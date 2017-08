24 sierpnia 2017 roku to data premiery wydania DVD horroru „OSTATNIA KLĄTWA”.

Sprawa Johnny’ego Franka Garretta – niewinnego 17-latka skazanego na śmierć za domniemane morderstwo zakonnicy – wstrząsnęła Ameryką. Bazujący na tej prawdziwej historii horror „Ostatnia klątwa” pokaże widzom mrożące krew w żyłach wydarzenia, które miały miejsce po wykonaniu wyroku.

Film twórcy „30 dni mroku: Czas ciemności”. W rolach głównych znany z seriali „Mentalista” i „Shameless – Niepokorni” Mike Doyle, kojarzona z serii „Mad Men” Erin Cummings oraz gwiazda „Dextera” Sean Patrick Flanery.

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 18-letniego Teksańczyka, Johnny’ego Franka Garretta, skazanego na karę śmierci za brutalny gwałt i morderstwo zakonnicy. Chłopak do końca utrzymuje, że jest niewinny, rzucając klątwę na wszystkich, którzy mieli jakikolwiek związek z niesprawiedliwym wyrokiem. Wkrótce po egzekucji zaczynają ginąć ludzie zamieszani w sprawę. Kiedy w śmiertelnym niebezpieczeństwie znajdzie się syn jednego z ławników, mężczyzna zrobi wszystko, by odnaleźć prawdziwego mordercę, doprowadzić do jego skazania i odwrócić klątwę.

Gatunek: thriller/horror Produkcja: USA 2014 Reżyseria: Simon Rumley Scenariusz: Ben Ketai, Marc Haimes Obsada: Sean Patrick Flanery, Erin Cummings, Mike Doyle, Sue Rock, Cassie Shea Watson, Jon Arthur