Wściekłość bez granic

Za Agatę zdecydowali rodzice. Zgodnie uznali, że strażnik graniczny to pierwszorzędna partia dla takiej dziewczyny jak ona. Pewna praca i płaca. Możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ponadto prestiż, bo jakby nie patrzeć to służba mundurowa.

Agata wcale nie była pewna, czy pragnie takiego życia. Nie wiedziała, czy chce za męża człowieka, którego głowę zaprząta tropienie i wyłapywanie przemytników. W duszy nie godziła się na to, że najbliżsi traktują ją jak rzecz, którą trzeba korzystnie sprzedać. Nie odważyła się jednak głośno wyrazić swoich wątpliwości. Mama z tatą jasno dawali do zrozumienia, że nie będą mogli dłużej jej utrzymywać. Już i tak wykazali maksimum cierpliwości, pozwalając córce na naukę w liceum ogólnokształcącym, po którym żadnej pracy znaleźć nie może, bo żadnego fachu nie umie. Skoro więc poznała przyzwoitego chłopaka, poważnie myślącego o życiu i o ożenku, to powinna skwapliwie przyjąć oświadczyny. Drugiej takiej szansy od losu może już nie otrzymać.

★ ★ ★

Jeśli by ktoś, jakimś cudem, znał przedślubne obawy Agaty (bo nikomu, nawet najlepszej przyjaciółce o nich nie mówiła), to po kilku latach jej pożycia z Hubertem W. mógłby stwierdzić, że wszelkie obiekcje dziewczyny były nieuzasadnione. Wydawali się być nad wyraz zgranym, kochającym się małżeństwem. Hubert pracował, w regularnych odstępach czasu awansował, otrzymywał podwyżki. Agata zajmowała się domem i wychowywaniem dwóch synów. Mieszkali w T., małym, przygranicznym miasteczku na wschodzie Polski. Początkowo zajmowali lokal służbowy, ale już kilka lat po ślubie wzięli kredyt, resztę dołoży- ła rodzina i mogli sobie pozwolić na własne M-4. Pięknie i dostatnio je urządzili, mieli też przyzwoitej klasy samochód, a ciuchy i kosmetyki Agaty pochodziły od markowych producentów. Synowie także mieli wszystko, o czym marzą chłopcy w ich wieku. Słowem, pod względem materialnym rodzina stała nadzwyczaj dobrze. Bliscy utwierdzali Agatę w przeświadczeniu, że złapała Pana Boga za nogi i zgrzeszyłaby, gdyby z czegoś nie była zadowolona. A ona w pierwszym okresie małżeństwa, zajęta prowadzeniem domu, wychowywaniem dzieci i urządzaniem mieszkania, nie zastanawiała się, czy istotnie jest jej tak dobrze, jak jej wszyscy wmawiali. Nie miała czasu na tego rodzaju rozważania. Dopiero kiedy kupili już wszystko, co wypadało mieć, a chłopcy podrośli, zaczęła sobie uświadamiać, że jej życie to ogromna pustka. Względnie dobra sytuacja materialna i brak poważnych problemów rodzinnych to jedynie fasada, za którą ukrywał się kierat nudnej, powtarzalnej codzienności. Od wielu lat rytm dobowy wyznaczały dni, kiedy Hubert pełnił służbę na granicy, bądź kiedy miał wolne. Wszystko było uzależnione od jego zawodowego grafiku. I tak w kółko, z regularnością zegarka. Najgorsze, że nie mogła, choćby na krótko, uciec od takiego życia. Mieszkali na tzw. osiedlu pograniczników. Były to trzy bliźniacze, czterokondygnacyjne bloki. Chyba nie było rodziny, w której w Straży Granicznej nie pracowałby przynajmniej jeden z dorosłych domowników. Zdarzało się, że szare mundury i czapki z zielonym otokiem przywdziewało już drugie pokolenie. Życie w takiej wielkiej wspólnocie miało swoje plusy, kiedy np. trzeba było roztrząsnąć jakiś problem natury zawodowej. Gorzej natomiast, jeśli chciało się od tego uciec. Bo o czym można pogadać z żoną kolegi z pracy męża, jak nie o pracy małżonków? Każda rozmowa z sąsiadką nieodmiennie zmierzała ku tej tematyce. Pogranicznicy stanowili swoistą enklawę w parotysięcznym T. Praktycznie nie mieli żadnych znajomych spoza tego kręgu. Agata coraz bardziej dusiła się w tym środowisku. Z dalszą rodziną utrzymywali sporadyczne kontakty. Czasami miała tego wszystkiego dość, chciała uciec od męża i synów, i nigdy więcej nie wracać. Wszystko jedno gdzie wyjechać, byle tylko nie słyszeć trzysta razy na dobę słów „straż graniczna”. Sytuacji bynajmniej nie ułatwiała postawa Huberta, którego po przekroczeniu czterdziestki najwyraźniej zaczął dopadać kryzys wieku średniego i syndrom wypalenia zawodowego. Niegdyś dzielił się z żoną wrażeniami ze służby, opowiadał o kolegach, szefie, podwładnych, żartował na ich temat. Teraz na pytania Agaty, co tam w pracy, zirytowany machał ręką i mruczał niechętnie: – Normalnie, jak to w robocie. A coś ty taka ciekawa się zrobiła? Jeszcze 2 – 3 lata temu, podczas urlopów Huberta, albo nawet kiedy miał dłuższe wolne, wyjeżdżali całą czwórką, zwiedzali Polskę i inne kraje. Takie wspólne wypady konsolidowały rodzinę. Teraz nikt nie miał na to ochoty. Chłopcy byli już za duzi, by spędzać wakacje z rodzicami. Hubert, gdy miał wolne, najchętniej uciekał z domu. Wolał spotykać się z kolegami niż rozmawiać z Agatą. Nawet kiedy nigdzie nie wychodził, siedział godzinami na kanapie w towarzystwie pilota do telewizora. Stał się opryskliwy i nieprzyjemny w obyciu, czasami wręcz chamski. Nie dopuszczał pod swoim adresem żadnej krytyki. Żonę traktował jak bezpłatną pomoc domową, przy której nie trzeba się niczym krępować. I jeszcze jeden niepokojący symptom: coraz częściej czuła w oddechu męża alkohol. Wiedziała, że wstaje w nocy, otwiera barek i pije. Nawet jeśli za kilka godzin szedł na służbę.

★ ★ ★

Kryzysy w małżeństwie mają to do siebie, że po pewnym czasie przemijają jak śnieg w kwietniu. Po latach można się z nich zdrowo pośmiać. Jednak nie zawsze tak bywa. W przypadku Agaty i Huberta, z roku na rok, a nawet z miesią- ca na miesiąc, było coraz gorzej. On coraz więcej pił i zachowywał się coraz bardziej agresywnie w stosunku do żony. Agata zamykała się w sobie i coraz częściej myślała o ucieczce. Niewątpliwie

na pogorszenie się ich relacji wpłynęły zawodowe problemy Huberta. Zmienił się szef. Poprzedni przeszedł na zasłużoną emeryturę. Przybyły z drugiego końca Polski młody następca miał zupełnie inną wizję funkcjonowania Straży Granicznej niż jego podwładni. – To kretyn i biurokrata. Nie ma bladego pojęcia o pracy w terenie, dla niego liczą się tylko wskaźniki, raporty i inne duperele. No i rzecz jasna, oszczędności – pieklił się Hubert. Podobnie jak inni szeregowi funkcjonariusze, niezadowoleni ze zmian, mógł sobie jedynie ponarzekać. Przecież to służba; zarządzenia i rozkazy dowódcy należy bezwzględnie wykonywać, a jak się nie podoba, to droga wolna! W tej sytuacji wyładowywał swoją złość w domu, na żonie. Już nie tylko krzyczał, krytykował i wyzywał, ale zaczął ją również bić. Nikomu nie mówiła, że Hubert się nad nią znęca, maskowała siniaki i zadrapania kremami, ale wiedziała, że to koniec ich małżeństwa. – Albo odejdę od niego, albo go zabiję – myślała. Pewnego razu złamał jej nos, bo zwróci- ła mu uwagę, że w zabłoconych butach chodzi po dywanie. Następnie wywołał po pijanemu awanturę w restauracji. Groziło mu dyscyplinarne wydalenie ze służby. Dłużej już nie czekała. Spakowała rzeczy, zabrała synów i opuściła T. Tymczasowo zatrzymali się u jej matki. Miesiąc później Hubert otrzymał pocztą pozew rozwodowy, a po upływie roku sąd rozwiązał małżeństwo.

★ ★ ★

Ułożyła sobie życie w miejscowości odległej od T. o ponad 30 kilometrów. Strażnik graniczny był tu tak samo częstym widokiem jak kosmonauta. Poprzez portal społecznościowy dowiedziała się, że jedna ze szkolnych koleżanek prowadzi w K. nieduży sklep z używanymi ubraniami. Zgodziła się zatrudnić Agatę w charakterze ekspedientki. Żyła skromnie w wynajętym mieszkaniu, w któ- rym próżno by szukać jakichkolwiek oznak luksusu. Od Huberta nie chciała nic dla siebie, pilnowała jednak, żeby płacił alimenty na synów. On się z tym zresztą nie ociągał. Z tego co wiedziała, nadal miał problemy z alkoholem, ale gdy kontaktował się z byłą żoną, zawsze był trzeźwy i zachowywał się poprawnie. Za każdym razem, gdy dzwonił lub w czasie bezpośrednich spotkań, przepraszał Agatę, mówił, że sam się nienawidzi za to, jak ją traktował. – Byłem idiotą, nie zdawałem sobie sprawy, że niszczę wszystko, co jest mi drogie. Ale już taki nie jestem. Wiele zrozumiałem, szkoda, że tak późno – zapewniał. Najwyraźniej nie porzucił nadziei, że Agata do niego wróci. Ona dostrzegała pozytywne zmiany, jakie zachodziły w Hubercie, ale nie miała zamiaru po raz drugi się z nim wiązać. Po pierwsze, bała się, że były mąż pod wpływem kolejnych problemów i niepowodzeń (a słyszała, że nie brakuje mu ich w pracy, i nie tylko), znowu zacznie się nad nią znęcać. Po drugie, na samą myśl o powrocie do T., na znienawidzone osiedle pograniczników, ogarniały ją dreszcze. – Nie, Hubert, razem już nie będziemy. Może lepiej jest tak jak teraz, kiedy widzimy się raz na pół roku – odpowiadała zdecydowanym tonem. Synowie w pełni zaakceptowali decyzję matki o rozwodzie. Nie protestowali, bo widzieli jak ojciec zachowywał się po pijanemu i jak traktował Agatę. Sami też się go bali, im również czasami groził. Po latach uznali, że odpokutował za swoje winy długą rozłąką z najbliższymi. Uważali, że matka jest dla niego za surowa. Powinna mu wybaczyć. Nie musieliby mieszkać w T. Hubert zapewniał, że jest gotów nawet dojeżdżać do pracy, jeśli Agata nie ma ochoty wracać do dawnego mieszkania. Jednak ona najwyraźniej nie doceniała lub nie chciała docenić takiego poświęcenia. – Daj mu drugą szansę, on naprawdę się zmienił – prosili, lecz Agata pozostawała w tej kwestii nieprzejednana. – Nie, nie i jeszcze raz nie! Nigdy nie wrócę do ojca i skończmy już tę dyskusję! – ucinała rozmowę. Jej postawa złościła chłopców, którzy byli zbyt młodzi i niedoświadczeni życiowo, by pojąć skomplikowany świat dorosłych. Bardzo przeżywali, że nie mają, jak ich koledzy, pełnej rodziny i to się odbijało m.in. na ocenach w szkole. Starszy z chłopców – 19-letni Dominik – w podstawówce i gimnazjum należał do najlepszych uczniów. Otrzymywał świadectwa z czerwonym paskiem. Brał udział w szkolnych olimpiadach. Kiedy jednak poszedł do liceum, zaczął się opuszczać w nauce, wagarować, popijać alkohol i sięgać po inne niedozwolone używki. Wdał się w nieciekawe towarzystwo. Mało brakowało, a nie zdałby do maturalnej klasy.

★ ★ ★

Czasami, kiedy nie było go w szkole, odwiedzał ojca. Niekiedy przyjeżdżał z bratem; przywozili z domu jedzenie. Huberta bardzo cieszyły te wizyty. Kochał synów, chciał dla nich jak najlepiej, a to, że się z nim spotykali, było dla niego dowodem, że oni również go kochają i akceptują. Naturalnie nie pochwalał, że odwiedzają go w czasie, kiedy powinni być w szkole. – Nie wolno wam zawalić nauki. Przyjeżdżajcie po lekcjach albo w weekendy. Możemy się wcze- śniej umówić, powiem wam, kiedy nie mam służby. A może i mamę kiedyś weźmiecie? Porozmawiajcie z nią, zaproście ją w moim imieniu. Albo jeśli wolicie, sam jej to zaproponuję. Do spotkania całej czwórki nigdy jednak nie doszło. Gdy Dominik wspomniał o propozycji ojca, Agata zmarszczyła gniewnie brwi i powiedziała, że to niemożliwe. – Nie mogę ot tak, z dnia na dzień, brać wolnego w pracy – wyjaśniła, choć chłopak podejrzewał, że gdyby chciała zobaczyć się z ojcem, znalazłaby czas, by go odwiedzić. Było mu przykro, że matka nie chce tego zrobić dla swoich synów. Przecież nie chcą nowych smartfonów ani ciuchów ze snobistycznego sklepu. Pragną jedynie, żeby rodzice się pogodzili. Czy tak trudno to zrozumieć? – Wiesz co? – pewnego razu nie wytrzymał i wygarnął jej. – Wcale się nie dziwię ojcu, że tyle pije. Z tobą naprawdę trudno wytrzymać, mamo… Ostatnio młodszy z synów, 17-letni Wojtek, nie chciał towarzyszyć bratu w spotkaniach z ojcem. Spotkania te prawie zawsze kończyły się piciem alkoholu, a wtedy dochodziło między nimi do sprzeczek. Dominik wyrzucał ojcu, że przez niego nie ma normalnej rodziny jak większość jego kolegów. – Gdybyś po wódzie nie zachowywał się jak zwierzę, bylibyśmy razem. Przez ciebie śmieją się ze mnie w szkole, przezywają od półsierot – mówił z gniewem. Hubert nie pozostawał dłużny. – Nigdy nie staraliście się mnie zrozumieć. Byłem dla was tylko maszynką do zarabiania pieniędzy. Nikogo z was nie obchodziło, że mam kłopoty w pracy, że czasami gorzej się czuję. Tylko żądania i pretensje! Kłótnie ojca z synem wybuchały coraz częściej i były coraz ostrzejsze. Sąsiedzi z bloku nieraz słyszeli dobiegające zza ściany przekleństwa, a nawet rzucanie przedmiotami. Nikt jednak nie przypuszczał, że dojdzie do najgorszego…

★ ★ ★

Późnym wieczorem 16 września 2012 roku sąsiadka Huberta W. wyszła na spacer z psem. Kiedy przechodziła obok drzwi sąsiada, usłyszała męski głos, rozpaczliwie wzywający pomocy. Z mieszkania Huberta W. od kilku godzin dochodziły podniesione głosy. Pewnie znowu przyjechał syn i pokłócili się. Ale teraz najwyraźniej dzieje się coś znacznie gorszego. Kobieta postanowiła to sprawdzić, ale sama bała się tam wchodzić. Poprosiła córkę, żeby jej towarzyszyła. We dwie zapukały do sąsiada. Po dłuższej chwili drzwi otworzył młody mężczyzna. Wyglądał przerażająco: był cały zakrwawiony, a w prawej ręce ściskał nóż, z którego kapała krew. Spojrzał na starszą z kobiet spode łba, zamachał jej przed oczami nożem. – Zrobić z tobą to samo?! – rzucił. Uciekły do swojego mieszkania. Nie upłynęła minuta, gdy usłyszały, jak mężczyzna z nożem zbiega po schodach. Po chwili wsiadł do zaparkowanego pod blokiem samochodu. Ruszając zawadził o znak drogowy. Nie przejmując się stłuczką, odjechał na pełnym gazie. Samochód tańczył na wąskiej, osiedlowej ulicy, a nieliczni o tej porze przechodnie umykali w popłochu przed piratem za kierownicą. Kobiety, które zapukały do Huberta W., były przekonane, że wydarzyło się coś okropnego. Wkrótce zjawiła się policja i karetka pogotowia. Widok w mieszkaniu strażnika granicznego był przerażają- cy i makabryczny. Gospodarz leżał na podłodze, na środku pokoju, w kałuży krwi. Na całym jego ciele widniały liczne rany cięte i kłute. 41-letni Hubert W. znajdował się w agonalnym stanie. Zmarł w trakcie reanimacji. Na pytanie policji, czy sąsiadki znają człowieka, który otworzył drzwi i groził im nożem, odparły, że to był starszy syn Huberta W., Dominik. – Na stałe mieszka w K. z matką, która rozwiodła się z Hubertem. Ale często odwiedzał ojca. Ostatnio często się kłócili. – Są panie pewne, że to syn? – śledczym nie mieściło się w głowie, żeby sprawcą makabry była najbliższa osoba. – To był on. Przecież dłuższy czas tu mieszkali we czwórkę, bo mają jeszcze młodszego syna. Ponadto Dominik uciekając zabrał samochód pana Huberta. Policja ruszyła w pościg za 19-latkiem. Został zatrzymany trzy godziny później w mieszkaniu swojej dziewczyny. Po ucieczce z miejsca zbrodni ruszył w kierunku K., ale nie dotarł tam. Najwidoczniej spodziewając się policyjnego pościgu, pojechał bocznymi objazdami. Samochód ugrzązł w błocie na polnej drodze. Dominik W. nie był w stanie uruchomić silnika. Zadzwonił do kolegi i poprosił, żeby odstawił go do dziewczyny, mieszkającej kilka kilometrów za K. Podał miejsce, gdzie ugrzązł. Nie powiedział nic więcej. Kolega po namyśle zgodził się przyjechać po niego. Po zakończonej rozmowie rozmontował aparat. Osobno wyrzucił obudowę, baterię i kartę SIM. Kiedy kolega zobaczył go w zaplamionym krwią ubraniu, miał zamiar odmówić pomocy. Ale nie odważył się sprzeciwić. W spojrzeniu Dominika dostrzegł coś, co sprawiło, że wolał nic nie mówić. – Nie pytaj mnie, co się stało, bo nie mogę ci powiedzieć. Proszę cię tylko, żebyś zawiózł mnie do Wiktorii – powiedział tamten łamiącym się głosem. Gdy znalazł się w mieszkaniu dziewczyny, zdjął poplamione krwią ubranie, wło- żył je do reklamówki i ukrył w pralce. Potem nie opuszczał pokoju nawet za potrzebą. Nic nie chciał jej powiedzieć. Prosił Wiktorię, żeby zostawiła go w spokoju, mówił, że musi się przespać, odpocząć. – Mam pewien problem, ale później na ten temat porozmawiamy – zapewniał. Dziewczyna jednocześnie martwiła się o niego i bała się, że zrobił coś strasznego. Absolutnie nie chciała być w to zamieszana. Poinformowała rodziców o dziwnym zachowaniu chłopaka. Dwie godziny później zjawiła się policja i znalazła Dominika W. schowanego w szafie. Został skuty kajdankami i wyprowadzony do radiowozu. Trafił do aresztu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa swojego ojca.

★ ★ ★

Podczas przesłuchania w prokuraturze 19-latek przyznał się, że w trakcie kłótni z ojcem, ugodził go nożem. Powodem sprzeczki miały być wulgarne słowa Huberta W. pod adresem byłej żony, jakie wypowiedział podczas libacji alkoholowej z synem. Dominika oburzyły te słowa. Powiedział, że rozumie rozgoryczenie ojca, ale nie będzie tolerował obrażania matki. Zabronił mu wyrażać się w ten sposób. Hubert W. krzyknął, że będzie mówił, co mu się podoba, bo jest u siebie w domu. Zamachnął się pięścią na syna. Zaczęli się szarpać. Dominik W. utrzymywał, że działał w obronie własnej. – To ojciec pierwszy chwycił za nóż i zadał mi cios w plecy – wyjaśniał. Rzeczywiście, w chwili zatrzymania chłopak miał ranę. Była ona powierzchowna. Mówił, że w pewnym momencie udało mu się wytrącić ojcu nóż z ręki. Zaczęli się szamotać na podłodze i wtedy musiały paść śmiertelne ciosy. Nie pamięta ile ich zadał. – Ogarnęła mnie wściekłość. Nie byłem sobą – tłumaczył. Przekonywał przesłuchujących, że gdyby tego nie zrobił, ojciec zabiłby jego. Prokurator nie uwierzył wwyjaśnienia 19-latka. Sekcja zwłok wykazała, że strażnik graniczny otrzymał aż 68 ciosów nożem! Liczono kilka razy, żeby uniknąć pomyłki. Ciosy zostały zadane z ogromną siłą, w furii. Ktoś, kto tylko się broni, nie powoduje u drugiej osoby tak licznych obrażeń. Po zadaniu jednego, góra dwóch ciosów, powinien się opamię- tać, wezwać pomoc. Wersji podanej przez 19-latka przeczyły też rozbryzgi krwi na ścianach w mieszkaniu ofiary. Ich charakter wskazywał, iż syn zadawał ojcu śmiertelne ciosy, gdy tamten stał i nie był w stanie się obronić. Wyjaśniło się też, skąd wzięły się obrażenia na plecach Dominika W. Okazało się, że chłopak sam się zranił nożem po ucieczce z mieszkania ojca. Chciał w ten sposób uwiarygodnić swoją wersję o obronie koniecznej. Zadał sobie ranę pod łopatką tym samym nożem, którym zabił ojca. Dominika W. badali biegli psychiatrzy. Stwierdzili, że w czasie popełnionej zbrodni nie był niepoczytalny. W 2014 roku sąd skazał go na karę 10 lat pozbawienia wolności. W trakcie procesu chłopak wyraził skruchę i żal. Mówił, że nie wybaczy sobie tego, co zrobił, chciałby cofnąć czas. Przed wyższym wyrokiem uchroniły go również młody wiek i dotychczasowa niekaralność. Do pewnego stopnia pośrednią przyczyną tragedii były napięte stosunki panujące w tej rodzinie.

Karol Rebs

Zmieniono personalia i niektóre okoliczności.