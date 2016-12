WYDANIE SPECJALNE 4/2016

Pokusa szatana – Polowanie nocą

Wysłany z aresztu list do żony i syna Mirosław K. opatrzył mottem z wiersza ks. Jana Twardowskiego „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Dalej pisał: „Cieszę się, kochana Alu, że nasz Tomek dostał się na studia. Ja czuję się jak jawnogrzesznica Maria Magdalena, którą chciano ukamienować za cudzołóstwo. Chrystus powiedział wtedy, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jestem niewinny. To, co robiłem, było pokusą szatana. W moim życiu zabrakło modlitwy. Żałuję, że odszedłem od Boga. Żałuję, że nie potrafiłem się przed tobą otworzyć, żono. Teraz pozostała nam tylko modlitwa”.

Takiej dziewczyny nie utrzymasz – Ślepa miłość

Cztery ciosy nożem, przebita aorta i w efekcie śmierć z wykrwawienia – tak Marek Sz. rozliczył się z alfonsem. Kochankę ciął nożem przez koc – nie chciał widzieć, jak umiera miłość jego życia. Może dlatego nóż tylko otarł się o ściany tchawicy. Dziewczyna z agencji przeżyła. Zakochany w niej oprawca odsiaduje piętnastoletni wyrok, na jaki skazał go sąd w Olsztynie.

Nie graj Wojtek… – Piękna twarz diabła

Niezwykle trudno powiedzieć, kiedy kończy się rozrywka, a zaczyna uzależnienie od hazardu. Wszystko zależy od indywidualnych cech każdego człowieka. Jednak scenariusz zawsze jest ten sam: najpierw niewinna zabawa, potem dreszczyk emocji i coraz silniejsze pragnienie wygrania pieniędzy. Kiedy marzenia stają się obsesją, bez której nie sposób żyć, możemy być pewni, że to już nałóg!

Gminny terrorysta – Marzenia się spełniają

Pewnego razu, przez przypadek, obejrzał w telewizji reportaż o osadzonych w jednym z polskich zakładów karnych. Patrzył w ekran i przecierał oczy ze zdumienia. Stwierdził, że więźniowie żyją wygodniej niż on! Lepiej jedli, mieszkali w lepszych warunkach, mieli zajęcia, darmową opiekę zdrowotną, a przede wszystkim nie byli sami.

Zło online – Morderstwo w realu

Na swoim profilu w interencie umieścił obrazek Chrystusa z koroną cierniową, którego twarz zastąpił twarzą dystrybutora gier komputerowych, Gabe’a Newella. W miejscu serca Chrystusa wstawił logo internetowej strony z grami komputerowymi, a modlitwę „Ojcze nasz” przerobił na komputerowy slang, który był zrozumiały tylko dla graczy.

Słabość rzemieślnika – Wódko pozwól żyć

Początkowo ciągi Bernarda W. trwały nie dłużej niż dwa tygodnie. Z reguły do czasu, kiedy jego żonie udało się go odszukać na mieście. Wówczas w domu pojawiał się zaprzyjaźniony lekarz, który przez dwie doby doprowadzał go kroplówką do stanu używalności. Na jakiś czas był spokój. Ale po kilku tygodniach znów był ten pierwszy kieliszek i zabawa zaczynała się od nowa.

Odmienne stany świadomości – Kino na odwyku

Jeśli ktoś szuka miejsca, gdzie rządzą obsesje, nałogi i namiętności, prędzej czy później zbłądzi do Las Vegas. Ludzie filmu trafili tam jako jedni z pierwszych, tuż za nałogowymi graczami.Filmów o Las Vegas nakręcono setki, wśród nich dziesiątki dobrych, a kilka wspaniałych. Subiektywny przegląd filmowych fascynacji obsesjami, namiętnościami i nałogami z hazardem na czele zacznijmy więc od „Kasyna”. Rien ne va plus!

Era bukmachera – Hazardzista

Kurs na Wisłę, na Górnika, na Polonię… Obliczał, analizował wyniki z tablicy bukmachera, zakreślał kupony. Coraz więcej pieniędzy wkładał w zakłady sportowe. Za każdym razem ślepo wierzył w swoje szczęście. Im więcej przegrywał, tym więcej inwestował, aby wreszcie się odegrać. Gdy przegrał wszystko, bez skrupułów sięgnął po cudze pieniądze.

Osaczeni – Stalking to nie miłość

„Byłam pełna żalu i pretensji. Potrafiłam wysłać kilkadziesiąt SMS-ów jednego dnia. Ciągle wierzyłam, że będziemy razem. Całymi dniami nie wstawałam z łóżka, tyłam, źle jadłam, zaprzepaściłam szansę na pracę. Tylko te SMS-y wysyłałam” – pisała stalkerka.

Zabójstwo na głodzie – Wyjątkowo spokojny chłopak

Kiedy mieszkańcy niewielkiego miasteczka dowiedzieli się, że sprawcą podwójnego zabójstwa był Damian Karolak, nie mogli w to uwierzyć. Znali go przecież od dziecka, zawsze był to taki miły, wyjątkowo spokojny, wręcz nieśmiały chłopak. Z nikim nie wchodził w konflikt, nie zadawał się z podejrzanym towarzystwem, nie pił alkoholu. Mimo to zabił dwa razy.

Otello z Żagania – W piekle zazdrości

Zaczęłam krzyczeć do dzieci: Uciekajcie stąd! Odpowiedziały: Nie! Nie! Mama! Mamusia! Morderca działał z tak wielką determinacją, że ostrze noża złamało się na żebrach ofiary. W mieszkaniu słychać było przerażające krzyki dzieci: Tato, nie zabijaj mamy!

Życie to nie powieść – Amok w „Amoku”

Porwanego rozebrał do bielizny i przetrzymywał w szopie bez ogrzewania. Nie dawał mu jeść ani pić. Wielokrotnie podchodził do związanego mężczyzny, uderzał go pięścią z całych sił, kopał bez litości, krzycząc przy tym: „Widzisz, teraz już na zawsze zapamiętasz, że moja Ania nie puszcza się z takimi śmieciami jak ty!”. Napawał się zemstą.

Zagadka kryminalna – Dwa trupy w restauracji

Robert Belford i jego żona Melinda od kilku lat prowadzili samoobsługową restaurację „Pizza & Grill”. Lokal usytuowany był niedaleko trasy prowadzącej do stolicy Północnej Karoliny – Raleigh. Wystarczyło skręcić z głównej drogi, minąć stację benzynową i dalej znajdowała się knajpa. Serwowano hamburgery grillowane na miejscu, do tego frytki i sałatki. Pizze wprost z pieca trafiały do specjalnych podgrzewaczy, aby spieszący się kierowcy nie musieli długo czekać.