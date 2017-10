Najnowsze wydanie „Detektywa Extra” otwiera tekst o Józefie Koryckim, bliżej znanym jako Janosik z Podlasia. Dla ścigających go milicjantów był złodziejem, bandytą i mordercą. Jednak wielu ludziom jawił się jako zawzięty wróg komunizmu i ostatni żołnierz wolnej Polski.

Korycki potrafił zjednać sobie prostych ludzi. Nigdy nie sięgał po mienie prywatne, a okradał tylko instytucje państwowe. Skradzione dobra rozdawał wspomagając pieniędzmi najbiedniejszych mieszkańców wsi. Bandyta postrzegany jako bohater został w końcu okrzyknięty Janosikiem. Zgodzilibyście się z tym stwierdzeniem?

To jednak nie wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w najnowszej odsłonie Kryminalnego Świata PRL-u! W numerze wyjaśniamy także, dlaczego walizki stewardessy były najważniejsze przy projektowaniu mundurów, przybliżymy szczegóły największego śledztwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz wspominamy o tym, w jaki sposób pokonywało się granice państwa nie posiadając paszportu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, którędy prowadziła droga do „wyspy wolności”, koniecznie zajrzyj do najnowszego numeru „Detektyw Extra”, który gości w kioskach od 24 października 2017 roku!

