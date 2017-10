Stephen Paddock, sprawca najkrwawszego ataku z użyciem broni palnej w historii Stanów Zjednoczonych, do jakiego doszło w Las Vegas, to podręcznikowy przykład działalności masowego zabójcy. Nie można go mylić z seryjnym zabójcą. To dwaj, różniący się między sobą, sprawcy przestępstw. Ci pierwsi zabijają w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Ci drudzy – zabijają wielu ludzi, lecz nie w tym samym czasie.

Morderca masowy podczas jednego incydentu zabija co najmniej cztery ofiary w tym samym miejscu i w trakcie tego samego zdarzenia. Miejscem zbrodni jest najczęściej wielopokojowy budynek, a sam incydent trwa minuty lub godziny. Wśród sprawców masowych morderstw przeważają biali mężczyźni. Ich wiek znajduje się w dłuższym przedziale niż wiek zabójców seryjnych Przeprowadzona w latach 1949-1995 w Stanach Zjednoczonych analiza ujawniła, że większość masowych zabójców miało powyżej 25 lat, a seryjni, wielokrotni zabójcy znajdowali się średnio w młodszym wieku. Masowi mordercy byli w przedziale wiekowym od 19 do 54 roku życia.

Sprawcy masowych zabójstw są impulsywni i nie obawiają się schwytania lub zabicia podczas dokonywania przestępstwa. Masowe morderstwo często kończy się samobójstwem jego sprawcy.

Masowi mordercy zwykle dokonują zbrodni w miejscach publicznych, z wyjątkiem tych spośród nich, którzy zabijają członków swojej własnej rodziny. Masowy zabójca zna się na broni palnej i zwykle posiada jej różne rodzaje, np. pistolety, strzelby, karabiny. Masowe morderstwo jest zwykle przestępstwem o zasięgu lokalnym i nie ulega powtórzeniu. Masowi zabójcy częściej pojawiają się w wielkich miastach, czego przykładem jest właśnie dramat w Las Vegas.

KK