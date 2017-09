Ponad pół miliona Polaków zgłasza rocznie utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego. Od poniedziałku, 25 września 2017 roku – można to zrobić online, bez udawania się do urzędu. Wszystkie formalności załatwimy z domu – wygodnie, szybko i bezpiecznie. Nowy formularz jest bardziej intuicyjny, a dane zaciągają się do niego automatycznie.

W jaki sposób najczęściej tracimy dowody osobiste? Jako powód unieważnienia dowodu osobistego w 2016 r. Polacy podawali najczęściej: jego utratę (393 000), zniszczenie (119 000), reklamację (14 000). Urzędy otrzymują również 9 000 dowodów znalezionych przez inne osoby. W 53 000 przypadków Polacy podają inne przyczyny. Jak pokazują statystyki do utraty dowodu osobistego dochodziło najczęściej w sierpniu i wrześniu, a najrzadziej w pierwszym kwartale roku.

By dokonać zgłoszenia utraty dowodu osobistego wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, wypełnić prosty formularz i podpisać go Profilem Zaufanym. Status unieważnienia dowodu jest do sprawdzenia online. Elektronicznie można również złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Warto pamiętać, by mieć pod ręką odpowiednie zdjęcie. Następnie należy wypełnić formularz i podpisać go Profilem Zaufanym. Jeśli ktoś nie ma Profilu Zaufanego, a chce skorzystać z tej oraz innych e-usług oferowanych przez państwo, może go teraz szybko i łatwo potwierdzić z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Profil Zaufany można również potwierdzić osobiście w urzędzie.

Utratę dowodu należy zgłosić również w banku, a ewentualną kradzież – także na policji. Warto to zrobić, bo takie działanie zabezpiecza nas przed ewentualnym wykorzystaniem naszego dokumentu przez kogoś nieuczciwego. Państwowa ewidencja dowodów a baza bankowa to dwa zupełnie inne zestawienia i nie ma między nimi przepływu informacji!

KK

Źródło: https://www.gov.pl/cyfryzacja/zglos-utrate-dowodu-osobistego-wystartowala-nowa-e-usluga