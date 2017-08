WYDANIE SPECJALNE 3/2017

Młoda, zła krew

Prawie szlachetne działanie – tak można by opisać zachowanie dwóch chłopaków (17 i 19 lat) z Dąbrowy Górniczej. Owi młodzieńcy uknuli intrygę, dzięki której pod pretekstem randki z nieletnią zwabili na spotkanie nieznanego mężczyznę, po czym skuli go kajdankami. Skrępowany 46-letni osobnik był pedofilem, który za pośrednictwem Internetu szukał ofiar. Młodzieńcy wyszli mu naprzeciw przebrani w policyjne mundury, wyposażeni w kabury (a w nich pistolety na gumowe pociski) i kajdanki. Jeśli w tym miejscu chcielibyśmy dopisać ciąg dalszy opowieści, można by przypuszczać, że prawdopodobnie marzyła się im w przyszłości praca w policji i na własną rękę chcieli sprawdzić swoje możliwości. Zachowanie więc było być może nieodpowiedzialne, ale raczej niezasługujące na ostrą naganę. Przecież cel był szczyty, społecznie uzasadniony...

Na ludzi nigdy nie wyjdę

Umówili się, że gdy po ciemku podejdą do małżeńskiego łóżka, Kamil N. stanie nad mężczyzną, a Zuzanna M. nad kobietą. – Raz, dwa, trzy – odliczyli przed uderzeniem myśliwskimi nożami w okolice serca. Miało być już po wszystkim, ale rodzice Kamila ciągle żyli. Wtedy on ogłuszył ojca pięścią i krzyknął do swojej dziewczyny: – Dokończ!

Krzywy uśmiech koła fortuny



Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że coraz więcej nastolatków uzależnionych jest od hazardu. Zakazanej rozrywce młodzi ludzie nie oddają się w kasynach. Hazard to najczęściej osiedlowa kolektura, loteria-zdrapka i automat do gry w blaszanym pawilonie. Dziś grać można wszędzie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Hazard można uprawiać nawet w domowym zaciszu, korzystając z telewizora, telefonu komórkowego lub komputera.

Za grzechy rodziców



Podszedł do niej i zaproponował spacer. Chwycił ją za rękę. Dziewczynka ufnie i bez oporów poszła z nim. Po drodze nie rozmawiali ze sobą. Padło może kilka nieistotnych słów. Uległość Emilki podniecała go, jednocześnie czuł do niej złość. Najpierw ogłuszył ją, uderzając cegłą w głowę. W ten sposób rozładował złe emocje, które pojawiały się zawsze, gdy przypominał sobie matkę.

Młoda fala zła

Zmarł w okropnych męczarniach. Gdy go znaleziono, miał przekłute gałki oczne, pociętą twarz, odcięte uszy, podcięte gardło i pokaleczone narządy płciowe. Rany, które odniósł, wskazują na głębokie zaburzenia psychiczne sprawcy. Zadał on bowiem znacznie więcej obrażeń niż potrzeba było do uśmiercenia ofiary. Fachowo nazywa się to nadzabijaniem.

Najwięksi smarkaci mordercy na świecie

Jon Venables i Robert Thompson (10 lat, Wielka Brytania) - w 1993 roku uprowadzili z centrum handlowego w Bootle koło Liverpoolu 2-letniego chłopca. Zaprowadzili go w pobliże torów kolejowych, tam bili cegłami, metalowymi prętami, wlewali farbę do oczu, wkładali baterie w usta (chłopczyk doznał 42 obrażeń, w tym 22 obrażenia głowy). Na końcu przywiązali go do torów i dziecko przejechał pociąg. Skazano ich na dożywocie, ale po 8 latach zostali warunkowo zwolnieni. O Robercie słuch zaginął, a Jon ponownie trafiał za kratki m.in. za posiadanie pornografii dziecięcej.

Karabin zamiast tornistra

Czarnooki chłopiec aż ugina się pod ciężarem karabinu. Trzyma go obiema rękami – uniwersalny rosyjski karabin maszynowy waży ponad 10 kilogramów. Nie wiadomo, kto większy: chłopiec czy karabin. I jeden, i drugi mierzą nieco ponad metr. Na zdjęciu chłopiec się uśmiecha. W wojskowym ubraniu i przepasce na czole pozuje na bojownika. Takim go zapamiętają bojownicy Państwa Islamskiego. Światu ogłoszą: zginął „Lisek Bagdadu”, miał 10 lat.

Rozrywka z Temidą

Dzikie zwierzęta kontra kurki - Nie tak dawno zapadł wyrok w sprawie wyjadania rybek z oczka wodnego. „Pożeraczem” rybek był kot. Oskarżonym – jego właściciel. Tym razem sprawa podobnego kalibru, choć nie trafiła jeszcze na wokandę sądu. Dlaczego? Leśni rozbójnicy nie mają właścicieli. Mieszkańców wyspy Karsibór (część Świnoujścia, woj. zachodniopomorskie) elektryzuje wieść o wszystkożernych dzikach grasujących w okolicy. Alarm podniosła jedna z mieszkanek, która ogłosiła, że od miesiąca giną jej kury. Pewnego dnia, po powrocie do domu, zobaczyła biegające wolno kurki i całe stado dzików. Jeden z nich trzymał w pysku martwego ptaka, a wokół leżały pióra. Kobieta wyjątkowo ubolewa nad stratą, ponieważ zwierzęta trzymała dla przyjemności, a każda z kur miała swoje imię. Od władz Świnoujścia domaga się rozprawienia z grasującą watahą dzików. Urzędnicy, choć wątpią, że za znikaniem pierzastego drobiu stoją dziki, obiecują pomóc. Sprawa jest rozwojowa.

Kim chciałbyś zostać, kiedy dorośniesz?

Pilot, lekarz, prawnik, nauczyciel akademicki, a może po prostu milioner? Jeśli wasze dziecko właśnie zastanawia się, jaką ścieżkę kariery wybrać, nie pokazujcie mu historii Franka Abagnale’a. Młodemu spryciarzowi udawało się wcielać we wszystkie te role przez całe pięć lat, a FBI dopiero po czterech zorientowało się, że poszukiwany w 27 krajach tajemniczy oszust, który zdołał zainkasować 2,5 mln dolarów w fałszywych czekach, wedle prawa nie może jeszcze kupić sobie piwa.

Nie zadzieraj z „Kosą”

Nikt nie rodzi się zły. To prawda, w którą rodzice chcą wierzyć zawsze i mimo wszystko. To słowa, które powtarzają jak mantrę nawet wtedy, gdy widzą, jak ich pociechy stają przed sądem, przyznają się do brutalnego pobicia kolegi i zostają skazane na karę więzienia. Sąd łagodzi wyroki z uwagi na młody wiek oskarżonych. Nie bierze przy tym pod uwagę, albo świadomie rzuca w niepamięć, że u dwóch z pięciu – do niedawna młodocianych – przestępców, policjanci w momencie zatrzymania znaleźli sprężynowe noże, kastety i maczety.

Nie mieli hamulców

Jesienią 2010 roku burmistrz 15-tysięcznego Żnina, leżącego pomiędzy Gnieznem a Bydgoszczą, powołał sztab antykryzysowy. Przyczyną nie była ani powódź, ani gradobicie, ani żadne inne klęski żywiołowe. „Żywiołem”, z którym musiały sobie poradzić władze miasta i gminy, była seria gwałtów popełnionych przez nieletnich… Najmłodsze ofiary miały po 13 lat.

Dopalacz śmierci

Było po godzinie 23, gdy 62–letni Bronisław Ż. wracał od znajomego z sąsiedniej wsi. Szedł poboczem wąskiej drogi, wśród gęstego, ciemnego lasu. Do pokonania miał kilka kilometrów. Nie spieszył się ani niczego nie obawiał. W końcu znał doskonale okolice. Spędził tu całe życie, aż do ostatniej chwili…

Uczeń nasz pan

Nauczyciele boją się uczniów. Są obrzucani obelgami, niejednokrotnie słyszą groźby pod swoim adresem. Wielu z nich nie wie, jak reagować na taką agresję. Często po cichu znoszą upokorzenia. Wolą przeczekać niż narazić się na zniszczenie samochodu czy pobicie. Przemoc w szkole to nie jest marginalny problem, to już zjawisko niemal na porządku dziennym.

Wydrukuj sobie pieniądz

Skaner, drukarka, nożyczki i banknot gotowy. Najmłodsi producenci pieniędzy to jeszcze uczniowie gimnazjum. Licealiści zajmują się już wprowadzaniem banknotów do obiegu. Wpadają szybko. Pieniądz wprawdzie nie śmierdzi, ale wykonany po amatorsku da się rozpoznać na kilometr.

Cykliści

Jadwiga Miracka mieszkała w domu jednorodzinnym na przedmieściach Warszawy. Kilka lat temu owdowiała. Nie czuła się jednak samotna. Mieszkała w tym miejscu od urodzenia i wokoło miała wielu znajomych. Córka pani Jadwigi też mieszkała w stolicy. Razem z mężem kupili mieszkanie w wieżowcu. Doczekali się dwóch synów, obecnie już nastolatków. Niedawno zmienili lokum z wielkiej płyty na nowszy budynek. Bardzo często odwiedzali panią Jadwigę, zresztą i ona lubiła przyjeżdżać do córki.