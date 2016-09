Spadek z Afryki

Było piątkowe popołudnie i Andrzej Sankowski myślami był już bardziej na Mazurach niż w firmie. Zapłacił ostatnią fakturę, wysłał maila do podwykonawcy, informując go, że pieniądze wkrótce wpłyną na jego konto i już miał wylogować się z internetu, kiedy na ekranie pojawiła się informacja o wiadomości w poczcie mailowej. Nadawca nie był mu znany.

Pewnie znowu jakaś reklama – pomyślał niechętnie, otwierając pocztę i już miał kliknąć „usuń”, gdy zaciekawiła go adnotacja w rubryce „temat”, która brzmiała: „heritage”. Po angielsku – „spadek”…

Daleki krewny z Ameryki

List mailowy był po angielsku. Andrzej Sankowski nie miał z odczytaniem najmniejszego problemu, spędził dwa lata w Irlandii i trzy lata w Anglii, gdzie pracował w firmach budowlanych. Dwa lata temu przeniósł się do Polski i zaczął rozkręcać interes budowlany w rodzinnym mieście. Szło mu nawet nie najgorzej, ale na stworzenie prawdziwie dużej firmy brakowało mu prawdziwie dużych pieniędzy. Andrzej czytał list powoli i uważnie, a jego zdumienie stawało się coraz większe. „Szanowny panie. Nazywam się Ade Sugasi i jestem adwokatem w Lagos, w Nigerii. Moja kancelaria reprezentuje interesy pańskiego stryja Bronisława Sankowskiego. Bronisław Sankowski zginął 21 października 2005 roku w wypadku samochodowym na trasie z Lagos do Abudży. Jeep, któ- rym jechał, zderzył się z samochodem ciężarowym. Bronisław Sankowski zostawił testament, w którym prosił o odnalezienie jego rodziny w Polsce i przekazanie jej spadku. Majątek wynosi 18 milionów dolarów umieszczonych na kontach bankowych. Zmarły zadysponował majątkiem w następujący sposób: dla pełnomocnika, który zada sobie trud odnalezienia jego rodziny przeznacza 3 miliony, dla organizacji charytatywnych działających na rzecz afrykańskich dzieci – 5 milionów, pozostałe 10 milionów przekazuje swojemu spadkobiercy w Polsce. Gdyby takowego nie udało się ustalić, albo gdyby odmówił przyjęcia spadku, cały majątek ma zostać podzielony między organizacje charytatywne działające w Afryce. Z ustaleń jakie poczyniłem przy pomocy wielu instytucji o międzynarodowym charakterze wynika, że pan jest jedynym spadkobiercą rzeczonego majątku. Bronisław Sankowski był dalekim kuzynem pańskiego ojca, zamieszkałym od wielu lat w Ameryce. Ostatnie lata spędził w Afryce, w Togo, w Ghanie i na koniec w Nigerii. Był biznesmenem. Nie miał bliskiej rodziny, zmarł bezpotomnie. Do listu dołączam skan testamentu Bronisława Sankowskiego, skan jego aktu zgonu, a także skan mojego paszportu i mojego certyfikatu zawodowego. Szanowny panie, proszę mi dać odpowiedź, czy jest pan gotów podjąć spadek, czy też mam rozpocząć procedurę przekazywania majątku na rzecz organizacji charytatywnych. 20 maja mija termin złożenia w sądzie odpowiedniej dokumentacji. Proszę o pilną odpowiedź mailową lub telefoniczną, wtedy podam, jaka jest dalsza procedura. Mój telefon mobil: ……., adres i telefon kancelarii ……..”. Sankowski przeczytał list jeszcze raz i kolejny. Nie mógł uwierzyć w to, co czyta. – Ja chyba śnię – powiedział głośno sam do siebie, bo w biurze nikogo już o tej porze nie było. – Przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w amerykańskich serialach. – Co to za stryj Bronisław? W życiu o takim nie słyszałem. Wybrał na klawiaturze numer telefonu do ojca. – Cześć tato! Co słychać, jak się dzisiaj czujesz?– zapytał standardowo i nie czekając na odpowiedź, w obawie, że będzie to przydługa opowieść o dolegliwościach, dorzucił szybko: – Tato, podjadę do ciebie na chwilę, mam sprawę. Potrzebujesz czegoś? Przywieźć ci coś? Jeremi Sankowski miał 78 lat i wciąż był człowiekiem sprawnym fizycznie i umysłowo. Po śmierci żony nie chciał przeprowadzić się do syna, mieszkał nadal w niedużym domku z ogródkiem na peryferiach miasta. Pochłaniał niesamowite ilości książek, rozwiązywał krzyżówki, pasjonował się polityką. A przede wszystkim miał świetną pamięć. I na to liczył Andrzej. Starszy pan wysłuchał relacji syna uważnie, potem kazał sobie powoli, słowo po słowie przeczytać list. – Zostaliśmy milionerami? No nie, to jakaś bajka chyba? Ktoś chce ci zrobić głupi dowcip – stukał nerwowo laską w podłogę. Po czym zamilkł na dobrych parę minut. – Bronisław Sankowski powiadasz? Mieszkał w Ameryce? Mhm… – Jeremi Sankowski odezwał się wreszcie i znowu zamyślił się głęboko. Siedział zatopiony w odległych wspomnieniach. – Wiesz co, synu? To może być prawda – odezwał się niepewnie. – Mój ojciec wspominał kiedyś, że przed wojną wyjechał do Ameryki jego stryjeczny brat, chyba Józef. Więc to mógłby być jego syn. Ile miał lat ten Bronisław? 75, mówisz. No to mógł- by być jego syn, wiekowo by się zgadzało. Ojciec chyba nie miał z tym kuzynem żadnego kontaktu, bo coś bym zapamiętał. Więcej wiedziałaby siostra tego Józefa, ale ona już dawno nie żyje. Jeśli dobrze kojarzę, to była zakonnica. Taaaak – zamyślił się znowu. – To chyba wszystko co pamiętam – powiedział powoli. – Mówisz, że 10 milionów zostawił? Matko Boska! Ale fortuna! – znowu zaczął nerwowo postukiwać laską o podłogę.

Dokument z godłem Nigerii

Andrzej Sankowski nie był pierwszym lepszym naiwnym. Odpisał mecenasowi, że podejmie spadek, ale w tzw. międzyczasie postanowił sprawdzić wiarygodność przysłanych dokumentów. Wydrukował przysłane skany i obejrzał je bardzo dokładnie. Akt zgonu zatytułowany „Death Certificate” wystawiony był na firmowym papierze Ministerstwa Ewidencji Ludności Nigerii. Pośrodku widniało godło Nigerii – czerwony orzeł na czarnej tarczy podtrzymywanej przez dwa białe rumaki, po prawej stronie logo ministerstwa, na dole pieczęcie tegoż ministerstwa z godłem kraju w środku. Sankowski porównał je ze zdjęciami symboli państwowych, jakie znalazł w internecie. Wszystko się zgadzało. W akcie zgonu widniała data urodzin i śmierci Bronisława Sankowskiego oraz jego adres w Lagos. Akt zgonu wypisany był na znormalizowanym druku, w odpowiednich rubrykach na maszynie wpisano dane. Dokument był troszkę pognieciony. Wyglądał wiarygodnie. Testament sporządzony był na papierze firmowym kancelarii adwokackiej w Lagos, mającej w swym logo rysunek wagi i sędziowskiej peruki. Przekonująco wyglądał również certyfikat potwierdzający uprawnienia adwokackie Ade Sugasiego – na firmowym papierze z godłem pań- stwa pośrodku i wagą sprawiedliwości – symbolem ministerstwa sprawiedliwości po prawej stronie. Uprawnienia Sugasiego podpisane były przez ministra sprawiedliwości. Dane i symbole w dokumentach zgadzały się z tym, co Andrzejowi Sankowskiemu udało się znaleźć w internecie, ale przezornie postanowił pójść dalej. Zadzwonił do ambasady Nigerii z pytaniem o nazwisko ministra sprawiedliwości. Brzmiało inaczej niż to w podpisie na uprawnieniach Ade Sugasiego. A jak miał na nazwisko jego poprzednik? – zapytał urzędnika, z którym rozmawiał. Urzędnik poprosił o chwilę czasu na sprawdzenie, po czym wymienił właśnie to nazwisko, które widniało na certyfikacie zawodowym. Andrzej Sankowski odetchnął z ulgą. Nie wyglą- dało to na dowcip, nikt nie zadałby sobie tyle trudu na tworzenie dokumentów dla kawału. Nie wygląda- ło też na oszustwo, nadawca maila niczego od niego nie chciał, jego zyskiem było to, co zabezpieczył mu w testamencie zmarły Bronisław Sankowski. Była to przecież niemała suma, dla której warto było się trudzić. No i co najważniejsze – sam spadkodawca był prawdziwy, ojciec prawie to potwierdził…

Potwierdzenie z banku

Andrzej Sankowski postanowił zadzwonić pod podany w mailu numer telefonu mecenasa, żeby porozmawiać osobiście, ale mimo kilku prób telefon był wciąż zajęty. Na kolejne próby dodzwonienia się do Nigerii nie miał czasu, uznał więc, że na razie wystarczy korespondencja mailowa. Napisał krótko, że zgadza się na podjęcie spadku i prosi o kontakt. Odpowiedź dostał już następnego dnia. Mecenas Sugasi poinformował, że skoro spadkobierca się zgadza, to on przystępuje do procedury spadkowej i będzie do tego potrzebował kilku dokumentów. Poprosił o skan paszportu Andrzeja Sankowskiego, jego własnoręcznie napisane po angielsku i poświadczone przez adwokata oświadczenie, że jest krewnym Bronisława Sankowskiego i numer konta bankowego, na które mają zostać przelane pieniądze. Zaznaczył, że procedura będzie wiązała się z kosztami, ale on na razie bierze je na siebie do rozliczenia po zakończeniu sprawy. „Przedstawię rachunki i na koniec odliczę koszty od kwoty, która będzie przelana na pana konto” napisał. To ostatecznie uspokoiło Sankowskiego, rozwiewając jego obawy, czy cała sprawa nie jest przypadkiem próbą wyłudzenia pieniędzy. Wysłał skany dokumentów i żądane informacje. Następnego dnia Sugasi przysłał mu skan wystawionego przez jego kancelarię imiennego dokumentu uprawniającego Andrzeja Sankowskiego do przyjęcia przelewem z banku kwoty 10 milionów dolarów jako należnego mu spadku po Bronisławie Sankowskim. Wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Kilka dni później pojawiły się problemy. Sugasi napisał, że bank domaga się opłaty tytułem kosztów operacyjnych i podatku, który musi być odprowadzony. Ade Sugasi dołączył skan pisma z ECO Banku w Lagos, który domagał się za te czynności po 0,3 proc. od sumy spadku każdego z wymienionych w testamencie spadkobierców. A zatem od Andrzeja Sankowskiego 30 000 dolarów. „Ja już zapłaciłem 9 tys. dolarów od swojej części spadku i nie mam tak dużej kwoty, żeby zapłacić również za pana. Proszę o wysłanie na podane konto kwoty 10 tys. dolarów w terminie 3 dni. Dodam, że wymienione w testamencie fundacje już swoje wpłaciły. Pozostał tylko pan.” – Czyżby jednak próba wyłudzenia pieniędzy? – pomyślał Sankowski. Ustalił, że Eco Bank w Lagos istnieje naprawdę, ale w żaden sposób nie mógł się tam dodzwonić, żeby cokolwiek sprawdzić. Za to dokument z banku wyglądał wiarygodnie, podobnie jak dowody wpłaty przez pozostałych spadkobierców żądanej przez bank kwoty. – 30 tysięcy dolarów to ponad 90 tysięcy złotych – przeliczył. – Dużo, ale z drugiej strony to niewielka suma w porównaniu z 30 milionami złotych, które zyskam. Trzeba wysłać i tyle – postanowił. Dokonał przelewu, nie informując o tym ani ojca, ani żony. Po co mają się denerwować. Postanowił, że powie im dopiero wtedy, kiedy już 30 milionów będzie leżało na jego koncie. Trzy dni później mecenas Sugasi napisał: „Wszystko idzie dobrze. Za kilka dni pieniądze będą na pańskim koncie. Potrzebuję jeszcze 1850 dolarów na ostatnie koszty związane z zamknięciem konta, transferem i opłatami transakcyjnymi. Trzeba to zapłacić z góry, a ja nie mam już pieniędzy”. Sankowski przez chwilę poczuł lekki niepokój, ale jednak górę wzięło myślenie, że przecież wszystko do tej pory szło dobrze i wyglądało bardzo prawdziwie. No a poza tym, jak się powiedziało „A”, to trzeba powiedzieć i „B”. – Skoro zainwestowałem 30 tys. dolarów, to nie będę ryzykował zawalenia sprawy z powodu o wiele mniejszej sumy – postanowił i wysłał żądaną kwotę.

★ ★ ★

Mecenas Sugasi nie odzywał się przez kilka dni. Sankowski zaczął się niepokoić. Próbował dodzwonić się, ale numer kancelarii nie odpowiadał, a telefon komórkowy wciąż miał sygnał zajęty. Wysłał maila z pytaniem, jak sprawy się mają. Sugasi odpowiedział, że zwłokę spowodowały drobne kłopoty, ale już za 3 – 4 dni pieniądze będą na koncie mister Andre Sankowskiego. Po upływie 5 dni pieniędzy nadal nie było. Sankowski zadzwonił, ale podobnie bezskutecznie jak poprzednio. Wysłał maila, tym razem o bardzo zdecydowanej treści: „Jeśli w ciągu trzech dni pieniądze nie wpłyną na moje konto, uznam, że mnie oszukałeś. Powiadomię Interpol i wcześniej czy później policja cię znajdzie” – zakończył list. Mail wrócił z adnotacją, że adres internetowy nieznany.

Scam 419, czyli przekręt nigeryjski

Jest pan już szóstą w tym roku ofiarą przestępstwa znanego jako scam 419 albo inaczej przekręt nigeryjski – powiedział komisarz Nowacki, kończąc przesłuchanie i podsuwając Sankowskiemu protokół do podpisania. – Pana przypadek jest klasyczny, prawie książkowy. – Przekręt nigeryjski? – zdumiał się Sankowski. – A co to takiego? – Nazwa tego przestępstwa wiąże się z Nigerią, bo to właśnie tam w latach 70. ub. wieku zaczęły się rozszerzać oszustwa polegające na wyłudzaniu pieniędzy od obywateli zamożniejszych krajów w Europie i Ameryce – komisarz zaczął powoli i spokojnie, jakby opowiadał historyjkę, podczas gdy Sankowskiego aż skręcało ze zdenerwowania. – Najpierw wysyłali listy tradycyjną pocztą. Prosili o wsparcie na przykład na operację dziecka albo żony czy męża, oferowali świetnie płatną pracę w tamtejszej wytwórni filmowej… a musi pan wiedzieć, że Nigeria ma jedną z największych pieniądze tak, żeby ślad po nich zaginął. To nie są prymitywni przestępcy z buszu proszę pana, to jest cała wyspecjalizowana mafia. Ludzie różnych narodowości. I działają w wielu państwach afrykańskich, nie tylko w Nigerii. – Czy chce pan powiedzieć panie komisarzu, że moje pieniądze przepadły? Że nie ma szans na ich odzyskanie? – Sankowski był wściekły. Targała nim złość na samego siebie. Ale jeszcze bardziej wstyd. Komisarz Nowacki wpiął kserokopie dokumentów przyniesionych przez Sankowskiego do papierowej teczki, do której wcześniej włożył protokół zawiadomienia o przestępstwie. „Nigeria Scam 419” – napisał flamastrem na okładce. – Tego nie twierdzę – powiedział, zamykając akta. – Wszystkie informacje jeszcze dziś przekażemy do Interpolu. Ostatnio skutecznie rozpracowali jedną taką grupę w Togo. A wie pan, że policja nigeryjska wzięła się do roboty dopiero wtedy, kiedy oszuści zaczęli wypuszczać różne dokumenty z podrobionym podpisem ich prezydenta. Dobre, co? – komisarz próbował żartować, ale Sankowskiemu nie było do śmiechu. – Ale pieniędzy nie odzyskali zbyt wiele, tyle tylko co z ostatnich transakcji, na gorąco. Więc szansa dla pana jest, ale chyba niezbyt wielka – dodał na koniec.

Porwanie greckiego biznesmena

Upłynęło kilka miesięcy i Andrzej Sankowski pogodził się już z utratą ponad 100 tysięcy złotych. Ojcu i żonie w ogóle o tym nie powiedział, ale musiał się nieźle nagimnastykować, żeby ukryć taką dziurę. Pewnego dnia, podczas przeglądania wiadomości w internecie zelektryzowały go dwa słowa: „oszustwo nigeryjskie”. Połączone siły policyjne RPA, Grecji i Interpolu, prawie miesiąc prowadziły poszukiwania zaginionego w Republice Południowej Afryki bogatego greckiego biznesmena Georga Makropulosa. Makropulos padł ofiarą oszustwa nigeryjskiego. Zarejestrowane w RPA konsorcjum zaproponowało mu wejście w intratny biznes związany z nielegalnym handlem brylantami. Biznes, który zaproponowało Makropulosowi dwóch członków zarządu, wymagał dyskrecji i zainwestowania na początku pół miliona dolarów. Zysk miał wynosić 18 milionów, Grek miał z tego otrzymać 6 milionów. Strony prowadziły w tej sprawie korespondencję mailową, przekazywały odpowiednie dokumenty opatrzone stosownymi pieczęciami. Grecki biznesmen przesłał wymaganą kwotę przez firmę W. U. tak jak żądali. Potem kontakt ze wspólnikami się urwał. Makropulos pojechał do Johanesburga, aby odszukać firmę oraz kancelarię adwokacką z Pretorii, która pośredniczyła w negocjacjach. Po wizycie w kancelarii adwokackiej zaginął. Trzy dni później zadzwonił do brata w Los Angeles z informacją, że został porwany, i porywacze żądają okupu w wysokości pół miliona dolarów. Brat powiadomił amerykańską policję i Interpol. Po miesiącu zmasakrowane zwłoki 35-letniego Makropulosa odnaleziono na przedmieściach Pretorii, w rowie, przysypane ziemią i zamaskowane gałęziami. Miał połamane nogi i ręce, ciało było podpalone, prawdopodobnie kiedy jeszcze żył. Śledztwo wykazało, że firma była zarejestrowana na fałszywe nazwiska i pod fałszywym adresem. Oszuści posługiwali się fałszywą stroną internetową, którą zlikwidowali natychmiast po otrzymaniu pieniędzy. Udało się ustalić kilku członków grupy przestępczej: dwóch obywateli RPA, obywatela Togo i fałszerza dokumentów z pochodzenia Anglika. Zostali aresztowani. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że pełnili oni pomniejsze funkcje w grupie. Sprawców porwania i zabójstwa na razie nie ustalono. Policja RPA prowadzi śledztwo.

★ ★ ★

Andrzej Sankowski nie odzyskał ani jednego dolara. Jego pieniądze po prostu rozpłynęły się gdzieś w powietrzu pod afrykańskim niebem. Jeremi Sankowski przez kilka miesięcy grzebał w archiwach rodzinnych i w księgach parafialnych, aż udało mu się odnaleźć w Ameryce potomków swojego kuzyna Józefa. Józef miał córkę Magdalenę, która zmarła wiele lat temu. Jej syn Jerry mieszka w Bostonie. Nikt z nich nigdy nie był w Afryce.

■ Eliza Skalska

Wszystkie personalia zostały zmienione.