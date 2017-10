Do domu przywódcy międzynarodowej sekty religijnej dokonano włamania. Złodziej, przez nikogo nie niepokojony, wślizgnął się do bogatej rezydencji wpływowego guru, i od razu skierował się do sypialni na piętrze, gdzie spał Norman Bishop.

W momencie gdy włamywacz Barnaba otwierał drzwi do sypialni, Norman obudził się i widział dokładnie jak przestępca zabiera z małego ołtarzyka złotą figurkę i znika. Posążek kultowy był wykonany ze szczerego złota i ważył ponad cztery kilogramy! Jednak po przyjeździe policji Norman Bishop nie był w stanie opisać wyglądu złodzieja, ani podać żadnych dodatkowych szczegółów tego zdarzenia.

Ponadto należy wiedzieć że:

Norman Bishop dokładnie widział każdy gest złodzieja, a w pokoju było wystarczająco jasno. Norman nie był oszołomiony narkotykami lub alkoholem, nie był też w stanie hipnozy. Norman cieszył się doskonałym zdrowiem fizycznym i psychicznym, miał dobry wzrok i nie był niemy. Norman Bishop i Barnaba nie byli wspólnikami. Nie są też krewnymi i nigdy przedtem się nie widzieli. Kradzież statuetki miała miejsce przed południem w domu, gdzie Norman stale mieszkał. Norman nie był szantażowany i Barnaba w żaden sposób nie zmuszał go do milczenia.

Dlaczego?

Rozwiązanie zagadki kryminalnej na kolejnej stronie.