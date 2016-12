WZAJEMNE ALIBI

Trzydziestoletni Pierre Ronsard został zamordowany nieopodal własnego domu. Na leżące w zaroślach zwłoki natknął się jeden z sąsiadów ofiary i oczywiście natychmiast zawiadomił policję. Przybyła na miejsce zdarzenia ekipa dochodzeniowo-śledcza wraz z lekarzem sądowym zabrała się do rutynowych czynności. Medyk stwierdził, że śmierć ofiary nastąpiła poprzedniego dnia wieczorem w wyniku uderzenia w głowę jakimś ciężkim narzędziem. Zabójca musiał zaatakować Ronsarda na drodze, i najprawdopodobniej po morderczym ciosie zadanym od tyłu, zaciągnął zwłoki mężczyzny w zarośla, gdyż widoczne były ślady wleczenia ciała po ziemi, ciągnące się od drogi do miejsca, gdzie znaleziono ofiarę.

Po zabezpieczeniu śladów i dokładnym obejrzeniu miejsca zdarzenia, komisarz Blanchard udał się do pobliskiego domu, aby zapytać jego mieszkańców, czy przypadkiem poprzedniego wieczora nie widzieli kogoś obcego w pobliżu ich siedziby.

Już na wstępie rozmowy z małżeństwem Brigitte i Paulem Hulot – policjant ku swemu wielkiemu zaskoczeniu – usłyszał po kolei od obojga małżonków, że to właśnie oni są sprawcami zabójstwa!

Oboje zostali oddzielnie przesłuchani przez komisarza Blancharda, i w pierwszej chwili wyglądało na to, że samooskarżają się jedynie po to, aby wzajemnie stworzyć sobie alibi.

Oto zeznanie Brigitte Hulot:

– To ja zabiłam tego drania! To był cyniczny i przebiegły łajdak. Utrzymywał stosunki homoseksualne z moim mężem i już dłużej nie mogłam tego znieść. Wielokrotnie odgrażał się, że doprowadzi do sytuacji, że mój mąż porzuci mnie dla niego… Bardzo kocham Paula i nie mogłam dopuścić, aby nasze małżeństwo rozpadło się przez takiego łobuza. Doprowadzona do ostateczności jego bezczelnym zachowaniem, w końcu podjęłam decyzję. Wczoraj wieczorem ukryłam się w zaroślach nieopodal jego domu i kiedy przechodził drogą, zaszłam go od tyłu i znienacka uderzyłam ciężkim młotkiem w głowę. Kiedy padł bez życia na ziemię, wciągnęłam go za nogi w zarośla. Wiem, że to jest ciężkie przestępstwo, ale byłam zdesperowana i działałam w afekcie pod wpływem silnych emocji. Mój mąż jest niewinny!

A oto co usłyszał Blanchard od Paula Hulot:

– To ja zabiłem tego drania Ronsarda, bo bezczelnie uwiódł mi żonę. Wykorzystał moje zaufanie i łatwowierność Brigitte. To był niedobry człowiek, jego jedynym celem było czynienie zła gdziekolwiek się pojawił. Nie mógł patrzeć na nasze szczęście i dlatego postanowił je zniszczyć. Kiedy zrozumiałem do czego on zmierza, podjąłem ostateczną decyzję. Zaczaiłem się na niego wczoraj wieczorem, i kiedy przechodził drogą, uderzyłem go ciężkim młotkiem w głowę. Myślę, że cios był na tyle silny, że zginął na miejscu. Następnie zaciągnąłem zwłoki w zarośla i ukryłem je pod gałęziami. Moja żona nie ma z tym zabójstwem nic wspólnego!

Dla komisarza Blancharda oczywiste było, że jedno z małżonków kłamie. Doświadczony policjant nie miał większych kłopotów z ustaleniem, które z nich jest faktycznym zabójcą.

KTO ZOSTAŁ ARESZTOWANY – BRIGITTE CZY PAUL?