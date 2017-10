„Służbę” rozpoczął w 1976 roku, zakończył po jedenastu latach. W czasach PRL-u ludzie lubili funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej. I to nie jest dowcip!

Popularnością wśród mundurowych przebija go tylko kapitan Hans Kloss. Potwierdzają to zresztą sami twórcy serialu „07 zgłoś się”. W odcinku „Brudna sprawa”, w epizodycznej roli, pojawia się gościnnie Stanisław Mikulski (Kloss). Jego obecność na dworcu Łódź Fabryczna kwituje porucznik Zubek, zwracając się do porucznika Borewicza:

– Ale w mundurze to mu jednak lepiej.

– Komu? – pyta Borewicz.

– No przecież nie Piłsudskiemu, tylko Klossowi – odpowiada Zubek.

Porucznik i kapitan różnią się nie tylko liczbą gwiazdek na pagonach. Kloss to i szarża, i stawka inna. Jednak dla obu bohaterów seriali wspólna jest wielka popularność i sympatia widzów.

Porucznikowi Borewiczowi było trudniej ją osiągnąć, bo działał „za komuny” (serial kręcono w latach 1976-1987), w czasach Milicji Obywatelskiej. Formacji z definicji służącej do walki z przestępczością, utrzymania ładu i porządku oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W ówczesnej rzeczywistości politycznej oznaczało to także aparat przemocy i utrzymania władzy.

Swojski twardziel

Porucznik Borewicz ma świadomość, że większość społeczeństwa nie czuje sympatii do milicji, nie szanuje jej. Raz tylko zaapeluje:

– Ludzie, troszkę zaufania!

W odpowiedzi usłyszy:

– Niech pan nie będzie śmieszny! Wy i zaufanie…

Sławomir Borewicz – inteligentny, oczytany, dobrze wykształcony – nie oburza się. Wie z kim pracuje. Zna powiedzenie: Nie matura, lecz chęć szczera… Mniej rozgarniętym kolegom oficerom, poczciwemu Zubkowi i karykaturalnemu Jaszczukowi, docina na każdym kroku. Kiedy Borewicz razem z Jaszczukiem znajdują na biurku sierżant Anny Sikory książkę „Ciąża, poród, połóg”, zaskoczony Jaszczuk stwierdza:

– Przecież koleżanka Sikora jest…

– Panną, chciał pan powiedzieć. Ale tego się nie robi obrączką – kpi Borewicz.

Porucznik zna swoją wartość i ma tzw. gadane:

– Ja pracuję w takim resorcie, w którym ludzie z pani środowiska lubią mieć znajomych, ale niechętnie się z nimi pokazują. Jestem gliniarz.

– To mnie pan zaskoczył.

– Bo nie sprawiam wrażenia faceta, który nie odróżnia kaloryfera od akordeonu?

Facet, według Borewicza, może nie mieć ręki, może nie mieć nogi, byleby nie był kaleką. I właśnie takiego swojaka, twardziela widzą w nim inni.

Jedna z postaci, prostytutka, rzuci nawet komplement:

– Jest pan człowiek, chociaż gliniarz.

Niby ofiarność

Nic dziwnego, że taki bohater mógł liczyć na sympatię, a serial na uznanie. Widzowie od razu zaakceptowali i polubili „07 zgłoś się”. Tym bardziej mogą zaskakiwać publikowane po latach nieprzychylne recenzje krytyków. Niektórzy z nich (nazwiska pomińmy) zarzucali serialowi błędy w konstrukcji fabuły, czy też w sposobie narracji: „Niby ukazywał zbrodnię po polsku, niby ofiarność milicji, a w gruncie rzeczy najcenniejsza jest ofiarność widzów, którzy dotrwali do końca…”.

W podobnym tonie pisał inny krytyk, który ganił naśladowanie amerykańskich wzorów, zamiast trzymania się nadwiślańskich realiów: „Otrzymaliśmy parodię pościgów samochodowych rodem z „Bullitta”, albo „Francuskiego łącznika”. Otrzymaliśmy porcję bójek, jakże jednak żałosnych! Sądzę, że dorośli, oglądając ten serial, uśmiechali się z politowaniem”.

Nawiasem mówiąc, ten sam krytyk, autor powieści milicyjnych, jako przykład do naśladowania wskazywał radziecki serial „Siedemnaście mgnień wiosny” oraz jego bohatera, Stirlitza…

Po latach, serial o Borewiczu nadal cieszy się sympatią widzów. Zapewne także tych, których bawią żenujące kawały o agencie Stirlitzu.

– Stirlitz, co jest lepsze: radio czy gazeta? – zapytał podejrzliwie Mueller.

– Gazeta, w radio nie zawiniesz śledzia – odparł spokojnie Stirlitz.