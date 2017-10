Według raportu opublikowanego w maju 2015 roku przez serwis Bloomberg na całym świecie wzrasta ilość przestępstw popełnianych przez sprawców w wieku powyżej 65. roku życia. Szczególnie zjawisko to narasta w Europie i Azji, chociaż rekordy w tej dziedzinie biją mieszkańcy USA i Australii.

Victor Twartz dzierży niechlubny tytuł „najstarszego na świecie kuriera narkotykowego” po tym, jak został zatrzymany na próbie przemytu 4,5 kilograma kokainy ukrytej w kostkach mydła, o czarnorynkowej wartości 1,2 miliona dolarów. 91-letni emerytowany chirurg, mieszkaniec ekskluzywnego domu spokojnej starości, wracał z wakacji w New Delhi do rodzinnego Sydney. Przed odlotem z Indii, w hali odlotów, zaczepiło go dwóch młodych mężczyzn z prośbą, by przewiózł przesyłkę dla ich znajomych w Australii. Było to 27 opakowań kolorowego mydła. Mężczyzna nie spodziewał się żadnego podstępu, na wszelki wypadek zeskrobał nawet wierzchnią warstwę kosmetyku, ale nie było tam nic podejrzanego. Dopiero na lotnisku w Sydney okazało się, że starszy pan szmugluje narkotyki. Kilkanaście miesięcy później tamtejszy sąd odstąpił od wymierzenia kary w tej sprawie, wychodząc z założenia, że przemytnicy próbowali wykorzystać naiwność staruszka.

Z kolei 96-letnia Amanda Rice Stevenson z Florydy stała się najstarszą morderczynią w historii Stanów Zjednoczonych po tym, jak w 2011 roku zastrzeliła 53-letniego bratanka, Johny’ego Rice’a. Pani Rice od jakiegoś czasu mieszkała z mężczyzną i jego rodziną. Nie mogli się jednak porozumieć. W ich domu często interweniowała policja. Któregoś dnia żona Rice’a, wróciwszy do domu, zastała ciało męża blokujące drzwi wejściowe. Został śmiertelnie postrzelony w klatkę piersiową. Wcześniej Rice powiedział swej sędziwej krewnej, że będzie musiała się wyprowadzić z jego domu. Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną śmiertelnych strzałów. U kobiety stwierdzono zaawansowaną demencję starczą, wykluczającą jej odpowiedzialność karną.

Jolanta Walewska