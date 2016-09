Zabójstwo czy wypadek?

Światowa Organizacja Zdrowia działają- ca w ramach ONZ, zaalarmowana tragicznymi wiadomościami o gwałtownym rozprzestrzenianiu się nieznanego wirusa powodującego niepokojąco liczne zgony na Nowej Gwinei, postanowiła wysłać w ten rejon świata dwóch doświadczonych lekarzy specjalistów z zakresu medycyny tropikalnej, celem dokonania wstępnego rozpoznania sytuacji i oceny stopnia zagrożenia. Należy dodać, że ci dwaj medycy zgłosili się do tej niebezpiecznej misji na ochotnika. Żeby dotrzeć do wioski w interiorze, czyli prawdopodobnego miejsca pierwszego pojawienia się zabójczego wirusa, zostali przewiezieni helikopterem ze stolicy kraju Port Moresby do miasteczka Kokoda, a dalej musieli samotnie przemierzyć niezbadane jeszcze obszary dziewiczej dżungli, zamieszkane przez tubylcze, a zarazem niebezpieczne plemiona. Medycy byli doskonale wyekwipowani i oczywiście na wszelki wypadek uzbrojeni. Nieśli ze sobą lekarstwa i zapas żywności obliczony na 10 dni, a przede wszystkim telefon satelitarny i nadajnik GPS, umożliwiający w razie potrzeby natychmiastową ich lokalizację.

Ekspedycja śmiałków przez pierwsze trzy dni przebiegała bez zakłóceń. Codziennie o wyznaczonej porze łączyli się przez telefon satelitarny z bazą w Port Moresby, informując centralę o swym aktualnym położeniu. Kiedy przez trzy kolejne dni lekarze nie dali żadnego znaku życia, szefowie w centrali zdecydowali o wysłaniu ekspedycji ratunkowej, która śmigłowcem udała się w rejon, skąd były emitowane sygnały GPS.

Lądowanie helikoptera w miejscu skąd nadawany był sygnał było niemożliwe (gęsta dżungla), dlatego ratownicy musieli wylądować w pewnej odległości. Przedzierając się przez dżunglę, dopiero po dziesięciu godzinach dotarli na miejsce, skąd dochodził sygnał GPS. Niestety obaj lekarze byli martwi. Jeden z nich w zaciśniętej dłoni trzymał kartkę papieru (rys.1), na której z trudem napisał ostatnie słowa pożegnania do rodziny. Ratownicy pieczołowicie zebrali wszystkie przedmioty znalezione przy zwłokach, również te, które wyjęto z kieszeni ich ubrań. Dla celów dokumentacyjnych wszystkie te przedmioty sfotografowali (rys. 2). Miejscowa policja uznała, że lekarze zmarli w wyniku zakażenia nieznanym wirusem, lub z powodu nieszczęśliwego wypadku (ukąszenie jadowitego węża). Po przewiezieniu zwłok do Nowego Jorku, rodziny zmarłych zaalarmowały miejscową policję. Do wyjaśnienia sprawy skierowano komisarza Hagena, który po obejrzeniu kartki z ostatnimi słowami jednego z medyków i zdjęć z przedmiotami stanowiącymi ich kompletny ekwipunek uznał, że nie wchodzi tu w grę nieszczęśliwy przypadek, tylko przestępstwo. Aby upewnić się, że śmierć nie nastąpiła w wyniku zakażenia nieznanym wirusem, lub z powodu ukąszenia jadowitego węża, zarządził sekcję i badanie toksykologiczne zwłok.

DLACZEGO?