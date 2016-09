Zazdrość niejedno ma imię

Około godziny dziewiętnastej dyspozytor pogotowia odebrał telefon od kobiety, która podenerwowanym głosem poinformowała, że parę minut temu do jej mieszkania przyszedł znajomy. Aczkolwiek „przyszedł” to nie jest właściwe określenie. – Gdy otworzyłam drzwi, poleciał bezwładnie do przodu i upadł na brzuch – relacjonowała Zuzanna S. –Pomyślałam, że się upił, ale po chwili zobaczyłam, że na piersi, po lewej stronie, ma ranę. Jakby ktoś ugodził go nożem…

Karetka pogotowia przybyła pod wskazany adres w ciągu kilku minut. Niestety na udzielenie pomocy było za późno. 35-letni Tomasz K. już nie żył. Przecięcie aorty spowodowało, iż wykrwawił się na śmierć. O zdarzeniu poinformowano policję, która uznała, że mężczyzna został zamordowany i wszczęła w tej sprawie śledztwo. Przyniosło ono zaskakujące rezultaty.

★ ★ ★

Tomasz K. pochodził z Zamościa. Kilka lat temu rozszedł się z żoną i na stałe przeprowadził się do L. Wynajmował kawalerkę na osiedlu Czeremchy. Z zawodu był technikiem elektronikiem i prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Zarabiał na naprawach komputerów i innych urządzeń cyfrowych oraz multimedialnych. Nie narzekał na brak zleceń. Ponad rok spędził w Wielkiej Brytanii. Po powrocie do Polski zaczął się rozglądać za kupnem mieszkania. Zamierzał także rozbudować swoją firmę i poszerzyć zakres oferowanych usług.

Zaczęło mu się również układać w życiu osobistym. Przykre doświadczenia małżeńskie sprawiły, że stracił zaufanie do płci pięknej. Nie szukał kobiet i tym bardziej nie zamierzał z żadną wiązać się na stałe. Krótko po powrocie do Polski z Wysp Brytyjskich poznał Ewelinę D. Był od niej starszy o 11 lat. Dziewczyna pracowała w osiedlowym sklepie spożywczym i tu po raz pierwszy ją zobaczył, robiąc zakupy.

Zwrócił uwagę na jej zaczerwienione od płaczu oczy i odruchowo spytał, co się stało. Spodziewał się, że usłyszy ostrą odpowiedź w rodzaju, żeby nie wścibiał nosa w nie swoje sprawy. Jednakże dziewczyna nie rozzłościła się na niego. Żałośnie chlipiąc wyznała, że długo już tu nie popracuje. Na osiedlu uruchomiono niedawno sieciowy supermarket. Małe sklepy nie były w stanie konkurować z dyskontem, więc żeby wyjść na swoje, musiały nie tylko obniżyć, ceny ale również zredukować liczbę personelu.

– Właśnie dziś dowiedziałam się, że jestem pierwsza do zwolnienia. Szef stwierdził, że jestem jeszcze młoda, nie mam dzieci i jakoś sobie poradzę… Chociaż wiem, że tak nie będzie.

Była smutna, wręcz załamana, więc powiedział coś na pocieszenie. I tak od słowa do słowa, zaczęła się ich znajomość. Odtąd przychodził po zakupy tylko wtedy, gdy za ladą stała Ewelina. Pewnego razu zaprosił ją na kolację, po której nastąpiła upojna noc w jego mieszkaniu. Potem niemal każde ich spotkanie kończyło się seksem. Nie to żeby zakochali się w sobie na śmierć i życie, ale niewątpliwie stali się sobie bardzo bliscy.

Gdy po trzech miesiącach ich znajomości dziewczyna straciła pracę w sklepie, Tomasz wziął ją do swojej firmy komputerowej. Sprzątała, odbierała telefony od klientów, a z czasem zajęła się też papierkową robotą. Siedziba firmy mieściła się w wynajmowanej przez mężczyznę kawalerce, więc dziewczyna większość dnia spędzała w jego mieszkaniu.

Tomasz K. wkrótce poznał jej najbliższą przyjaciółkę, Zuzannę S. To ta sama kobieta, w której mieszkaniu rok później lekarz stwierdził zgon 35-latka. Zuzanna S. była sporo starsza od Eweliny. Miała przeszło 50 lat. Swego czasu mieszkała po sąsiedzku i w ten sposób zawarły znajomość. Przyjaciółka jego dziewczyny także często przebywała u Tomasza w domu. Ponoć pomagała Ewelinie w pracach biurowych i uczyła ją podstaw księgowości, co jest niezbędne w prowadzeniu dokumentacji nawet tak małej firmy.

Początkowo nie miał nic przeciwko temu, nawet się ucieszył. Ewelina narzekała bowiem, że nic nie umie i do niczego się nie nadaje. – Wiem, że tylko udajesz, że mnie zatrudniasz – mówiła. Po części była to prawda. Jednakże zaprzeczał, bo nie chciał, żeby myślała, że się nad nią lituje. Człowiek czuje się lepiej, nawet gdy ma iluzję, że robi coś pożytecznego. Z zadowoleniem przyjął więc pomysł, żeby przyjaciółka poduczyła ją fakturowania i wypełniania zleceń napraw. Zuzanna S. zrobiła na nim pozytywne wrażenie. Obiecała, że nie tylko podszkoli Ewelinę z księgowości, ale pomoże jej w sprzątaniu, zakupach i gotowaniu. – Nie krępujcie się.

Traktujcie mnie jak ciotkę albo starszą koleżankę – zaproponowała. Była wdową. Nie miała swoich dzieci, ani żadnych krewnych, z którymi utrzymywała bliski kontakt. Niegdyś pracowała jako pomoc dentystyczna, później jako salowa w szpitalu, ale od 10 lat była rencistką.

Z czasem jednak Tomaszowi podobała się coraz mniej. Paliła jak smok, więc po „zajęciach lekcyjnych” w domu było tyle dymu, że siekierę można by powiesić. Nie akceptował tego, zwłaszcza gdy dowiedział się, że Ewelina jest z nim w ciąży, ale nic nie mówił. Sam swego czasu od papierosa zaczynał i kończył dzień. Gorzej, że ta cała Zuzanna lubiła nie tylko zapalić, ale i wypić. Parę razy po powrocie do domu wyczuł od obu kobiet alkohol. Tego nie zamierzał tolerować.

– Zuza dostała podwyżkę renty i chciała to uczcić. Przyniosła wino, wypiłyśmy po dwa kieliszki. Przecież to nic złego – tłumaczyła potem Ewelina, widząc jego niezadowoloną minę.

– A czy ja mówię, że to coś złego? Ale nie podoba mi się, że ta kobieta przesiaduje tu od rana do wieczora. Nie zauważyłem też, żeby cię nauczyła czegoś pożytecznego. I w żadnym wypadku nie może cię namawiać do picia. To się musi skończyć. Ewelina dąsała się przez kilka dni. W gruncie rzeczy przyznawała mu jednak rację. Powiedziała

Zuzannie, że jej częste odwiedziny nie podobają się narzeczonemu. Tamta przyjęła to do wiadomości i przestała przychodzić. Jednak nadal się spotykały; zwykle na mieście lub u Zuzanny, która mieszkała w czynszowej kamienicy, nieopodal dworca kolejowego. Tomasz wolałby, żeby się nie widywały, ale rzecz jasna, nie mógł zabronić Ewelinie kontaktu z przyjaciółką.

★ ★ ★

W dniu, który zakończył się dla niego tragicznie, pojechał wczesnym rankiem do Zamościa odwiedzić matkę, od tygodnia leżącą w szpitalu. Miał też zabrać z mieszkania rodziców rzeczy, które tam przechowywał od rozwodu. Poinformował Ewelinę, że zejdzie mu się z tym do wieczora, więc niech nie czeka na niego z obiadem.

– A ty co będziesz porabiać?

Odparła, że zajrzy do sklepu z wyprawkami dla niemowlaków, który został niedawno uruchomiony. No tak, była już przecież w siódmym miesiącu i powinni zacząć zaopatrywać się w śpioszki i kaftaniki. – Tylko się nie przemęczaj w taki upał – powiedział. Tego dnia temperatura już o ósmej rano wynosiła blisko 30 stopni C. Pocałował ją na pożegnanie, po czym poszedł na parking po samochód.

W sklepie z artykułami niemowlęcymi natrafiła na kolorowe rożki po obniżonych cenach i bez wahania kupiła dwa komplety. Miała wracać do domu, ale – jak potem wyjaśniała – zakręciło jej się w głowie. Bała się, że zemdleje na ulicy i udała się do mieszkającej w pobliżu Zuzanny S.

Przyjaciółka bardzo się ucieszyła z tych nieoczekiwanych odwiedzin. Nakazała wręcz Ewelinie, żeby położyła się na kanapie i odpoczywała. Usiadła obok i masowała jej spuchnięte i obolałe stopy. W pewnym momencie zaczęła płakać. – Co się stało? – zaniepokoiła się młodsza z kobiet.

– E, nic wielkiego – pociągnęła nosem Zuzanna. – Pomyślałam sobie tylko, że wkrótce przestaniemy się widywać. Jak urodzisz dzidziusia, nie będziesz mieć dla mnie czasu. A Tomek mnie nienawidzi i nie pozwoli mi cię odwiedzać.

– Nie przesadzaj z tą nienawiścią. Po prostu nie przepada za tobą, zresztą ty za nim także. Już ci tłumaczyłam – on płaci za mieszkanie, a ja jestem na jego utrzymaniu, bo przecież to odbieranie telefonów trudno nawet nazwać pracą. Zresztą zależy mi na nim, bo go kocham. Nie chcę go drażnić, więc sorry Zuza…

– Wiem i rozumiem, ale mogłabyś się od czasu do czasu postawić. Nie jest twoim właścicielem.

Ewelina chciała wracać do domu. Przyjaciółka namówiła ją jednak, żeby została do wieczora. Przecież Tomka i tak jeszcze nie ma, więc co będzie sama robiła w domu? A u niej obejrzą sobiena DVD fajną komedię romantyczną, potem zjedzą kolację. A może winka się napiją? Ewelina przypomniała, że jest w ciąży, na co Zuzanna machnęła lekceważąco ręką i nalała tylko sobie. Nie był to jej pierwszy kieliszek tego dnia. A z alkoholem w ciąży też różnie bywa. Zna mnóstwo kobiet, które nie żałowały sobie i urodziły śliczne zdrowe dzieciaki. Inne znów nie piją i rodzą szkarady, które potem ciągle chorują. Reguły więc nie ma żadnej. Ale oczywiście nie będzie jej namawiała…

★ ★ ★

Zuzanna S. i Ewelina D. zeznały w śledztwie, że mniej więcej za kwadrans siódma rozległ się dzwonek domofonu. Starsza z kobiet podeszła do drzwi. Dzwonił Tomasz K. Spytał, czy zastał narzeczoną. – Mówił jakimś dziwnym, zduszonym głosem, a właściwie szeptem – relacjonowała Zuzanna S. – Oczywiście wpuściłam go, ale on zaraz na progu zatoczył się i upadł. W pierwszej chwili wydało mi się, że jest pijany, potem jednak zobaczyłam, że ma ranę na piersi.

Zaraz chwyciła za telefon i zadzwoniła na pogotowie. Czekając na przyjazd karetki, zajęła się Eweliną, bo bardzo się o nią bała. Dziewczyna doznała szoku i mogła poronić. Wybuchnęła niepohamowanym płaczem, nie mogła się uspokoić, ale to zrozumiałe, wszak umierał ojciec ich nienarodzonego jeszcze dziecka, człowiek, którego kochała.

Młodsza z kobiet potwierdziła zeznanie Zuzanny S. Powiedziała, że miała rozładowany telefon i narzeczony nie mógł się z nią skontaktować. Widać domyślił się, gdzie jest i przyjechał po nią. Zapewne idąc od samochodu do mieszkania jej przyjaciółki został przez kogoś napadnięty i śmiertelnie zraniony nożem.

– Czy widziała pani, jak wchodził do mieszkania? – spytali śledczy.

– Tak, zaraz za progiem przewrócił się. Początkowo myślałam, że jest pijany, ale potem zauważyłam, że krwawi… Miał na sobie jasny t-shirt, który kupiłam mu na urodziny. Po chwili koszulka zrobiła się cała czerwona…

Jeśli przyjąć wersję, że mężczyzna został zaatakowany bezpośrednio przed wejściem do kamienicy, to atak ten musiał nastąpić na odcinku około 25 metrów, oddzielającym miejsce, w którym zaparkował auto, od bramy domu. Zatrzymał się częściowo na chodniku, następnie przeszedł na podwórze posesji, gdzie znajdowało się wejście do budynku i domofony.

Wydawało się jednak mało prawdopodobne, że został zraniony nożem na ulicy. W połowie lipca o godzinie dziewiętnastej jest widno. Ktoś z przechodniów musiałby zauważyć tak dramatyczne zdarzenie. Jednakże nikt niczego nie widział.

Do ataku musiało więc dojść na podwórzu, w chwili, gdy nie przebywał na nim nikt poza

nożownikiem i jego ofiarą. Cóż, takie rzeczy się zdarzają. Dzielnica dworcowa nie należy do najbezpieczniejszych w blisko 400-tysięcznym mieście. Często dochodzi tu do napadów, rozbojów, pobić i kradzieży. Nie dalej jak trzy miesiące temu na pobliskim przystanku autobusowym dwóch zbirów skopało do nieprzytomności nastolatka, tylko dlatego, że spodobał im się smartfon chłopaka. Na wspomnianym odcinku szczególnie niebezpiecznie jest latem. Na terenie sąsiedniej posesji od rana do nocy działa ogródek piwny. Zdarza się, że goście przełażą przez dziurę w ogrodzeniu i załatwiają w krzakach swoje potrzeby. Może ktoś, komu Tomasz K. przeszkodził w siusianiu, rzucił się na intruza z nożem?

Coś tu jednak się nie zgadzało. Gdyby mężczyzna został pchnięty nożem na ulicy bądź na podwórku i ostatkiem sił dotarł do mieszkania, w którym przebywała jego narzeczona, jego drogę znaczyłaby krew. Wszak doznał przecięcia aorty – a to powoduje obfity krwotok już w chwili zranienia. Jednakże żadnej krwi nie było ani przed budynkiem, ani na klatce schodowej. Krew Tomasza K. znajdowała się wyłącznie w mieszkaniu Zuzanny S.

Za bardzo dziwne uznano również zachowanie Eweliny D. Ponoć po wezwaniu przez Zuzannę S. karetki pogotowia do umierającego Tomasza K. doznała szoku, nie mogła powstrzymać histerycznego płaczu, a jej przyjaciółka bała się, że dziewczyna poroni. Rzecz jasna nie było w tym nic dziwnego ani podejrzanego. Jednakże na pytanie policji czy pamięta moment, kiedy w mieszkaniu zjawił się jej narzeczony, odparła twierdząco. Bardzo szczegółowo opowiedziała co widziała, łącznie z tym, co miał na sobie w chwili śmierci Tomasz K. Nie pomyliła kolejności poszczególnych sekwencji – powtórzyła niemal słowo w słowo relację swojej przyjaciółki. Uznano, że jest mało prawdopodobne, by osoba znajdująca się w głębokim szoku zapamiętała tak dokładnie wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły…

★ ★ ★

Po dokładnym zbadaniu wszystkich okoliczności sprawy, okazało się, że kobiety kłamią.

Tomasza K. śmiertelnie zraniła nożem starsza z nich. Mieszkańcy kamienicy zeznali, że zdarzenie z 14 lipca przebiegało w zupełnie inny sposób, niż to zrelacjonowały Zuzanna S. i jej młoda przyjaciółka. Z zeznań tych wynikało, że narzeczony Eweliny D. pojawił się w kamienicy przynajmniej kwadrans wcześniej niż podała gospodyni.

– Najpierw dzwonił kilka razy do domofonu, ale kobieta go nie wpuściła – stwierdzili mieszkańcy domu. – Wtedy podszedł pod okno i wołał: „Ewelina, wyjdź, przecież wiem, że tam jesteś”.

W pewnym momencie przez okno wyjrzała któraś inaczej napyta sobie biedy. Ale Tomasz K. nie rezygnował. Udało mu się wejść do kamienicy i zaczął dobijać się do mieszkania, wciąż domagając się, żeby narzeczona wyszła do niego. – I on, i one zachowywali się głośno: krzyczeli, padały niecenzuralne słowa. W pewnej chwili drzwi się otworzyły i mężczyzna wszedł.

Co było dalej? Ustalono, że gdy Tomasz K. przestąpił próg mieszkania, Zuzanna S. zaatakowała go nożem, który wzięła z kuchni i trzymała w ręku, w chwili, gdy mężczyzna wchodził. Zadała mu silny cios w klatkę piersiową, po którym narzeczony Eweliny upadł i po chwili skonał na skutek wykrwawienia się. Zuzanna S. dokładnie wymyła narzędzie zbrodni i szybko obmyśliła linię obrony. – Jak przyjedzie policja, musimy powiedzieć, że on już był ranny jak do nas przyszedł – powiedziała do Eweliny D. Zmusiła przyjaciółkę, by potwierdziła jej zeznanie. – Jeśli tego nie zrobisz, to obie pójdziemy siedzieć. Ty masz więcej do stracenia niż ja. Jak urodzisz w areszcie, to zabiorą ci dzieciaka i możesz go nigdy więcej nie zobaczyć – straszyła.

★ ★ ★

W dalszej części śledztwa Zuzanna S. przyznała się do zabójstwa. Stwierdziła, że powodem zbrodni była jej… zazdrość o Ewelinę. Bardzo lubiła swoją młodą i niedoświadczoną przyjaciółkę. Nie miała dzieci i czasami traktowała ją jak własną córkę. Pragnęła się nią opiekować i być babcią dla dziecka, które dziewczyna niebawem miała urodzić. Nie chciała zostać sama na starość.

– Niestety, było to niemożliwe. Tomasz K. mnie nie lubił i niechętnie pozwalał Ewelinie na spotkania ze mną. Zdawałam sobie sprawę, że po narodzinach dziecka nasze kontakty będą jeszcze rzadsze albo w ogóle zabroni mi się z nią widywać – wyjaśniała w śledztwie. Tomasz K. poznał bowiem jej mroczną tajemnicę. Dowiedział się, że przed wieloma laty siedziała w więzieniu za współudział w zabójstwie. Ewelina nie miała o tym pojęcia. Ostrzegł Zuzannę, że jeśli nie zostawi ich w spokoju, opowie narzeczonej o przeszłości jej serdecznej przyjaciółki. A wtedy Ewelina nie będzie chciała nawet na nią spojrzeć.

– Bałam się, że kiedyś spełni swoją groźbę. Gdy zaczął się do mnie dobijać, wpadłam na pomysł zabicia go. Ewelina była na niego wściekła, że się awanturuje. Nie chciała go widzieć. Krzyknęła przez okno, że nie wróci dziś do domu. Ale on dalej wrzeszczał i przeklinał. Zaproponowałam więc, że może jednak go wpuszczę. Zanim wszedł, zdążyłam wziąć z kuchni nóż do mięsa… Ewelina nie widziała momentu zabójstwa, przebywała wtedy w łazience.

Zuzanna S. została skazana na karę 15 lat więzienia. Natomiast Ewelina D. nie odpowiadała za utrudnianie śledztwa. Sąd uznał, że przyjaciółka zmusiła ją groźbami do złożenia fałszywych zeznań w sprawie śmierci Tomasza K. Urodziła syna, który niedawno skończył 3 lata. Zamierza pójść do pracy i w tym celu zapisała się na kurs zawodowy dla kosmetyczek.

Jerzy Blaszyński

Zmieniono personalia i niektóre szczegóły.