniu Konrad B. wysłał list do kwidzyńskiej prokuratury, w którym odwołał wcześniejsze wyjaśnienia i stwierdził, że jest niewinny. Taką samą linię obrony przyjął podczas pierwszej rozprawy. Stwierdził, że to nie on zamordował Tomasza R. i jego synka. Mordercami mieli być jego dwaj koledzy, których danych nie chciał podać, ponieważ obawiał się, że zrobią krzywdę jego matce. Konrad B. przedstawił nową wersję zdarzeń, według której feralnego dnia rzeczywiście spotkał się z Tomkiem. Poszedł do niego razem z dwoma kumplami. Jeden z nich miał zadać śmiertelne ciosy Tomaszowi R., a podobno chciał się nawet zamachnąć na Konrada B., ale trzeci z mężczyzn go powstrzymał… Kazali mu zamknąć mieszkanie i nikomu nic nie mówić. Ponoć chciał też zadzwonić po pogotowie, ale obawiał się, że zostanie posądzony o udział w morderstwie. O śmierci 8-letniego Patryka podobno nic nie wiedział.

Na pytanie czemu najpierw przyznał się do winy, a potem odwołał swoje słowa, tłumaczył, że został do tego zmuszony. Podobno miał być bity i straszony przez śledczych.

Prokuratura Rejonowa z Kwidzyna zleciła biegłym z zakresu kryminalistyki przeprowadzenie rekonstrukcji zdarzeń na miejscu zbrodni. Biegli, na podstawie zabezpieczonych śladów DNA i śladów krwi oraz informacji śledczych, przygotowali opinię dotyczącą brutalnej zbrodni, która potwierdziła, że na miejscu dramatu była tylko jedna osoba – Konrad B. i to właśnie on odpowiada za podwójne zabójstwo. Ta opinia wykluczyła wersję podejrzanego, że to nie on zabiłł.

Koledzy

Tomasz R. pochodził z Kwidzyna, ale aktualnie pracował w Wielkiej Brytanii. Prywatnie był na życiowym zakręcie. Rozwodził się z żoną, która przejęła opiekę nad ich wspólnym dzieckiem – Patrykiem. Tomasz spotykał się z synem, kiedy tylko przyjeżdżał do kraju. Tak też było i tym razem. Mężczyzna przybył do Polski na święta Bożego Narodzenia. Za granicę miał wrócić po Nowym Roku. W tym czasie żona Tomasza mieszkająca w innej miejscowości, zgodziła się, aby 8-letni Patryk spędzał czas z ojcem. Chłopczyk był oczywiście zachwycony.

Tomasz R. zatrzymał się w swoim mieszkaniu w Kwidzynie. 28 grudnia 2013 roku (sobota), przed południem, spotkał się z Konradem B. To miały być zwykłe, koleżeńskie odwiedziny. Z nieustalonego powodu między mężczyznami doszło do sprzeczki, podczas której Konrad B. zadał koledze kilkanaście ciosów młotkiem murarskim. Bił w głowę. Odgłosy awantury usłyszał 8-letni synek Tomasza R., grający na komputerze w sąsiednim pokoju. Chłopczyk przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Prawdopodobnie zastany widok wstrząsnął nim i przerażony uciekł do drugiego pokoju. Schował się pod kołdrą. Tam dopadł go Konrad B. i uderzał tym samym młotkiem, którym wcześniej zabił jego ojca. Patryk nie miał szans na przeżycie.

Poczytalny potwór

Konrad B. był doskonale znany policji, ponieważ w roku poprzedzającym dokonanie podwójnego morderstwa kilkakrotnie był zatrzymywany przez mundurowych. Kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia 2013 roku, odbyła się kolejna sprawa przeciwko niemu. Tym razem mężczyzna był podejrzany o kradzież 4 tys. zł. Pieniądze zabrał własnemu ojcu (Konrad B. był na utrzymaniu dziadka, nigdzie nie pracował). Już wtedy prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny, jednak sąd nie przychylił się do tego i zastosował jedynie dozór policyjny. W sobotę, 28 grudnia, mężczyzna o 9.00 rano był w komisariacie, gdzie musiał się meldować w ramach zasądzonego policyjnego dozoru. Później spotkał się Tomaszem R.

Podejrzewano, że w chwili popełnienia zbrodni Konrad B. był pod wpływem środków odurzających, prawdopodobnie pod wpływem amfetaminy. Zresztą jednym z postawionych mu zarzutów było posiadanie środków odurzających. Jednak badania toksykologiczne wykazały, że w dniu dramatu był „czysty”, nie był także pod wpływem alkoholu. Przy mężczyźnie znaleziono jedynie substancję przypominającą dopalacze (zresztą sam zeznał, że razem z Tomaszem R. zażywali dopalacze), ale substancja ta nie była na liście zakazanych i trzeba było wycofać zarzut posiadania substancji odurzających. Pozostałe postawione mu zarzuty: dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem i kradzieży mienia – udowodniono.

Dwaj biegli psychiatrzy i psycholog orzekli, że Konrad B. nie jest chory psychicznie. Zdiagnozowali u niego „uzależnienie mieszane” i antyspołeczne zaburzenia osobowości.

– Badanie psychologiczne w całej rozciągłości potwierdziło kryteria diagnostyczne opinii antyspołecznej – tłumaczyła biegła psycholog przed gdańskim sądem, wymieniając cechy i zachowania osoby o takiej osobowości: podpuszczanie dla własnej korzyści, drażliwość, impulsywność, agresywność ujawniania przez ponawianie bójek, lekceważenie bezpieczeństwa własnego i innych, napaści, nieodpowiedzialność ujawniająca się niepowodzeniami w postrzeganiu ustalonych zachowań w pracy lub w życiu społecznym.

Motywem morderstwa miał być rabunek (z mieszkania Tomasza R. zniknęły pieniądze, a z parkingu jego samochód). Nie wiadomo, czy mężczyzna spodziewał się znaleźć więcej gotówki u kolegi. Prawdopodobnie tak, przecież Tomasz R. pracował za granicą i nieźle zarabiał. Dochody kolegi mogły być dla oprawcy tym bardziej atrakcyjne, że nigdzie nie pracował i był na utrzymaniu dziadka.

Konradowi B. za podwójne zabójstwo groziło nawet dożywocie. Prokurator od początku wnioskował o taką karę. Argumentował, że wobec tego, co śledczy zastali na miejscu zbrodni, nie było innej możliwości.

Na jednej z rozpraw zeznawała matka oskarżonego.

– Dla mnie to był szok. Przecież to niemożliwe. Widziałam się z Konradem dwa dni wcześniej – kobieta mówiła przed sądem. – Mąż wyrzucił go z domu, ale ja się z nim kontaktowałam. Przychodził pod jego nieobecność.

Matka Konrada B. powiedziała także, że syn od kilku lat był uzależniony od narkotyków i dopalaczy. Nie chciał się leczyć. Kradł… Nie oszczędził nawet ojca, co zdecydowanie pogorszyło i tak trudne relacje między nimi… Mężczyzna miał karę w zawieszeniu za stosowanie przemocy wobec syna.

Konrada B. oburzyły słowa matki. Zaczął krzyczeć: – Zamknij ryj!

Nie szczędził też wulgarnych epitetów, dlatego został wyprowadzony z sali. Po jakimś czasie jednak pozwolono mu wrócić, ale przekleństwa nie zniknęły z jego ust. Dlatego dalsza część rozprawy odbyła się bez jego udziału.

★ ★ ★

Wyrok zapadł we wrześniu 2015 roku. Konrad B. usłyszał, że jest winny, a za kratami może spędzić całe życie. O przedterminowe zwolnienie będzie mógł starać się po 35 latach odbywania kary. Sąd Okręgowy w Gdańsku nie miał najmniejszych wątpliwości co do tego, że Konrad B. zamordował, ani co do tego, że jest uzależniony od narkotyków i dopalaczy, które ponoć zażywał tak, jakby jadł obiad lub kolację – często i w dużych ilościach. Jednak w chwili popełnienia morderstwa był poczytalny.

Konrada B. nie było na ogłoszeniu wyroku. Złożył wniosek, że nie chce być doprowadzony z aresztu.

W mocy

Konrad B. odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji. Jednak w styczniu 2016 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po dwugodzinnej naradzie, utrzymał w mocy wyrok dożywocia dla Konrada B. Mężczyzna będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 35 latach odbywania kary.

To jeden z najsurowszych wyroków, jakie zapadły w ostatnich latach na Pomorzu. O taki też prosiła m.in. matka zamordowanego Tomasza R. i jednocześnie babcia Patryka. Kobieta była oskarżycielką posiłkową.

– Nie dość, że zamordował najbliższe mi osoby, to jeszcze oczernia dobre imię mojego syna, twierdząc, że razem palili dopalacze. To nie może być prawdą, ponieważ sekcja zwłok nie ujawniła w organizmie Tomasza żadnego śladu substancji odurzających – mówiła kobieta.

W mowie końcowej prokurator podkreślała, że nie ma wątpliwości co do winy, a za tak straszną, podwójną zbrodnię kara powinna być dotkliwa. Wnioskowała o utrzymanie wyroku w mocy i nieuwzględnianie apelacji.

– Nie widzę żadnych okoliczności łagodzących, zaś stopień demoralizacji Konrada B. jest ogromny. Był wcześniej dwa razy prawomocnie skazany za inne przestępstwa i wielokrotnie zatrzymany przez policję. Nie można też pominąć faktu, że zamordowany Tomasz R. był przyjacielem oskarżonego od wielu lat. Na skomentowanie zabójstwa kilkuletniego dziecka, i to w tak okrutny sposób, brakuje słów. Nie ma żadnej gwarancji, że po wyjściu na wolność Konrad B. ponownie nie popełni przestępstwa – mówiła prokurator.

Obrońca mężczyzny (z urzędu) przekonywała, że za złagodzeniem kary może przemawiać m.in. fakt, że Konrad B. miał bardzo trudne dzieciństwo, a jego relacje rodzinne nie należały do najlepszych. Podobno, kiedy szedł do Tomasza R., wcale nie miał zamiaru zabicia go. Jego zachowanie miało być podyktowane samoobroną – według jego relacji, to Tomasz R. zaatakował go jako pierwszy, a on się tylko bronił… Okolicznością łagodzącą miał także być fakt, że oskarżony wyraził skruchę i żal (wbrew ocenie sądu pierwszej instancji). Obrońca mężczyzny tłumaczyła także, że wyroki sądów nie mogą „z góry” oceniać osobowości skazanego i tego, jak ona będzie się kształtowała. Tymczasem skazano Konrada B. na dożywocie i możliwość ubiegania się o przedterminowe zwolnienie dopiero po 35 latach odbywania kary, argumentując wyrok „osobowością oskarżonego”.

Prokurator dziwiła się, że zamordowanie kolegi i jego dziecka, można tłumaczyć złym dzieciństwem: – W ciągu 25 lat mojej pracy nie miałam sytuacji, aby ktokolwiek był pobity w taki sposób – mówiła prokurator.

– Po co zabijać dziecko? – zadawał retoryczne pytanie Mirosław Cop (sędzia sprawozdawca 5-osobowego składu orzekającego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku) i odrzucał kolejne argumenty obrony, tłumacząc m.in., że Konrad B. nie wyraził skruchy ani nawet nie poddał refleksji swojego czynu.

★ ★ ★

Wyrok jest prawomocny. Jedyną możliwością jego zmiany jest wniesienie wniosku kasacyjnego do Sądu Najwyższego (dopuszczalna tylko w wyjątkowych sytuacjach). Jeśli obrońca w imieniu Konrada B. złożyłby taki dokument, musiałby dowieść, że Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydając wyrok, naruszył obowiązujące przepisy.

– W więzieniu odpowiednio się nim zajmą – powiedziała po ogłoszeniu wyroku była żona zamordowanego Tomasza R. i matka Patryka.

W podobnym tonie komentowała wyrok matka Tomasza R.: – Ważne, że ostatecznie jest dożywocie. Czy ten morderca będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie za 35 lat, czy za 25 lat, nie ma dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia. Myślę, że on i tak tego nie dożyje, a za kratkami nie będzie miał lekko…

Ryszard Bukowski

Personalia zostały zmienione.