Dwaj przyjaciele dla rozrywki wybrali się do kasyna gry. Robert był wytrawnym graczem, mającym odpowiednią wiedzę, duże doświadczenie i zdrowy rozsądek.

Był częstym bywalcem kasyn gry, lecz nigdy nie grał o wysokie stawki, a także zawsze wiedział, kiedy należy wstać od rulety, gry w kości, czy blackjacka. Kiedy dwaj przyjaciele stanęli przy stole rulety, Robert po cichu zaczął wyjaśniać Andrzejowi zasady gry. Musisz wiedzieć – zaczął – że klasyczna ruleta zwana francuską, to koło podzielone na trzydzieści siedem pól, na przemian czarnych i czerwonych z wyjątkiem zera. Numery na tarczy koła nie są rozmieszczone kolejno lub w sposób przypadkowy, lecz są wynikiem perfekcyjnego przemyślenia.

Wyobraź sobie – kontynuował Robert – że nazwanie rulety „diabelskim kołem” wcale nie jest przypadkowe, bowiem suma wszystkich liczb na jej kole, wynosi dokładnie 666! A przecież wiadomo, że to jest „diabelska” liczba, której jako swej wizytówki z upodobaniem używają sataniści… Mało tego, jeśli przetniemy umownie koło ruletki na dwie połowy, począwszy od pola zerowego oraz pomiędzy sąsiadującymi ze sobą

liczbami 5 i 10, to suma liczb po obydwu stronach koła wyniesie dokładnie po 333!

Andrzej, trochę już znudzony, nic nie mówił, kiwał tylko głową na znak, że niby rozumie na czym polegają zakłady wewnętrzne i zewnętrzne, co to jest „street”, „corner”, „orfeleny” i „splity”, jak powinno przebiegać prawidłowe „spinowanie” kulki i dlaczego ona „dropuje”. W rezultacie, kompletnie pomieszały mu się te informacje, i dlatego zaproponował koledze, by hazardową zabawę zaczęli od gry najprostszej, powszechnie zrozumiałej dla każdego, czyli gry w kości. Kiedy usiedli przy odpowiednim stole, Robert nagle zaczął uważnie przypatrywać się trzem kostkom, którymi „rzucali” jacyś dwaj gracze. Po chwili z wielkim oburzeniem powiedział do krupiera: – To skandal! Te kości są fałszywe! Proszę wezwać dyrektora!

Dlaczego Robert uznał, że kości są fałszywe?

Rozwiązanie zagadki kryminalnej na kolejnej stronie.