WYDANIE SPECJALNE 1/2017

Szarlatanów nie sieją… – Od redakcji

Syn narodu wybranego – Fałszywy rabin

Wśród kolegów ze szkoły pragnął uchodzić za twardziela, mimo że był tchórzliwym chuderlakiem. Dziewczynom opowiadał, że prowadzi sieć restauracji z egzotycznym jedzeniem, choć w rzeczywistości pracował jako zwykły kucharz. W rodzinnym miasteczku wszyscy wiedzieli, że zmyślał na zawołanie. Kilkanaście lat temu wszelki słuch po nim zaginął, aż do niedawna, gdy w telewizji rozpoznał go stary znajomy. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył mężczyznę o czarnych jak smoła włosach, z pejsami i długą brodą. Dariusz J. został tam przedstawiony jako Aaron Ben Tabach, rabin gminy żydowskiej…

Ciemna strona medalu – Nie wszystko złoto…

Jak daleko sportowcy posuwają się w oszustwach, by osiągnąć upragnione zwycięstwo? Zażywanie środków dopingujących, „uszkodzenie” rywala przed zawodami, podwózka na trasie maratonu czy ukrycie prawdziwej płci… Przedstawiamy tylko niektóre z najbardziej skandalicznych i głośnych oszustw w historii sportu.

Mieszkaniowy zawrót głowy – Marzenia o własnym m

Spośród stu kilkudziesięciu klientów konsorcjum tylko nieliczni nie opłacali w terminie należności za obiecane mieszkania. Zdecydowana większość płaciła comiesięczne raty regularnie w przekonaniu, że ich sumienność zostanie nagrodzona i przybliży do momentu wprowadzenia się do upragnionego własnego M. Klienci nie protestowali nawet, kiedy wysokość rat wzrosła dwukrotnie.

Tropem piramidalnego oszustwa – Finansowy szwindel

Schemat jest zawsze ten sam: dobry marketing, przemawiająca do wyobraźni człowieka nieobeznanego z finansami obietnica krociowych zysków, potem plajta i ściganie sprawców. Nabierają się wszyscy – biznesmeni, robotnicy, studenci, emeryci. Piramidy finansowe pojawiają się i znikają. Niekiedy tylko zmienia się mechanizm, w który opakowane jest misterne oszustwo, niemniej efekt jest zawsze ten sam. Pomimo apeli i ostrzeżeń nadal znajdują się ludzie, którzy omamieni chęcią zysku ryzykują niekiedy oszczędności całego życia.

Król samochodowych kantów – Komu auto, komu?

Paweł W. działał w branży samochodowej od 23. roku życia. Otwierał kolejne komisy samochodowe, sprowadzał auta, sprzedawał, kupował, zamieniał. Współpracował z wypożyczalniami samochodów i laweciarzami. Kantował kilkanaście osób naraz, a trzeba przyznać, że robił to perfekcyjnie. Nigdy się nie pomylił. Wiedział co, z kim i za ile załatwia. Zaufało mu ponad 140 osób. Niektórych doprowadził do bankructwa.

Tajna fucha dyrektora – Przekręt (nie)doskonały

Spotkanie trwało godzinę. Urzędniczki nigdy więcej miały nie pojawić się w szpitalu. Przez kolejne lata nie miały też pojęcia, że udając się na niewinną pogawędkę przy kawie o zasadach rozliczania stawek ZUS,

uczestniczyły w… przestępstwie.

Człowiek, który sprzedał wieżę Eiffla – Naiwnych nie sieją…

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, działalność na olbrzymią skalę rozwinęli pozbawieni skrupułów wszelkiego rodzaju oszuści, farmazoni i wydrwigrosze. Nie do końca wiadomo, jak to wytłumaczyć… Ich zuchwałość do dzisiaj robi wrażenie. „Przestępczość u nas rozpostarła się jak olbrzymi polip, a sprawcy nie boją się kary” – alarmował „Tajny Detektyw” w 1933 roku, „obwiniając” za to pogłębiający się kryzys, wzrost bezrobocia oraz inne warunki „natury socjalnej”. Nie był to jednak tylko nasz problem. Oszuści dawali o sobie znać na całym świecie.

Trójkąt nie całkiem pościelowy – Wszystko ma swoją cenę

Wypijają po małym koniaczku i atmosfera się rozgrzewa. Roman, który zjawił się w mieszkaniu Leokadii tylko po to, „żeby porozmawiać o pieniądzach” ląduje obok niej na kanapie w samych tylko granatowych skarpetkach i efektownych bokserkach w kolorze navy blue. Niespodziewanie do ich uszu dobiega hałas gwałtownie otwieranych drzwi wejściowych…

Banknoty drugiego obiegu – Zrób to sam

Poziom fałszerstw znaków pieniężnych w Polsce nie jest wysoki – na milion banknotów znajdujących się w obiegu przypada 6-7 fałszywych. Ta bankowa statystyka musiałaby ulec drobnej korekcie, gdyby wypalił plan Łukasza R. Po pieniądze – wiadomo – najlepiej iść do banku. Łukasz R. zabrał neseser i wybrał się do oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie. Sprawę wyłuszczył, ale argumenty nie przekonały pracowników banku. Zamiast wypłacić mu pieniądze, zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa.

Podwójne życie – Jako mąż i nie mąż

„Mayday” to jedna z lepszych teatralnych komedii, od wielu lat ciesząca się niesłabnącą popularnością. Opowiada historię londyńskiego taksówkarza bigamisty, który przez lata lawiruje między dwoma kochającymi go żonami. Jednak kłamstwo w końcu wychodzi na jaw. Czy w rzeczywistości jest możliwe, aby mężczyzna zapomniał powiedzieć narzeczonej, że ma żonę? Czy można żyć na dwa domy, podobnie jak czyni to bohater wspomnianej farsy? Okazuje się, że tak!

Spin doktor chce spać – Na koszt państwa

W czterogwiazdkowym hotelu Polonia Palace w Warszawie, 15 maja 2010 roku o godzinie 3.30 w nocy pojawił się młody mężczyzna, który oświadczył, iż właśnie wraca z pikiety prezydenta Komorowskiego i ma tu zagwarantowany nocleg na koszt komitetu wyborczego. Nikt z obsługi nie przypuszczał wtedy, że tego klienta wszyscy zapamiętają na dłużej.

Dziadek – spadek – Lewy testament

Testament przechowywali u siebie w domu i nawet żartowali czasem, że pewnie się nie przyda, bo starszy pan cieszy się dobrym zdrowiem i jeszcze ich przeżyje. Bywało jednak, że wieczorem snuli plany, jak po jego śmierci odrestaurują dworek i na starość osiądą w nim, tworząc rodową siedzibę.

Chińskie sekrety – Aby życie miało smaczek

Historia francuskiego dyplomaty Bernarda Boursicota w połowie lat 80. nie schodziła z pierwszych stron gazet. Uwiedziony przez piękną chińską śpiewaczkę operową, przez kilkanaście lat wynosił z francuskiej ambasady w Pekinie tajne dokumenty i przez cały ten czas nie zorientował się, że jego ukochana jest… mężczyzną. Jego sprawę z upodobaniem przedstawiano jak szpiegowski thriller erotyczny. Prawda była jednak znacznie bliższa komedii omyłek.

Zagadka kryminalna – Fałszerz

Funkcjonariusze policji w Łodzi od jakiegoś czasu poszukiwali fałszerza pieniędzy. Miasto zostało zalane podrobionymi banknotami 50-złotowymi. Najwięcej było ich na targowiskach, gdzie pieniądze sprawdzane są sporadycznie. Sprawa wyglądała na bardzo poważną, ponieważ banknoty z wizerunkiem króla Kazimierza Wielkiego były znakomicie sfabrykowane. Wydrukowane na najwyższej jakości papierze, posiadały znak wodny i na pierwszy rzut oka nie wzbudzały najmniejszych podejrzeń.