Szpieg wśród perfum

Pani Gloria Mancini jest szefową znanego paryskiego laboratorium kosmetycznego, realizującego zamówienia wielu poważnych firm na nowe damskie zapachy. Od pewnego czasu zauważyła, że ktoś potajemnie otwiera listy adresowane na jej nazwisko. Przypuszcza, że w jej najbliższym otoczeniu jest szpieg opłacony przez konkurencję i wykradający poufne informacje. O przeglądanie korespondencji podejrzewa sekretarkę Sabattini i swego osobistego asystenta Canarda. O pomoc w zdemaskowaniu winowajcy pani Mancini zwraca się do komisarza Blancharda.

Komisarz decyduje się na podstęp. – Proszę dać jutro wolny dzień asystentowi. Niech list, który dzisiaj do pani wyślę, przejdzie przez ręce sekretarki. – Mówiąc to Blanchard skreślił kilka słów na kartce papieru i w obecności pani Mancini włożył ją do koperty i zakleił.



– Natomiast jutro prześlę do pani tę oto widokówkę z pozdrowieniami. Pojutrze proszę dać wolny dzień sekretarce, aby ten list odebrał asystent.

Po trzech dniach Blanchard zjawił się w biurze firmy kosmetycznej. – Stało się tak, jak pan polecił – powitała go pani Mancini. – Sekretarka odebrała list, a asystent kopertę z widokówką w środku. Oto obie przesyłki, których zgodnie z pańskim poleceniem, nie otwierałam!



Komisarz Blanchard bada kopertę z listem wysłanym jako pierwszy.



Następnie policjant przyjrzał się kopercie z widokówką w środku.

Kto otwierał listy Pani Mancini?

Rozwiązanie zagadki