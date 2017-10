Ile czasu potrzebuje dobry policjant, aby złapać złodzieja? Jak się okazuje, wystarczy kilka godzin!

Właśnie tyle czasu zajęło mundurowym ze Świecia zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o kradzież telefonu komórkowego. 34-letnia kobieta poinformowała policję o kradzieży telefonu. Mężczyzna pod pretekstem zatelefonowania pożyczył go od kobiety i… uciekł. Na szczęście policjantom patrolującym ulice bardzo szybko udało się odnaleźć i zatrzymać mężczyznę. Skradziony telefon błyskawicznie wrócił do właścicielki, zaś mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kradzieży mienia, za co grozi do 5 lat więzienia.

MG