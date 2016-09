Ulubienica brytyjskiego premiera cz. 1

Krystyna Skarbek, pracująca dla brytyjskiego wywiadu SOE, była jedną z najwybitniejszych kobiet-szpiegów podczas drugiej wojny światowej. Podobno z dynamitem potrafiła zrobić wszystko, nie umiała go tylko zjeść… Oficerowie wstawali, gdy wchodziła do pokoju, a Churchill nazywał ją swoją ulubioną agentką. Miała też wielu kochanków i nie jest tajemnicą, że jednym z nich był Ian Fleming (autor powieści o agencie 007, czyli Jamesie Bondzie), który opisał ją w Casino Royale, jako kochankę głównego bohatera.

Przez wiele lat nazwisko Krystyny Skarbek było w Polsce praktycznie nieznane. Archiwa brytyjskiego wywiadu były tajne, a powojenna, komunistyczna Polska nie była zainteresowana hołubieniem angielskiej agentki. Jednak od pewnego czasu o tej niesamowitej Polce jest coraz głośniej. Wiadomo, że nie chciała pracować w Czerwonym Krzyżu, ani być pielęgniarką. Umiała zjednywać sobie ludzi, była urodziwą i dobrą aktorką, a do tego piekielnie inteligentną kobietą, świadomą swoich atutów. Jakby tego było mało, nigdy nie traciła zimnej krwi. Z takimi umiejętnościami, bez problemu stała się pierwszą agentką brytyjskiego wywiadu. Ponadto miała najdłuższy przebieg służby. Działała na terenie m.in. Węgier i okupowanej Polski. Co ciekawe, zazwyczaj długość życia szpiegów w tych państwach nie przekraczała kilku miesięcy! Tymczasem Krystyna Skarbek miała się dobrze, i nawet kiedy wpadała w tarapaty, dzięki nietuzinkowej inteligencji, potrafiła szybko z nich wybrnąć. Brytyjczycy zawdzięczają jej, m.in. przekazanie pierwszych informacji o planowanej inwazji Hitlera na Związek Radziecki.

Dokładne odtworzenie losów Krystyny Skarbek utrudniają braki w dokumentacji archiwalnej (z jednej strony część dokumentacji „zabrała” wojna, a z drugiej pożar, który wybuchł w 1946 roku w dawnej brytyjskiej siedzibie SOE (Special Operations Executive – brytyjska tajna agencja rządowa). Skąpe materiały (przechowywane w Archiwum Narodowym w Londynie) zaczęto udostępniać badaczom dopiero w 2003 roku. Sprawy nie ułatwiał fakt, że agentka posługiwała się różnymi nazwiskami… Jednak mimo prawdopodobnie dość okrojonych informacji, wyłania nam się obraz kobiety absolutnie wyjątkowej. Bo czy kimś przeciętnym mogłaby być ulubiona agentka Churchilla?

„Gwiazdka”

Krystyna Skarbek urodziła się w Trzepnicy 1 maja 1908 roku, chociaż brytyjskie źródła często podają, że w 1915 roku. Ta rozbieżność w dacie urodzenia wynika prawdopodobnie z kobiecej kokieterii, typowej dla czasów, w których żyła. Przyjmując kolejną tożsamość, odjęła sobie 7 lat, co dla licznego grona jej wielbicieli nie miało najmniejszego znaczenia… Rozbieżne są też informacje na temat miejsca jej urodzenia, niektóre źródła podają, że przyszła na świat w Warszawie.

Jej ojciec, polski arystokrata, hrabia Jerzy Skarbek, poślubił pod koniec XIX wieku Stefanię Goldfeder, pochodzącą z zamożnej rodziny żydowskich bankierów. Małżeństwo było zawarte z tzw. rozsądku, dla ratowania majątku zubożałego arystokraty. Młoda, 22-letnia Stefania, brak urody nadrabiała nienagannymi manierami, inteligencją i wykształceniem. Płynnie posługiwała się językiem francuskim, do nauki którego później zachęcała swoją córkę (nie przypuszczała, że znajomość tego języka kiedyś tak bardzo się jej przyda). Kiedy na świat przyszła Krystyna, ojciec oszalał na jej punkcie, może dlatego, że była bardziej podobna do niego niż do matki. Nazywał ją „Szczęśliwą Gwiazdą” lub „Gwiazdeczką”. Mała Krysia, z racji pochodzenia swojej matki, miewała problemy ze szlachetnie urodzonymi rodakami. Jednak dziewczynka niezbyt się tym przejmowała, miała wiele pasji, głównie sportowych, które zaszczepił w niej ojciec, m.in. świetnie jeździła konno i na nartach. Ponoć pierwszego kucyka dosiadła zanim jeszcze nauczyła się chodzić. Krystyna dorastała w uprzywilejowanym, dość zamożnym świecie, z rozległą siecią koneksji rodzinnych i towarzyskich oraz z liczną służbą. Dom tętnił życiem towarzyskim, którego nie przerwał nawet wybuch I wojny światowej (Trzepnica, położona około 60 km od Piotrkowa Trybunalskiego, leżała poza trasami przemarszu wojsk). Niestety, mimo pozornego szczęścia, jaki panował w domu Skarbków, małżeństwo rodziców Krystyny nie należało do udanych. Był to związek poprawny, ale bez miłości. Może dlatego ich córka nie potrafiła trwale związać się z żadnym mężczyzną?

Krysia była oczkiem w głowie Jerzego Skarbka (mimo że miał jeszcze syna, ale chłopak nie cieszył się takim uznaniem u ojca, prawdopodobnie dlatego, że fizycznie był podobny do matki, zdradzając żydowskie pochodzenie). Niepokorny i indywidualny charakter dziewczyny objawiał się już w przyklasztornej szkole (z internatem) sióstr niepokalanek w Jazłowcu, gdzie ignorowała reguły i łamała przepisy, m.in. wybierając z zajęć tylko te, które ją interesowały. Uwielbiała też płatać figle. Ponoć pewnego razu podpaliła księdzu sutannę, gdy duchowny odprawiał mszę! Koleżanki były zachwycone Krysią i ku rozpaczy „siostrzyczek” chętnie ją naśladowały. Krystyna, przyzwyczajona do dość dużej swobody, nie potrafiła dostosować się do surowych zasad panujących w szkole. Kolejne placówki, do których trafiała, również nie cieszyły się jej uznaniem, ale z czasem spokorniała, a może wpływ na to miała sytuacja rodzinna. Pieniądze topniały w dość szybkim tempie, aż w końcu nie było wyjścia i w 1926 roku zapadła decyzja o sprzedaży majątku. Część uzyskanej kwoty poszła na spłatę długów. Reszta na wynajęcie mieszkania na warszawskiej Ochocie, gdzie zamieszkała matka Krystyny. Jej ojciec, po sprzedaży Trzepnicy, porzucił żonę i zamieszkał z inną kobietą w Szwajcarii. Niedługo potem wykryto u niego gruźlicę. Zmarł w 1930 roku.

Hrabianka na etacie

Krystyna Skarbek z energicznego dziecka wyrosła na piękną młodą kobietę. W 1929 roku wzięła udział w konkursie Miss Polonia i zajęła wysokie miejsce. Miała w sobie to „coś”, co przyciągało uwagę mężczyzn, mimo że dość skromnie ubierała się i praktycznie nie malowała. Niestety i tej urodziwej kobiety nie ominęły skutki panującego kryzysu. Trudna sytuacja materialna, w jakiej się znalazła, zapewne nie była dla niej łatwa, tym bardziej że była wychowana w cieplarnianych warunkach. Musiała znaleźć pracę i w ten sposób „wylądowała” w salonie samochodowym Fiata. Pełniła tam funkcję sekretarki, ku radości nowobogackich klientów, którzy łakomym okiem patrzyli na apetyczne młode ciało. Kobieta bawiła się świetnie, flirtując na prawo i lewo, i łamiąc kolejne serca. Mężczyzn traktowała dość instrumentalnie, kusząc ich odsłoniętymi nogami i dobrze skrojonym kostiumem, który zakładała idąc do pracy.

Spaliny wpadające przez nieszczelne ściany do biura Fiata spowodowały, że młoda kobieta nabawiła się cieni na płucach. Krystyna była tym mocno zaniepokojona, ponieważ jej ojciec zmarł przecież na gruźlicę. Sprawa okazała się niegroźna (a w przyszłości owe smugi uratowały jej życie), ale na wszelki wypadek lekarz zalecił jej wyjazd do Zakopanego, gdzie górskie powietrze powinno korzystnie wpłynąć na płuca.

W 1930 roku Krystyna wyszła za mąż za przemysłowca Gustawa Getticha, ale małżeństwo nie przetrwało próby czasu, nawet tak krótkiego jak jeden rok. Mężczyzna zbyt wiele czasu spędzał w pracy, a świeżo upieczoną małżonkę bardziej ciągnęło do klubów nocnych niż do gotowania mężowi obiadów. Nie chciała też podejmować rozmów na temat powiększenia rodziny. Dzisiaj nazwalibyśmy to niezgodnością charakterów…

Stabilizacja, jaką miała osiągnąć Krystyna po ślubie, wcale jej nie radowała. Lubiła klimat kawiarni i klubów, mimo iż nie przepadała za tańcem ani nie piła alkoholu. Jednak potrzebowała, aby w jej życiu coś się działo. Absolutnie nie chciała być tylko żoną swojego męża, tym bardziej takiego, który ignorował jej potrzeby. Dlatego aby oderwać się od rutyny, chętnie wyjeżdżała do, jakże ciekawego wówczas, Zakopanego. Nie tylko toczące się tam życie towarzyskie przyciągało młodą kobietę, ale również narciarstwo. Krystyna świetnie radziła sobie z tym sportem. Bez wątpienia jeździła lepiej niż mąż i większość przyjaciół. Gdy topniał śnieg, uprawiała górskie wędrówki i dla zabawy… szmuglowała papierosy. Jej niezaprzeczalny urok został dostrzeżony również w Tatrach, kiedy to w 1931 roku przyznano jej tytuł Miss Nart. Fakt ten bardzo nie spodobał się jej mężowi i była to przysłowiowa kropka nad „i” w decyzji dotyczącej rozwodu.

Po rozwodzie Krystyna Skarbek zamieszkała w wynajętym mieszkaniu na warszawskiej Ochocie, borykając się z problemami finansowymi. Jednak zbytnio nie przejmowała się tym, bo nadal (z racji nazwiska rodowego ojca) była zapraszana na przyjęcia w magnackich siedzibach. Bywała też w najmodniejszych, wówczas, warszawskich kawiarniach – nie zwracając zbytnio uwagi na obowiązującą etykietę, która nakazywała kobiecie pojawiać się wyłącznie w towarzystwie mężczyzny.

Zanim Krystyna ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, miała romans z młodzieńcem o doskonałym pochodzeniu. Jednak z tego związku nic nie wyszło, ponieważ matka mężczyzny szybko wybiła obojgu miłość z głowy, twierdząc, że ich związek nie rokuje… Problem stanowiło pochodzenie Krystyny (była pół Żydówką i to bez posagu!) oraz opinia flirciary i fakt bycia rozwódką. Młoda kobieta musiała przełknąć tę gorzką pigułkę, na szczęście na horyzoncie pojawił się Jerzy Giżycki (podróżnik i pisarz powieści dla dzieci). Para poznała się na zakopiańskim stoku, gdzie zapalona miłośniczka nart o mało go nie staranowała. Starszy o prawie dwadzieścia lat mężczyzna wpadł jej w oko i niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu.

Dzięki temu małżeństwu Krystyna Skarbek dostała się do kręgów warszawskiej elity. Dużo czasu spędzała na rozmowach z dziennikarzami, zdobywała nowe doświadczenia. Poznała też ludzi, którzy pracowali dla brytyjskiego wywiadu. W warszawskich restauracjach dyskutowała z korespondentami zagranicznych gazet. W 1939 roku wszelkie rozmowy koncentrowały się wokół szykujących się do wojny Niemiec. Wszyscy mieli jednak nadzieję, że plany Hitlera nie wejdą w życie.

Pożegnanie z Afryką

Kiedy hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę, Krystyna przebywała w Kenii, gdzie jej mąż pracował jako dyplomata (prawdopodobnie podczas tego pobytu doszła już do wniosku, że i to małżeństwo jest pomyłką, ale rozwiodła się dopiero po zakończeniu wojny). Informacja o tym, co dzieje się w Europie spowodowała, że razem z mężem wyjechała do Londynu, gdzie zamieszkali w domu, w którym spotykali się m.in. brytyjscy politycy. To tam Krystyna poznała wielu swoich późniejszych przyjaciół. Dzięki rekomendacjom od sir Vansittarta z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Frederica Voigta (jednego z pierwszych korespondentów) nawiązała kontakt z Georgem F. Taylorem – jednym z czołowych założycieli późniejszego SOE. Podobno zrobiła na nim doskonałe wrażenie. Krystyna zaproponowała, że będzie m.in. przemycała propagandowe ulotki z Budapesztu do Polski. Miała jej w tym pomóc doskonała umiejętność jazdy na nartach i wcześniejsze doświadczenia w przemycaniu, co prawda dla zabawy, papierosów.

Była to kobieta, która nie potrafiła przystosować się do pracy za biurkiem, cały czas potrzebowała adrenaliny – była skryta, a może wręcz niedostępna. Idealny materiał na agentkę. Krystyna w rozmowach z Brytyjczykami podkreślała, że chce podtrzymywać wśród Polaków ducha walki. Myślała o organizowaniu działalności wywiadowczej. Miała jej w tym pomóc znajomość Tatr i Podhala oraz mentalności górali (mogła uzyskać pomoc od znajomych przewodników tatrzańskich). Bardzo przydatna mogła być także jej perfekcyjna znajomość języka francuskiego (podobno mówiła bez obcego akcentu).

Krystyna Skarbek doskonale posługująca się swoim urokiem osobistym i inteligencją – została przyjęta (początkowo na sześciomiesięczny okres próbny). Co ciekawe, w ciągu kolejnych dwóch lat brytyjski wywiad nie przyjął do służby żadnej kobiety. Intersujący jest też fakt, że agenci Kierownictwa Operacji Specjalnych podlegali restrykcyjnej rekrutacji. Pochodzili z wąskiego kręgu uczniów najlepszych szkół i uniwersytetów, i nikt nie zgłaszał się do służby sam! Nikt, poza Krystyną Skarbek…

Już 21 grudnia 1939 roku Krystyna wyjechała do Budapesztu. Miała podawać się za francuską dziennikarkę i przedstawiać się, jako Madame Marchand. To była jej pierwsza, z wielu potem, fałszywych tożsamości. Do końca nie wiadomo, jakie zadania przygotowano dla niej na Węgrzech. Możliwe, że kazano obserwować sytuację wewnętrzną w kraju lub reakcje i decyzje rządu węgierskiego.

W Budapeszcie Krystyna spotkała Andrzeja Kowerskiego, mężczyznę, który był w niej zakochany do końca jej dni, a nawet do końca swojego życia… Było to drugie spotkanie. Po raz pierwszy zetknęli się ze sobą w 1938 roku w Zakopanem, gdzie Krystyna bawiła razem z mężem. Do tego spotkania doszło w kawiarni. Kowerski wspominał później, że kiedy siedział i opowiadał o swoich przygodach, nagle do zadymionego pomieszczenia weszła szczupła i opalona kobieta o kasztanowych włosach. Była to oczywiście Krystyna, która zrobiła na nim piorunujące wrażenie. Zanim noc dobiegła końca, zaprosiła go na kolację następnego wieczora. Niestety musiał prosić ją o zmianę terminu, ponieważ miał za zadanie przeprowadzić ludzi przez granicę. Spotkanie odbyło się dzień później i właściwie od tego momentu losy tych dwojga splotły się na zawsze. Warto tutaj zaznaczyć, że Andrzej Kowerski był postawnym, szalenie interesującym mężczyzną, a do tego wielkim patriotą. Doskonale rozumiał Krystynę. Drewniana proteza nogi (którą stracił jeszcze przed wojną na polowaniu) nie przeszkadzała mu w sięganiu po niemal niemożliwe. Jako kaleki nie chciano przyjąć go do wojska, dlatego zmienił nazwisko na Kennedy i zgłosił się do spadochroniarzy angielskich. Zgodził się na stopień szeregowego i szybko awansował, a nawet został dwa razy zrzucony na linie nieprzyjaciela. Skacząc ze spadochronem zawsze zabierał ze sobą zapasową protezę nogi. Twierdził, że jeśli będą do niego strzelać, to mogą uszkodzić drewnianą nogę i nikt mu jej nie naprawi na poczekaniu.

Góry wołają

Krystyna Skarbek i Andrzej Kowerski stali się legendarną parą, zanim jeszcze skończyła się wojna. Krystyna namówiła Kowerskiego do bezpośredniej współpracy z wywiadem brytyjskim. W tym czasie znalazła się pod baczną obserwacją polskiego wywiadu. Obawiano się, że jej znajomość z Kowerskim spowoduje dekonspirację polskich struktur. Krystyna miała pewne problemy w relacjach z rodakami, którzy nie byli pewni, czy można jej ufać (przez jej służbę na rzecz Anglików).

Krystyna zaczęła namawiać Kowerskiego, aby skontaktował się z kimś, kto przeprowadzi ją do Polski (chcąc dostać się do ojczyzny wiele ryzykowała, ponieważ nie miała tam żadnej ochrony). Wybór padł na Jana Marusarza (skoczka narciarskiego), który, jak się okazało, znał Krystynę z czasów, gdy przed wojną przyjeżdżała do Zakopanego. Początkowo Marusarz odmówił przeprawy z Krystyną, m.in. ze względu na fatalne warunki pogodowe w górach. I tutaj Krystyna po raz kolejny wykorzystała swój urok, topiąc upór górala. Uzgodnili, że do granicy ze Słowacją pojadą pociągiem. Później będą się przeprawiać „w dzień lasami, przez osiedla nocą”.

Marszruta do Polski wiodła górami, gdzie trzeba było wspinać się, by za chwilę nagle schodzić w dół. Była to mordercza wyprawa, a do tego warunki pogodowe były fatalne (temperatura spadała do minus 30 stopni, a pokrywa śniegu sięgała do 5 metrów). Tak niesprzyjające warunki spowodowały, że Niemcy nie byli czujni. Widocznie uznali, że przekroczenie granicy w takich warunkach pogodowych jest niemożliwe. Kiedy po wyczerpującej wędrówce dotarli do Cichej Doliny, schronili się w szałasie i poszli spać. Jednak ta wyprawa była traumatycznym przeżyciem, ponieważ brnąc w śniegu podczas zadymki, słyszeli głosy wzywające pomocy. Krystyna chciała zareagować, ale mężczyzna przekonał ją, że mają misję do spełnienia i rozsądniej byłoby nie reagować. Ten argument trafił do kobiety. Niestety, następnego dnia o świcie znaleźli dwa trupy. Były to osoby, których wołanie słyszeli dzień wcześniej. Okazało się, że byli to zakopiańscy znajomi agentki.

Prosto z gór Krystyna udała się do Warszawy (był początek 1940 roku). Chociaż tajne przekroczenie gór zimą było zadaniem szalenie niebezpiecznym i szokującym, to dopiero widok zrujnowanej stolicy wstrząsnął kobietą. Kiedy zobaczyła, jak bardzo zniszczone jest miasto, zrozumiała, jaki wpływ na Polskę miała wojna. Kontrast między Budapesztem a Warszawą był olbrzymi. Pierwsze kroki skierowała do swojego mieszkania przy ulicy Rozbrat 15 i zapukała do drzwi. Otworzyła jej matka. Przez chwilę obie nie mogły wydusić z siebie ani słowa. Krystyna namawiała matkę, aby opuściła Warszawę, jednak kobieta nie chciała nawet o tym słyszeć. Córka uznała, że nie będzie naciskać, liczyła, że rodzicielka zmieni zdanie. Tymczasem zajęła się nawiązywaniem współpracy z ruchem oporu. Nie było to łatwe, ponieważ jego członkowie nie chcieli z nią rozmawiać. Organizacje konspiracyjne, jakie działały m.in. w Polsce czy na Węgrzech, niechętnie się do niej odnosiły – chociaż ochoczo korzystali z jej pomocy (miał na to wpływ sprzeczny z ustaleniami status Krystyny, gdzie polscy agenci mieli podlegać polskiemu rządowi na uchodźstwie, tymczasem Krystyna pracowała bezpośrednio dla SIS (Secret Intelligence Service – brytyjska służba specjalna), a według Polaków powinna pracować dla polskiego wywiadu).

Krystyna Skarbek zauważyła, że Polacy nie otrzymują żadnych wiadomości ze świata, oczywiście poza tymi serwowanymi przez Niemców. Jej zdaniem najistotniejsze było przekazanie im informacji, że Brytyjczycy i alianci nie zapomnieli o nich. Zamierzała spróbować wysyłać im codziennie informacje przez radio. Kiedy wróciła ze swojej podróży do Polski, przygotowała plan działalności propagandowej.

Ten pierwszy wypad Krystyny do Polski nie okazał się jakimś wywiadowczym sukcesem, ale mocodawcy w Londynie byli zadowoleni. Jej pobyt w ojczyźnie dostarczył wielu cennych obserwacji z życia okupowanej stolicy. Sama agentka była zszokowana, jak szybko Polacy przyzwyczaili się do wprowadzonej przez hitlerowców godziny policyjnej.

Trójkąt

Niestrudzona agentka skontaktowała się w Polsce z Muszkieterami (była to jedna z najskuteczniejszych polskich organizacji podziemnych w początkowym okresie okupacji). Prawdopodobnie to Brytyjczycy – wiedząc o powstaniu tej grupy – zasugerowali, aby skontaktowała się z nimi. Zadziwiające jest to, że mimo rygorystycznego podejścia do zasad konspiracji, jakie obowiązywały u Muszkieterów, doszło do spotkania agentki ze ścisłym kierownictwem organizacji. Na czele Muszkieterów stał Stefan Witkowski, była to pierwsza grupa ruchu oporu kontaktująca się z SIS. Armia Krajowa dopiero się kształtowała i na tym etapie Muszkieterzy byli bezpośrednim kontaktem SIS z polskim ruchem oporu. Przekazywali Skarbek zdjęcia dokumentujące ruchy niemieckich oddziałów, zaś ona dostarczała do Polski brytyjskie ulotki propagandowe i pomagała przerzucać polskich żołnierzy i lotników do Budapesztu.

Andrzej Kowerski z racji swojego kalectwa nie mógł towarzyszyć Krystynie w jej górskich eskapadach. Kobieta zaczęła współpracować z innym agentem, oficerem kawalerii Włodzimierzem Ledóchowskim. Mężczyznę poznała podczas swojego pierwszego (jako agentka) pobytu w Polsce. W kwietniu 1940 roku Ledóchowski został poproszony o zabranie do Budapesztu kobiety, która pracowała dla Brytyjczyków… Między parą od razu zaiskrzyło. Sytuacja była dość niezręczna, bo w Budapeszcie czekał na kobietę Andrzej Kowerski. Tymczasem po dotarciu do stolicy Węgier, Krystyna zaprosiła mężczyznę do swojego mieszkania, gdzie spędzili namiętną noc. W tym czasie dzwonił do niej Kowerski, a ona po podniesieniu słuchawki czule się z nim przywitała, wymigując się jednak od spotkania (ponoć o Ledóchowskim doniósł Kowerskiemu Józef Radzymiński, który kochał się w Krystynie, a jakiś czas później z powodu nieodwzajemnionej miłości postanowił rzucić się do rzeki).

Krystyna Skarbek, Kowerski i Ledóchowski, to był klasyczny trójkąt, niestety bardzo mało wiadomo na temat tych relacji (ponoć Kowerski, niezbyt zadowolony z takiego stanu rzeczy, nie stronił od przygód na boku). Krystyna ciekawiła i zachwycała Ledóchowskiego, można zaryzykować stwierdzenie, że był w niej zakochany, ale czy ona w nim? Chyba bliżej jej było do Kowerskiego, z którym doskonale się dogadywała. Pomagała mu w wyiadowczo-dywersyjnych przedsięwzięciach (nadawała ostateczny szlif raportom) i cały czas doskonaliła system przepływu informacji między Węgrami a krajem. Równolegle z organizowaniem przerzutów jeńców angielskich z okupowanej Polski na zachód, prowadzili (na zlecenie Brytyjczyków) stałą obserwację nawigacji na Dunaju.

Na początku czerwca 1940 roku Skarbek postanowiła sama udać się do Polski. Niestety została aresztowana po przekroczeniu granicy ze Słowacją (jak się okazało, za jej głowę wyznaczono nagrodę – 10 tysięcy marek). Słowacy przesłuchiwali ją i chcieli przekazać gestapo, ale znalezione przy niej pieniądze uratowały jej życie… Kobieta wróciła do Budapesztu, ale niedługo potem ponownie planowała dostać się do Polski. Tym razem towarzyszył jej Ledóchowski. Niestety i tym razem nie udało się – wpadli w ręce słowackich żandarmów (mieli wtedy przy sobie różne ważne dokumenty, m.in. podpisany przez Władysława Sikorskiego awans Tadeusza Bora-Komorowskiego). Prowadzeni przez żandarmów cudem uchronili dokumenty przed niepożądanymi oczami, ale ich misja zakończyła się porażką.

Krystyna (a co za tym idzie Ledóchowski i Kowerski) zostali rozpracowani przez niemiecki wywiad. Ponoć na każdej stacji było wywieszone zdjęcie Krystyny, a pod nim informacja o nagrodzie (tysiąc dolarów) w zamian za wydanie tego „wroga Rzeszy”.

Ponadto sytuacja między trojgiem „przyjaciół” robiła się coraz bardziej napięta. Ledóchowski postanowił, że nie będzie „rywalizował z kaleką”. Jednak mężczyźnie nie było łatwo, bo w każdej kobiecie doszukiwał się cech Krystyny.

Kolejną próbę dotarcia do Polski Krystyna podjęła w listopadzie 1940 roku. Pora roku nie była przypadkowa, wiedziała, że w tym czasie w górach spadnie śnieg i niebezpieczeństwo poruszania się tą drogą, paradoksalnie może zapewnić jej bezpieczeństwo. Ponadto w Budapeszcie miał pojawić się Jan Marusarz, z którym już raz pokonywała tę morderczą trasę. Zanim jednak wyruszyła w podróż, do Budapesztu przybył kurier z informacją, że 16 żołnierzy brytyjskich uciekło z hitlerowskiego obozu i ukrywa się w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie. Kiedy po dostaniu się do Warszawy dotarła do Instytutu, dowiedziała się, że jeńcy na żądanie swojego dowódcy, zostali ewakuowani przez podziemie. Krystynie pozostało więc przerzucenie dwóch żołnierzy brytyjskich z Polski do Węgier.

W cieniu piramid

Podobno Krystyna Skarbek przekroczyła Polską granicę sześć razy, a Słowacką osiem, ale od kiedy Niemcy zaczęli wywierać coraz większy nacisk na węgierskie władze, jej osoba znalazła się na cenzurowanym. 23 stycznia 1941 roku, o czwartej nad ranem, do budapesztańskiego mieszkania Krystyny wtargnęli żandarmi. Kobieta i przebywający z nią Kowerski nie mieli złudzeń, że uda im się z tego wykaraskać. Andrzej bardzo bał się o Krysię, bo była osłabiona po przebytej grypie. Jednak złe samopoczucie nie stępiło bystrości jej umysłu…

W lochach gestapo Kowerski został przesłuchany i pobity. Wiedział, że jego towarzyszkę czeka ten sam los. W razie wpadki na przesłuchaniu, groziła im kara śmierci. Skarbek wiedziała, że ma bardzo mało czasu na działanie, po trwającym kilka godzin przesłuchaniu postanowiła wykorzystać swoje złe samopoczucie. Co chwilę kaszlała, po pewnym czasie ugryzła się w język, tak mocno, aż krew kapała jej po brodzie. Krew w połączeniu z kaszlem przypominała objawy gruźlicy, a Niemcy panicznie bali się tej choroby. Postanowiono ją zbadać. Kobieta wiedziała, że zdjęcia rentgenowskie wykażą niegroźne smugi na płucach (pamiątkę po pracy w Fiacie), co w tej sytuacji mogło być zinterpretowane jednoznacznie i tak też się stało. Zdaniem węgierskiego lekarza, pozostawienie kobiety w więzieniu lub jej próba przetransportowania przez granicę, może skończyć się tragicznie. W ten oto sposób Skarbek odzyskała wolność. Wypuszczono też Kowerskiego, uznając, że mężczyzna jest zarażony.

Można uznać, że oboje uszli z życiem dzięki bystrości Krystyny, jej stalowym nerwom i doskonałej grze aktorskiej. Para odzyskała wolność, ale w Budapeszcie groziło im niebezpieczeństwo. SIS wydało im nowe paszporty (Krystyna od teraz nazywała się Christine Granville, a Kowerski – Andrew Kennedy) i postanowiono ich ewakuować.

Trzeba było jeszcze znaleźć kogoś w Budapeszcie na miejsce Krystyny. Kobieta zaproponowała swojego męża (oficjalnie nadal była mężatką) – Jerzego Giżyckiego. Jego kandydatura została przez Brytyjczyków zaakceptowana.

Kiedy para dotarła do Belgradu, oboje uczestniczyli w akcji brytyjskiego wywiadu, której celem było obalenie regenta sprawującego władzę w imieniu królewicza Piotra. Jugosławia niechętnie myślała o sojuszu z Niemcami, co mogło skutkować przejęciem przez Niemcy kontroli nad Bałkanami. Brytyjski pucz powiódł się, ale wywołał natychmiastową reakcję III Rzeszy. Z tego powodu Skarbek i Kowerski nie zabawili długo w Belgradzie. Tuż przed wyjazdem przybył do nich kurier z mikrofilmami. Skarbek nie wiedziała co zawierają, ale podejrzewała, że mogą mieć olbrzymie znaczenie. Ponoć Kowerski przechowywał je w swojej sztucznej nodze.

Na początku marca 1941 roku para ruszyła w podróż. Poruszali się starym Oplem Kowerskiego. Po dotarciu do Sofii, zatrzymali się w jednym z hoteli i rozpoczęli przygotowania do wizyty w brytyjskim przedstawicielstwie dyplomatycznym. Kiedy zaczęli selekcjonować przywiezione przez siebie materiały, przejrzeli również mikrofilmy, przekazane przez polskie podziemie. Ich zawartość wprawiła ich w osłupienie – prezentowały setki pociągów, składów amunicji, formacji dywizyjnych i innych związków wojskowych, zgromadzonych przy granicy ze Związkiem Radzieckim.

★ ★ ★

Z Sofii skierowali się do Stambułu. Na przejściu granicznym miało miejsce niesamowite zdarzenie z Krystyną i groźnym… wilczurem w roli głównej. Agresywny pies pograniczników ponoć rzucał się zawsze na wszystkich, a agentce od razu pozwolił się pogłaskać. W Stambule miejscowy konsul brytyjski był powiadomiony o ich roli w przerzucaniu jeńców brytyjskich z Polski do Budapesztu. Po kilku dniach Krystyna podjęła pracę w polskiej sekcji SOE (Special Operations Executive – czyli Kierownictwo Operacji Specjalnych) jako kurier i specjalista od kontaktów. Niebawem miał dołączyć do nich mąż agentki, aby przejąć jej zadania na Węgrzech. Kowerskiemu taka konfrontacja była prawdopodobnie nie w smak. Krystyna jednak i z taką sytuacją potrafiła sobie zręcznie poradzić…

Skarbek i Kowerski ruszyli w dalszą podróż przez Syrię, Palestynę, Jerozolimę aż do Egiptu. W Kairze para miała zamieszkać w hotelu „Continental”, gdzie Brytyjczycy kazali im zaczekać na dalsze dyspozycje. Okazało się, że SOE zmieniło swój stosunek do polskiej pary. Polska emigracja twierdziła, że Brytyjczycy podejrzewają ich o szpiegostwo. Osiągnięcia Skarbek jawnie zakwestionowano, ponieważ Muszkieterów, z którymi kontaktowała się w Polsce, oskarżono o proniemieckie sympatie. (Mimo całego zamieszania z Muszkieterami, Krystyna cały czas utrzymywała z nimi kontakt, kiedy dowiedzieli się o tym Brytyjczycy, kazali jej zerwać, albo zdecydowanie ograniczyć te relacje.)

Sytuacja była o tyle trudna, że Krystyna spodziewała się zupełnie innego powitania. Natomiast Polacy twierdzili, że jest podwójną agentką, potakiwali temu Brytyjczycy, twierdząc, że prawdopodobnie dlatego jeszcze żyje. Wrogie nastawienie, jakie przejawiały wobec nich polskie organizacje wojskowe, mogły wynikać także z tego, że para była dobrze znana gestapo (przez co przyciągała uwagę). Jednocześnie oboje nie chcieli się rozdzielać. Niebezpieczny miał być też fakt, że mają wielu przyjaciół i znajomych nie tylko w Europie, ale też w Azji i Afryce, przez co ich prawdziwa tożsamość mogłaby być ujawniona w zupełnie przypadkowej sytuacji.

Atmosfera wokół pary była do tego stopnia nieciekawa, że polski ambasador (którego Krystyna znała) nie chciał się pokazywać w jej i Kowerskiego towarzystwie! Wyglądało na to, że Brytyjczycy chcą odsunąć parę na dalszy plan, jakby zapominając o ich wcześniejszych zasługach. Krystyna otrzymała propozycję pracy dla Czerwonego Krzyża, co oczywiście nie wzbudziło w niej zachwytu (była stworzona do działania, a nie oczekiwania na przydział kolejnego zadania).

Problemy, jakie miała para z Kierownictwem Operacji Specjalnych, były odzwierciedleniem sytuacji w samym SOE w Kairze. Mniej więcej rok Krystyna przebywała w klatce, jaką było dla niej to miasto. W tym czasie, wraz z innymi uchodźcami, wiodła dość beztroskie życie, ale ona wolała niebezpieczeństwo. Póki co, spędzała czas nad hotelowym basenem, zażywając kąpieli słonecznych (nie umiała pływać), rozmawiając z agentami, śledząc przebieg działań wojennych i… romansując.

W połowie 1942 roku Krystyna Skarbek i Andrzej Kowerski wrócili do brytyjskich łask…

Anna Jagodzińska

Ciąg dalszy w następnym numerze