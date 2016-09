Zbrodnia niedoskonała

Czy można udowodnić zabójstwo, jeżeli nie udało się odnaleźć zwłok? Przez wiele dziesięcioleci panował pogląd, że dopóki się ich nie odnajdzie, dopóty nie można skazać podejrzanego o popełnienie morderstwa. Na szczęście prawo się zmienia i w takich sprawach sądy wydają skazujące wyroki. Co potwierdza, że nie ma zbrodni doskonałej.

Osiemnastego października 2002 roku, 55-letni Kazimierz K. wyszedł z domu o godzinie 2.45 w nocy. Mężczyzna był taksówkarzem w jednej z warszawskich korporacji. Miał zamówiony kurs do Ożarowa pod Ostrowcem Świętokrzyskim. Było to zlecenie podobno od jakiegoś detektywa, który zadzwonił wcześniej i zaproponował kurs poza Warszawę. Telefonujący powołał się na wspólnego znajomego, Ryszarda. Później okazało się, że Kazimierz K., po odłożeniu słuchawki, uzmysłowił sobie, że nie zna żadnego Ryśka. Postanowił jednak nie wyjaśniać sprawy, oddzwaniając do klienta, tylko poruszyć temat „wspólnego znajomego” w trakcie drogi do Ożarowa.

Żona Kazimierza K., Halina K., zeznała później, że mąż wychodząc z domu zapewnił, że odezwie się, jak dojedzie do celu. Miało mu to zająć trzy, maksymalnie cztery godziny. Zresztą bardzo często, gdy pracował w nocy, dzwonił o szóstej rano, aby obudzić małżonkę. Niestety, tym razem nie odezwał się i co gorsza, nie odbierał telefonu. Zaniepokojona Halina K. skontaktowała się z korporacją, w której pracował Kazimierz. Okazało się, że pracodawca też nie miał z nim kontaktu. Do sprawy wkroczyła policja, poinformowana o zaginięciu mężczyzny. Pierwszym krokiem było sprawdzenie billingów zaginionego Kazimierza K. Dzięki temu szybko trafiono na numer telefonu, z którego dzwoniono, zlecając kurs pod Ostrowiec Świętokrzyski. Okazało się, że do taksówkarza telefonował 25-letni Zbigniew B. Policjant!

Mundurowi zastanawiali się, co może mieć wspólnego z tą sprawą ich kolega po fachu. Oczywiście, natychmiast go przesłuchano. Mężczyzna zeznał, że wskazany numer telefonu (służbowego zresztą) należy do niego, ale kilka dni wcześniej skradziono mu aparat. Telefonu nie miał już ponoć kilka dni, ale o tym fakcie powiadomił swojego przełożonego dopiero 19 października 2002 roku. Powiedział, że aparat skradziono mu jeszcze przed urlopem, na który wybrał się 12 października 2002 roku. Przesłuchującym go funkcjonariuszom zapaliło się światełko ostrzegawcze: policjant nie zgłasza tak istotnego faktu, jak kradzież telefonu?! To, że ich kolega może mieć coś na sumieniu, potwierdziło jego kolejne zachowanie: pytany o to, co robił w ostatnich dniach, plątał się w zeznaniach. Ewidentnie było coś na rzeczy!

Zbigniew B. pochodził z niewielkiej miejscowości – Kamionki Górnej (woj. podkarpackie). W dzieciństwie uwielbiał broń, zapewne dlatego nikogo nie dziwiło, kiedy w dorosłym życiu postanowił wstąpić w szeregi policji. Drzwi kariery zawodowej otworzyły się przed nim w Warszawie. Miał opinię pracowitego i ambitnego. Szybko zyskał zaufanie przełożonych i przysposabiał się do pracy dzielnicowego na warszawskim Mokotowie. Jak się później okazało, tylko pozornie był „wzorowy”, ponieważ po szczeblach kariery wspinał się nielegalnie. Wynosił z pracy dokumenty, protokoły przesłuchań – nie nadając sprawom biegu, a dzięki temu miał doskonałe wyniki w pracy! To że prawda wyjdzie na jaw, było tylko kwestią czasu. Zapewne jeszcze przez jakiś czas udałoby mu się tak kombinować, gdyby nie sprawa taksówkarza.

Zbigniew B. został aresztowany 22 października 2002 roku, podczas składania uzupełniających wyjaśnień w sprawie zaginięcia Kazimierza K. Okazało się, że ma przy sobie kartę telefoniczną, z której dzwonił do osób wynajmujących garaże… Zatrzymano także jego młodszego brata, Pawła B. (ucznia technikum). Policjant przyznał się do uprowadzenia taksówkarza, odebrania mu samochodu (opla vectry). Zaprzeczał jednak, aby miał cokolwiek wspólnego ze śmiercią mężczyzny. Powiedział, że samochód taksówkarza ukrył w Stalowej Woli. Kiedy policjanci pojechali pod wskazany adres, faktycznie znaleźli opla vectrę Kazimierza K. Jednak samochód nie miał oznaczeń taxi, a boczna szyba od strony kierowcy była wybita. Zapasowa leżała na tylnym siedzeniu. Znaleziono też fakturę, z której wynikało, że Zbigniew B. zakupił tę szybę 1 października 2002 roku, w jednym ze sklepów na ulicy Woronicza w Warszawie.

Wewnątrz auta było widać ślady krwi (późniejsze badania DNA wykazały, że to krew taksówkarza). Samochód miał prowizorycznie przymocowane tablice rejestracyjne od innego pojazdu, ale – jak się potem okazało – takiego samego modelu.

Mundurowi przeszukali pokój w hotelu policyjnym, gdzie mieszkał Zbigniew B. Udali się także do rodzinnego domu mężczyzny. Pojawienie się stołecznej policji w niewielkiej miejscowości, jaką jest Kamionka Górna, wywołało nie lada sensację. Sąsiedzi nie wierzyli, że Zbyszek mógł coś „zmalować”. Rodzina B. była jedną z bardziej szanowanych w okolicy. Rodzice przez całe życie ciężko pracowali, by utrzymać dom i czwórkę dzieci. Sąsiedzi murem stanęli za porządną rodziną. Nie dowierzali plotkom, a o Zbyszku mieli jak najlepsze zdanie. Według nich został w coś wrobiony. Jednak chyba największy szok przeżyła matka mężczyzny.

W domu Zbigniewa B. mundurowi znaleźli – Moje dziecko nigdy do czegoś podobnego by się nie posunęło – zapewniała kobieta. – Wierzę, że sprawiedliwość weźmie górę.

W domu Zbigniewa B. mundurowi znaleźli dokumenty samochodu taksówkarza. Szybko okazało się, że do tragedii nigdy by nie doszło, gdyby Kazimierz K. nie miał właśnie opla vectry.

W 2001 roku Zbigniew B. kupił samochód – rozbitego opla vectrę. Od dawna marzył o takim aucie, ale nie stać go było na nowy, sprawny model. Kupił więc wraka, ale wcale nie rezygnował z marzeń o siedzeniu za kierownicą opla. Jednak na remont nie miał środków i wtedy w jego głowie zrodził się wynaturzony pomysł. Rozbity pojazd potrzebny był mu tylko po to, aby posiadać legalne dokumenty i tablice rejestracyjne. Sprawne auto postanowił ukraść. Jako policjant miał dostęp do bazy danych, gdzie udało mu się namierzyć identyczną białą vectrę, na jaką miał papiery. W znalezionym później notesie policjanta były zanotowane dane 12 właścicieli takich samochodów, jeżdżących po Warszawie. Listę zamykał Kazimierz K.

Policyjne śledztwo wykazało, że Zbigniew B. po raz pierwszy chciał skontaktować się z Kazimierzem K. 11 października 2002 roku. Jak się okazało, dzwonił do niego z telefonu stacjonarnego znajdującego się w pokoju służbowym w komendzie policji! Gdyby ktoś cokolwiek podejrzewał, miał alibi w postaci mandatu wystawionego taksówkarzowi za złe parkowanie. Słuchawkę podniosła żona mężczyzny. Podobno przedstawił się nie swoim imieniem i nazwiskiem. Chciał zamówić kurs, podał numer telefonu i poprosił o kontakt. Kazimierz K. oddzwonił i mężczyźni umówili się na konkretną datę i godzinę. Kurs był wyznaczony na 18 października 2002 roku do Ożarowa, pod Ostrowcem Świętokrzyskim.

Między rozmową a zaplanowaną datą Zbigniew B. był na urlopie. Z Warszawy pojechał do rodzinnej Kamionki Górnej. Był tam do 15 października. Z billingów połączeń wynikało, że z taksówkarzem kontaktował się jeszcze 17 października. Połączenie zostało zalogowane do sieci komórkowej przez przekaźnik w Mysiadle (który obejmuje hotel policyjny pod Warszawą, gdzie mieszkał mężczyzna). Zbigniew B. potwierdził kurs do Ożarowa. Poprosił Kazimierza K., aby o trzeciej rano przyjechał na ulicę Puławską 41 w Warszawie.

Kiedy 18 października taksówkarz podjechał pod wskazany adres, do samochodu wsiadło dwóch mężczyzn. Zbigniew B. i Paweł B. – brat policjanta.

Paweł B., podczas pierwszego przesłuchania, opisał podróż z taksówkarzem. Zeznał, że w trakcie jazdy brat kazał mężczyźnie zatrzymać się przy lesie. Następnie wysiadł i przez szybę zastrzelił kierowcę ze służbowej broni. Ciało zakopali w lesie. Niestety nie powiedział gdzie. Potem odwołał wszystkie zeznania. Sędziowie stwierdzili, że Paweł B. jest „uzależniony emocjonalnie” i całkowicie podporządkowany bratu. W śledztwie specjalnie kłamał, ale raczej nie w pierwszych zeznaniach, kiedy podał kilka szczegółów, które mógł znać tylko uczestnik zbrodni.

Zwłok Kazimierza K. nigdy nie odnaleziono, mimo intensywnych poszukiwań (przeczesano lasy, używano psów tropiących i śmigłowca z kamerą termowizyjną, o pomoc poproszono nawet różdżkarza).

Proces rozpoczął się we wrześniu 2004 roku. Prawnicy od początku wiedzieli, że będzie to bardzo trudna sprawa, zresztą podobnej dawno nie było w warszawskim sądzie. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem mediów. Nie było w tym nic dziwnego, bo na ławie oskarżonych zasiadł „stróż prawa” i jego brat, a proces miał charakter poszlakowy. Obaj mężczyźni zostali oskarżeni o zamordowanie Kazimierza K. (nie przyznawali się do winy). Na szczęście brak ciała nie „rozgrzesza”. Zbigniew B. poinformował, że będzie odpowiadał tylko na pytania sądu i swego obrońcy, zaś Paweł B. zgodził się jedynie na ewentualne pytania swojego adwokata.

Wyjaśnienia braci B., złożone podczas śledztwa, różniły się na kolejnych jego etapach. W trakcie procesu przedstawiono także dwóch świadków (drobnych złodziei), którzy zeznali, że latem 2002 roku Zbigniew B. „zamówił” u nich kradzież vectry i przebicie numerów na identyczne z takimi, na jakie posiadał dokumenty. Ostatecznie do transakcji nie doszło.

Wynajęcie człowieka do kradzieży samochodu to linia obrony, której trzymał się oskarżony. Chodziło mu o konkretny model i kolor pojazdu. Dokładnie takie parametry spełniał

samochód taksówkarza, do którego zabójstwa nigdy się nie przyznał. Zbigniew B. utrzymywał, że do kradzieży białego opla vectry „zatrudnił” człowieka, który miał ukraść samochód spod domu Kazimierza K. albo z miejsca, gdzie taksówkarz miał się stawić na umówiony kurs. Złodziej miał też zlecić Zbigniewowi B. zakupienie szyby samochodowej, tej od strony kierowcy, tłumacząc, że podczas kradzieży często zostaje ona zbita. Złodziej ze skradzionym samochodem miał pojawić się około czwartej nad ranem (18 października) w Górze Kalwarii. Zbigniew B. zeznał, że tam się z nim spotkał i razem pojechali do Stalowej Woli, aby ukryć auto. Policjant miał też na wszelki wypadek „pożyczyć” rabusiowi swoją służbową broń, którą potem znalazł w schowku vectry.

Tak misternie uknuta intryga, która oczywiście była kłamstwem, musiała wprawić w osłupienie przełożonych Zbigniewa B. Jeden z nich wypowiadał się o swoim byłym podwładnym w samych superlatywach: – Młody, ambitny, bardzo dobrze pracował, ponadprzeciętnie angażował się w swoją pracę i miał ponadprzeciętne wyniki. Zawsze przychodził przed rozpoczęciem służby, a wychodził po jej zakończeniu. Był nagradzany.

Biegła psycholog tak opisała oskarżonego Zbigniewa B.: – Cechuje go niewykształcona egocentryczna uczuciowość, co przejawia się tym, że jest skoncentrowany na sobie, mało natomiast zainteresowany oczekiwaniami i przeżyciami innych osób. Bliskie związki emocjonalne nie są dla niego ważne. W relacjach z innymi – skryty. Zna i rozumie normy społecznego zachowania, ale może je łatwo przekraczać, jeżeli stoją w opozycji do jego aktualnych potrzeb. Bezkrytyczny w stosunku do własnych działań. Prezentuje postawę roszczeniową i łatwo manipuluje otoczeniem w celu uzyskania konkretnych korzyści.

Natomiast o młodszym z braci biegła psycholog powiedziała: – Intelekt znacznie poniżej przeciętnej. W psychologii iloraz inteligencji, który uzyskał podczas testów, traktuje się jako pogranicze upośledzenia umysłowego. Ma trudności z myśleniem abstrakcyjnym. Przyjmuje postawę niekonfliktową w stosunku do otoczenia i bliskich sobie osób. Nie wykazuje tendencji do konfabulacji. Bardzo silnie związany z rodziną. Więzy emocjonalne są dla niego szczególnie ważne.

Cechy osobowości Pawła B. wykorzystał jego obrońca, sugerując, że mężczyzna nie do końca rozumiał, co się wokół niego dzieje, a w rękach speców z wydziału zabójstw był niczym „zwierzątko”, którym można było doskonale manipulować.

Uległej postawy zdecydowanie nie reprezentował Zbigniew B., co potwierdzała także oskarżyciel posiłkowy, córka Kazimierza K. Kobieta zeznała, że mężczyzna w trakcie procesu był bardzo pewny siebie. Odpowiadał tylko na pytania zadawane przez swojego adwokata. Bardzo chętnie sam zabierał głos, zadawał pytania świadkom i skrupulatnie wytykał nieścisłości w ich zeznaniach.

Obrona Pawła B. przedstawiła alibi, które miało potwierdzać, że niemożliwe jest, aby chłopak uczestniczył w kradzieży samochodu i zamordowaniu taksówkarza. Ponoć mieszkający w internacie młody mężczyzna, był obecny w placówce w nocy z 17 na 18 października 2002 roku. Miał to potwierdzać m.in. dziennik, w którym powinna być zapisywana, codziennie sprawdzana, obecność o 22.00 i 6.30 rano. Z dziennika wynikało, że Paweł B. był obecny w internacie o obu godzinach, co potwierdziła nauczycielka, pełniąca tej nocy dyżur. Okazało się jednak, że kobieta jest przekonana, że tej nocy chłopak nocował w placówce, ale oświadczenie napisała na prośbę innej nauczycielki, prywatnie siostry Pawła B.!

Wyrok zapadł na początku grudnia 2005 roku. Sąd wymierzył Zbigniewowi B. karę dożywocia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie dopiero po 30 latach. Prawa publiczne odebrano mu na 10 lat. Jego brat został skazany na 15 lat więzienia (za współudział w zabójstwie).

– Brak ciała nie może przesądzić o braku odpowiedzialności karnej – powiedział sędzia. – Do zbrodni doszło i odpowiadają za nią oskarżeni. Otwarte pozostaje jedynie pytanie, jak i gdzie ukryli zwłoki pokrzywdzonego. Niestety tego nie udało się ustalić.

– Motywem zbrodni, do jakiej doszło 18 października 2002 roku, była chęć zdobycia przez Zbigniewa B. białego opla vectry, jakim jeździł taksówkarz. To były policjant był mózgiem zbrodni. Zaplanował zabójstwo w najdrobniejszych szczegółach. Nawet nie zakładał możliwości, by pozwolić Kazimierzowi K. odejść żywym. Musiał zabić, bo bał się, że taksówkarz może go zidentyfikować. (…) Zdaniem sądu dowody udziału braci B. w zbrodni są mocne. To m.in. ślady DNA Zbigniewa w aucie Kazimierza K. oraz zeznania Pawła B. W śledztwie opowiedział o szczegółach zbrodni, choć potem odwołał wyjaśnienia. (…) Oskarżony (Zbigniew B. – przyp. red.) to człowiek, który przed niczym się nie cofnie, by zrealizować postawiony cel. Posunął się nawet do tego, by wciągnąć w sprawę brata, który jest pod jego wpływem. Zabił z tak błahego powodu, jakim jest chęć zdobycia samochodu – mówił sędzia. – Zbigniew B. popełnił jednak „szkolny błąd”. Zamówił kurs u Kazimierza K., korzystając ze służbowego telefonu. Gdyby nie to, prawdopodobnie nigdy byśmy się nie spotkali na tej sali – stwierdził sędzia.

Wyrok nie zrobił na Zbigniewie B. większego wrażenia, przynajmniej taki miał wyraz twarzy. Zapewniał, że będzie się odwoływał. Obrońcy skazanych domagali się ponownego procesu, argumentując m.in., że sąd okręgowy wydając wyrok odniósł się do poszczególnych dowodów w sposób „wybiórczy i niekompetentny”, a także bezkrytycznie ocenił opinie biegłych powołanych w sprawie.

Obrońcy twierdzili, że w materiałach poszukiwań taksówkarza były informacje nieznane sądowi. Miało z nich wynikać np., że Paweł B. mówił koledze z aresztu, że ciało kierowcy rozpuścili w kwasie.

Sąd Apelacyjny uznał jednak, że nie ma podstaw do kwestionowania wyroku, gdyż sąd okręgowy ocenił wszystkie dowody kompleksowo i zbadał także wzajemne zależności między nimi.

– Zabójstwo zostało dokonane z pełną premedytacją po długotrwałych przygotowaniach przez osobę powołaną do ochrony porządku publicznego, dlatego łagodniejsza kara niż dożywocie nie byłaby uprawniona – sędzia komentował wymiar kary dla zabójcy.

Wyrok jest prawomocny.

Wdowa po Kazimierzu K. podobno wybaczyła mordercom jej męża. Czasu nie cofnie, jednak chciałaby, aby odnalazło się ciało męża, aby miał swój grób, a ona miała gdzie zapalić świeczkę. Podobnie zresztą, jak siostra Marka S., którego ciała także do dzisiaj nie odnaleziono. Zazdrość? Miesiąc od zaginięcia Pawła T. na stronie policji w B. pojawił się komunikat: Policjanci proszą wszystkie osoby, posiadające informacje, które mogą przyczynić się do odnalezienia Marka S. lub ustalenia jego miejsca pobytu o kontakt pod numerem… Mężczyzna ma około 170 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma włosy krótkie, ciemnoblond, owalną twarz, wysokie czoło, prosty nos, uszy średnie. Posiada bliznę na przedramieniu po ranie ciętej.

Paweł T. mieszkał w małej miejscowości B. (woj. warmińsko-mazurskie). Zajmował lokum po zmarłych rodzicach, w którym wychowywał się razem z siostrą i braćmi. Rodzeństwo opuściło rodzinny dom, a Paweł mieszkał sam (nigdy nie założył rodziny). Podobno, jak twierdzą sąsiedzi mężczyzny, nie ciągnęło go do kobiet.

Zaginięcie 44-letniego Pawła T. zgłosił w kwietniu 2015 roku jego znajomy, zaznaczając, że koledze nigdy wcześniej nie zdarzały się „takie numery”. Sprawdził też, czy kumpel nie udał się do któregoś z rodzeństwa. Niestety nie. Najbliżsi nie mieli pojęcia, że ich brat od kilkudziesięciu dni, jakby zapadł się pod ziemię. Sąsiedzi byli zaniepokojeni, podkreślając, że nie jest to typowe zachowanie. Podobno Paweł zawsze wracał do domu. Oczywiście, padały podejrzenia, że może gdzieś „zapił”, ale wykluczono taką wersję. Nie dlatego, że mężczyzna stronił od alkoholu, ale ponoć zawsze wracał do domu, nawet jeśli miałby iść najbardziej zawiłym zygzakiem.

Ostatni raz był widziany w miejscu zamieszkania 20 marca 2015 roku. Na stronie policji, 17 kwietnia 2015 roku, podano informację, że wyszedł z domu i udał się do znajomego, gdzie pomagał dorywczo przy pracach w gospodarstwie rolnym. Po skończonej pracy wybierał się do miejsca zamieszkania w B., lecz nigdy tam nie dotarł.

Mundurowi rozpoczęli poszukiwania mężczyzny, ale nikt go nie widział, dlatego ciężko było złapać jakikolwiek trop. Sprawdzono okoliczne szpitale i pustostany. Przeszukano lasy i rozlewiska. Bez sukcesu. Jedyny trop prowadził do garbarni, gdzie mężczyzna pracował…

Na początku lipca 2015 roku na terenie garbarni trwała tajemnicza akcja policji. Funkcjonariusze część czynności wykonywali w ochronnych maskach i kombinezonach, konsekwentnie odmawiając komentarzy odnośnie tego, czego szukają i czym zajmują się na terenie zakładu. Ekipa dochodzeniowośledcza, w tym biegli z laboratorium kryminalistycznego, luminolem i światłem ultrafioletowym ujawnili ślady krwi sprzed kilku miesięcy!

Ludzie podejrzewali, czego policja szuka w garbarni, a raczej kogo. Mieli rację. Szybko wyjaśniło się, że czynności mają związek z zaginięciem Pawła T. Jednak kolejne wiadomości mroziły krew w żyłach. Z fragmentarycznych informacji wynikało, że na terenie garbarni mogło dojść do zabójstwa, a następnie… spalenia zwłok w spalarni odpadów.

Prokurator przekazujący te szokujące wiadomości poinformował także, że w związku z tą sprawą zatrzymano trzy osoby: właściciela firmy – 52-letniego Ryszarda P., jego konkubinę – 41-letnią Iwonę B. i jednego z pracowników. To były wszystkie dane, jakie udało się uzyskać 2 lipca 2015 roku. Prokurator zaznaczył, że czynności nadal trwają, a sama sprawa jest wyjątkowo zagmatwana, co dodatkowo utrudniają sprzeczne relacje różnych osób.

Kilka dni później właścicielowi garbarni przedstawiono zarzuty: W bliżej nieokreślonym dniu w okresie od 17 do 18 marca 2015 r., w miejscowości B. Kolonia (…), działając z zamiarem ewentualnego pozbawienia życia Pawła T. poprzez uderzenie go bliżej nieokreślonym narzędziem w głowę, spowodował u niego bliżej nieokreślone obrażenia ciała, skutkujące zgonem Pawła T., a następnie przy pomocy noża kuchennego poćwiartował jego zwłoki, po czym wywiózł je z miejsca zdarzenia, celem ich usunięcia (…).

Zarzuty postawiono także konkubinie Ryszarda P. i jego 39-letniemu pracownikowi (Zenonowi K.). Ta dwójka usłyszała zarzuty zacierania śladów zbrodni i przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Natomiast Ryszard P. twardo zaprzeczał, jakoby miał zamordować Pawła T. Z jego wyjaśnień wynikało, że to Paweł T. zaatakował go metalowym prętem. Doszło do szarpaniny, w trakcie której miał wyrwać pracownikowi ów pręt i uderzyć go w bok. Cios ponoć był tak mocny, że mężczyzna upadł, uderzając głową w twarde podłoże…

Podczas kolejnych przesłuchań, Ryszard P. zmieniał wyjaśnienia, potem je odwoływał. Co się stało w garbarni w B? Kolejne odkrycia odsłaniały okrutną prawdę.

Ryszard P. miał opinię furiata. Dawał pracę w garbarni, ale ponoć z jego nerwowym usposobieniem trudno było wytrzymać. Po pracy lubił się napić z pracownikami. To akurat mogło się podobać, ale tylko tym, którzy nie stronili od kieliszka. Paweł T. dostał się do zakładu z polecenia. Tragicznego dnia nie odmówił szefowi wspólnych „procentów”. Wstępne ustalenia śledczych wskazywały, że w połowie marca 2015 roku w domu przy garbarni imprezował razem z szefem, jego konkubiną i kolegą z pracy. Nagle między Ryszardem P. i podwładnym doszło do sprzeczki, w trakcie której pracodawca chwycił metalową rurkę i śmiertelnie uderzył nią Pawła T.

Dla dobra śledztwa nie są ujawniane żadne szczegóły makabrycznej zbrodni. Ludzie oczywiście plotkują, snują prawdopodobne wersje zdarzeń. Mówi się, że zamordowany mężczyzna został śmiertelnie pobity, poćwiartowany, a następnie spalony. Pojawiają się też informacje, że poćwiartowane zwłoki rozpuszczono w wannie z kwasem, a resztki (niestrawione przez kwas) wywieziono do zakładu utylizacji odpadów organicznych, a następnie dodano do karmy dla norek. Są też wersje, że poćwiartowane ciało zmielono… Ludzie zastanawiają się też, dlaczego doszło do morderstwa. Mówi się, że powodem agresji 52-letniego Ryszarda P. było nietaktowne zachowanie pracownika, który podczas imprezy podrywał „jego kobietę”. Są też głosy, że między Pawłem a Iwoną od jakiegoś czasu było coś więcej, o czym dowiedział się zazdrosny konkubent. Dlatego postanowił rozprawić się z młodszym rywalem.

Sąsiedzi zamordowanego nie dowierzają w plotki o romansie. Argumentują, że Paweł T. nie był typem podrywacza. Nie ciągnęło go do kobiet, czego potwierdzeniem miał być jego kawalerski stan.

Mówi się też, że wiele do sprawy wniosła konkubina Ryszarda P., która ponoć nie była w stanie dłużej skrywać makabrycznej prawdy o wydarzeniach, których była świadkiem.

Policja i prokuratura nie komentują tych plotek. Sprawa jest w toku. Oczywiście, istotne jest dojście do prawdy, nawet najbardziej makabrycznej, ale najbliżsi zamordowanego zmagają się też z innymi problemami. Siostrze Pawła T. było wyjątkowo trudno w listopadzie 2015 roku, kiedy na Wszystkich Świętych odwiedza się na cmentarzu bliskich zmarłych. Kobieta nie mogła odwiedzić brata, bo jego ciała nie odnaleziono, a zatem według polskiego prawa nie można wydać aktu zgonu, a tym samym zorganizować pochówku. Nie ma więc miejsca, gdzie można by symbolicznie zapalić znicz.

