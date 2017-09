Już 4 i 5 października do warszawskiego Teatru Palladium zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje zawodowe i osobiste. Nie zabraknie stałych punktów Festiwalu – ogromnej dawki motywacji, przedstawianej w 20 minutowych mowach, przygotowanych przez najlepszych trenerów biznesu w Polsce.

Oprócz piekielnie inteligentnych wystąpień, prezentowanych przez niekwestionowanych specjalistów z branży HR, marketingu, czy sprzedaży, pojawią się także nowości. Po każdym bloku tematycznym zapraszamy na panel dyskusyjny, a pierwszego dnia również na premierę spektaklu Milczarek & Bukowski Trio.

Festiwal Inspiracji to jedyne takie miejsce, gdzie w ciągu dwóch dni masz szansę spotkać blisko 40 największych mówców biznesowych w Polsce.

Nie zabraknie tematów z zakresu rozwoju osób i organizacji, zarządzania czasem, szkoleń rozwojowych oraz procesu przechodzenia przez zmiany. Pojawi się wielu ekspertów, dla których tematyka przywództwa i skutecznego kierowania zespołem nie ma żadnych tajemnic.

Biorąc udział w Festiwalu Inspiracji podszkolisz również swój warsztat wystąpień publicznych, które stały się nieodłączną częścią życia zawodowego. Bez wątpienia jest to wydarzenie dla osób głodnych wiedzy i chcących stale rozwijać swoje umiejętności, a także nie bojących się stawiać sobie wysoko poprzeczki!

Kogo można spotkać na Festiwalu Inspiracji? Nie zabraknie wielkich nazwisk takich jak Jacek Walkiewicz, Marek Skała, Dariusz Milczarek, Robert Krool czy Grzegorz Turniak. Po każdym bloku tematycznym wspomogą trafnym komentarzem, zapraszając do refleksji i inspirując uczestników do dalszych działań. Swoje mowy między innymi zaprezentują także: Marek Adamski, Sebastian Kotow, Jacek Chmielecki, Rafał Żak, Kamil Kozieł, Tomasz Kalko, Piotr Cieszewski, Michał Zawadka, Agnieszka Maruda-Sperczak, Beata Bednarczyk, Angelika Chimkowska czy Jan Paweł Tomaszewski. Podczas edycji 2017 możecie liczyć także na nowe twarze – na scenie po raz pierwszy zagości Jan Siwek oraz Robert Buszta.

Ubiegłoroczni mówcy:

Inspirujące i ciekawe merytoryczne wystąpienia to główny, ale nie jedyny powód, dla którego warto pojawić się w tym roku w Teatrze Palladium 4 i 5 października. Festiwal Inspiracji to także świetna okazja do poszerzenia swoich kontaktów biznesowych, szczególnie, że miejsce to każdego roku skupia grupy wysokiego potencjału z wielu branż. Organizatorzy wydarzenia zadbali o czas i miejsce na networking – przerwy kawowe, lunchowe i przede wszystkim kolacja w gronie mówców, to najlepsza okazja do wzbogacenia swojej książki adresowej o cenne kontakty czy wymianę spostrzeżeń.

Jak co roku przewidziane są różne formy udziału w wydarzeniu. Do nabycia dostępne są bilety jednodniowe, dwudniowe oraz wejściówki VIPowskie. Osoby, które nie będą mogły osobiście zjawić się na Festiwalu Inspiracji, będą mogły wykupić dostęp on-line, gdzie zamieszczone będą materiały ze wszystkich wystąpień przez 30 dni. Patronat nad tegoroczną edycją objął wydawca magazynu DETEKTYW – Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita”.

Pozwól się zainspirować!

www.festiwalinspiracji.pl

Zobacz relację z Festiwalu Inspiracji 2016