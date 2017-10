Hakerzy nie próżnują i cały czas wymyślają nowe sposoby działania. Co godzinę dochodzi na świecie do 971 ataków. Z drugiej strony wyraźnie spada liczba ataków phishingowych, choć ich skala obejmuje cały świat.

Przebojem ostatnich miesięcy są ataki typu malware – to różnego rodzaju szkodliwe programy, które usiłują zainfekować komputer lub urządzenie mobilne. Hakerzy wykorzystują tego rodzaju ataki do – wykradania danych osobowych, haseł i pieniędzy oraz blokowania dostępu do urządzeń, oczywiście bez wiedzy użytkownika.

Według „Internet Security Threat Report”, przygotowanego przez firmę Symantec, w zeszłym roku na każde 131 e-maili, które odebraliśmy, przypadał jeden stanowiący próbę ataku typu malware, czyli zawierający złośliwe oprogramowanie. To dużo więcej niż w 2015 roku, gdy taki atak występował raz na 220 e-maili.

Najwięcej ataków typu malware zanotowały – według raportu firmy Symantec – średnie firmy, zatrudniające od 251 do 500 pracowników. W ich przypadku nawet 1 na 95 otrzymanych e-maili zawierał złośliwe oprogramowanie. Najmniej narażone są za to firmy zatrudniające powyżej 1000, lecz mniej niż 1500 pracowników – tylko 1 na 224 e-maile zawierał malware.

Przed zagrożeniem typu malware można się uchronić, stosując odpowiednie zabezpieczenia, które są oczywiście aktualizowane. Dobry program antywirusowy naprawdę jest doskonałym zabezpieczeniem.

