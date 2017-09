Mężczyzna zaatakował starszą kobietę, a gdy ta zaczęła się bronić, ruszył do ucieczki. Po drodze zgubił jednak buty.

Widok osobnika spacerującego boso zaintrygował policjantów patrolujących ulice Bytomia (woj. śląskie). Po wylegitymowaniu 25-latek został jednak puszczony wolno. Kilka minut później na komendę wpłynęło zgłoszenie o napadzie na 74-letnią kobietę. Została zaatakowana, kiedy wchodziła do swojego mieszkania. Bandzior wepchnął kobietę do środka i usiłował wyrwać jej torebkę. Kiedy starsza pani zaczęła krzyczeć, uciekł z mieszkania. Informacja o napastniku bez butów została przekazana wszystkim bytomskim policjantom. Mundurowi szybko skojarzyli fakty i przekazali informację o bosym mężczyźnie, którego wylegitymowali. Następnego dnia został zatrzymany i trafił do aresztu, gdzie usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.