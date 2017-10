Więzienie – słysząc to słowo, jednym na myśl przychodzi obskurny budynek, w którym panują spartańskie warunki, inni z kolei utożsamiają ten obiekt z wygodą i luksusem, na który nie mogą pozwolić sobie wszyscy, zwykli obywatele.

Dach nad głową, ciepły posiłek i opieka medyczna, to tylko podstawowe dobra zapewnione osadzonym. Jednak nie w każdym zakładzie karnym, udogodnienia dla więźniów ograniczają się do minimum. Nie każde więzienie jest karą dla przestępcy. Prezentujemy TOP 5, czyli nietypowe, nieco luksusowe… po prostu „inne” więzienia.

Więzienie w Volterra, Włochy

Fortezza Medicea to nie tyle więzienie, co restauracja. Lokal oferuje posiłki w więziennych celach, a klienci obsługiwani są przez samych więźniów. Wykwintne dania to także dzieło osadzonych. Wszystko odbywa się jednak pod czujnym okiem uzbrojonych strażników i w otoczeniu kamer. Zakład mieści się w starej fortecy z 1474 roku, a restauracja działa od 2006 roku. Co ciekawe, aby zjeść kolację w tym osobliwym miejscu, stolik należy zarezerwować co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Więzienie Cereso Chetumal, Meksyk

To miejsce „wyjątkowe” z kilku powodów. Po pierwsze, codzienność skazanego raczej nie przypomina odsiadywania kary. Więźniowie mają dogodne warunki mieszkaniowe, a ci wyżej postawieni, mogą liczyć na celę dla VIP-ów. W czasie wolnym na przestępców czeka masaż, refleksologia, a także leczenie za pomocą energii życiowej. Następnie odprężeni więźniowie mogą udać się do centrum rękodzieła, w którym rozwijają swoje artystyczne zdolności. Poza tym, w więzieniu nie ma miejsca na przemoc, bo wszelkie spory rozwiązuje się… na ringu, w ramach aktywności sportowej.

Więzienie w Cebu, Filipiny

O tym więzieniu zrobiło się głośno w 2007 roku i to wcale nie za sprawą tego, że jest jednym z najpilniej strzeżonych zakładów karnych w kraju. Trafiają do niego skazani za zbrodnie ciężkiego kalibru… I to właśnie oni stali się „bohaterami”, swego rodzaju celebrytami. Proces resocjalizacyjny w Cebu odbywa się za pomocą… tańca. Swego czasu, film z więźniami tańczącymi w jasnopomarańczowych strojach do utworu „Thriller” Michaela Jacksona stał się hitem internetu. Co ciekawe, pokazy taneczne w wykonaniu więźniów dostępne są także dla turystów.

Więzienie na wyspie Sark, Wyspy Normandzkie

Być może nie wszyscy słyszeli o tym więzieniu, a to z jednego, prostego powodu – jest to najmniejsze więzienie świata. Zakład ma postać kamiennego baraku, który może pomieścić jedynie dwóch więźniów. Najczęściej zamyka się w nim drobnych złodziei i pijaków, którzy następnego dnia wychodzą na wolność. Jak się okazuje, nawet jednodniowa odsiadka zapewnia im maksimum atrakcji – ponoć wieczorami pojawia się tam biała zjawa, która straszy aresztantów.

Więzienie w Aranjuez, Hiszpania

Zakład karny zlokalizowany 40 km od Madrytu określany jest mianem „więzienia rodzinnego”. Proces resocjalizacyjny oparty jest na odsiadce wyroku razem z rodziną. W Aranjuez aresztanci mieszkają razem z małżonkami i dziećmi. Wnętrze nie przypomina typowego więzienia – na ścianach znajdują się kolorowe postacie z bajek, a na terenie obiektu znajdziemy także żłobek i plac zabaw.

Jak widać, nie zawsze pozbawienie wolności wiąże się z zamknięciem w ciasnej celi i odcięciem od świata zewnętrznego. W niektórych przypadkach, pobyt w więzieniu może okazać się nagrodą…

Anna Rychlewicz