Okazuje się, że ściągać można w każdym wieku i niekoniecznie w szkole. 33-letni psychiatra przyszedł na egzamin specjalizacyjny „świetnie przygotowany”.

Miał przy sobie okulary z kamerą, a także specjalny sprzęt służący do przesyłania obrazu na odległość. Podczas trwania egzaminu sfotografował 200 pytań, które przesłał do swojej wspólniczki i cierpliwie czekał na odesłanie poprawnych odpowiedzi. Kreatywnemu lekarzowi z pewnością nie można odmówić pomysłowości i odwagi. Niestety szczęście mu nie dopisało. Gdy tylko wyszedł z sali egzaminacyjnej przywitali go policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Łodzi. Jednak „pomysłowe okulary” nie były jedynym przewinieniem młodego lekarza. Policjanci znaleźli prawie 1,5 grama marihuany w samochodzie mężczyzny, zaś w jego mieszkaniu znaleziono 4 gramy marihuany oraz wydruki testów egzaminacyjnych. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstw polegających na próbie wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w celu uzyskania specjalizacji lekarskiej oraz posiadania środków odurzających. Grozi mu za to do 3 lat więzienia. Zarzuty postawiono również lekarce, która pomagała mężczyźnie.

MG