W pobliżu niewielkiej wsi Pareżki położonej w powiecie bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie, znajduje się wzniesienie nazywane „Tajemniczą Górą” (210 m. n.p.m.). Miejsce to bardzo lubią poszukiwacze skarbów i militariów.

Według relacji starszych mieszkańców tuż po wojnie u podnóża góry znajdowało się kilka zasypanych wejść do sztolni, a nawet tory kolejki ginące w zawalonym wyrobisku. Poszukiwacze potwierdzili, że w tym miejscu faktycznie istniały sztolnie, ale nie wiadomo, co znajdowało się pod ziemią. Niektórzy twierdzą, że to właśnie tam Niemcy ukryli „Bursztynową Komnatę”.

Podejrzane rzeczy działy się wokoło „Tajemniczej Góry” w połowie lat 30. XX wieku, kiedy w okolicy powstał poligon „Stablach”. Całkiem niedaleko, bo w Kamińsku, znajdowały się koszary. Wokół poligonu powstawało wiele tajemniczych budowli, np. podziemna hala w Kamińsku czy właśnie sztolnie, które wydrążono w „Tajemniczej Górze” już w czasie wojny. W 1944 roku, w czasie niemieckiego odwrotu do pobliskiego pałacu w Dzikowie, Niemcy przywieźli wiele skrzyń (także z Królewca) – właśnie dlatego niektórzy są przekonani, że wśród nich były te z „Bursztynową Komnatą” w środku. Istnieją przypuszczenia, że rozpalający wyobraźnię skarb został ukryty w sztolniach i następnie zasypany.

Agnieszka Kozak