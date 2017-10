Policjanci zatrzymali 43 osoby związane z przestępczym procederem, w tym 3 za granicą (na terenie Francji i Niemiec) na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, we współpracy z organami śledczymi tych krajów oraz Europolem i Eurojust. Dodatkowo jedenastu podejrzanych zostało doprowadzonych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie w chwili obecnej są pozbawieni wolności w innych sprawach.

W akcji zatrzymania podejrzanych wzięło udział ponad 330 policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji, wspomaganych przez funkcjonariuszy z Komendy Stołecznej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Płońsku oraz BOA KGP. Policjanci w tym samym czasie weszli do domów, mieszkań i magazynów m.in. w Warszawie, Radomiu, Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku, Wyszogrodzie i Gdyni. Ponadto w zakresie właściwości miejscowej, na terenie innych krajów czynności procesowe wykonywali również funkcjonariusze policji z Holandii, Niemiec i Francji, we współpracy z CBŚP i Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Łączenie przeszukano 75 miejsc na terenie Polski i 4 za granicą. Podczas przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli kilka jednostek broni palnej wraz z amunicją, znaczne ilości narkotyków, fałszywe banknoty Euro, papierosy bez polskich znaków akcyzy oraz tytoń tzw. krajankę służącą do wyrobu papierosów.

W celu sprawnego przeprowadzenia czynności, w siedzibie Eurojust w Hadze stworzono centrum koordynacyjne, w ramach którego prokuratorzy z poszczególnych krajów, w tym z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, na bieżąco wymieniali informacje o przebiegu czynności. Również wcześniej w toku prowadzonego śledztwa polscy prokuratorzy i policjanci CBŚP wielokrotnie przebywali w Hadze, gdzie omawiane były kwestie dotyczące działalności grupy oraz planowano kolejne czynności śledcze. W akcji na terenie Polski, wziął udział przedstawiciel Europolu, który zapewnił natychmiastową wymianę informacji z funkcjonariuszami biorącymi udział w działaniach na terenie Holandii i Niemiec.

Policjanci CBŚP doprowadzili 43 zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie podejrzani usłyszeli kilkadziesiąt zarzutów popełniania przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji ponad 900 kg amfetaminy, wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających i substancji psychotropowych, udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, handlu bronią palną, m.in. karabinami Kałasznikowa i pistoletami maszynowymi PM-63, posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia, kradzieży luksusowych pojazdów, a także szeregu innych przestępstw kryminalnych. Jednemu z podejrzanych przedstawiono ponadto zarzut usiłowania zabójstwa. Dominikowi O. ps. „Suchy” przedstawiono łączenie 8 zarzutów popełniania przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na poczet grożących kar, prokurator prowadzący śledztwo dokonał na mieniu podejrzanych zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 4,5 mln złotych. Zabezpieczono 500 tyś. zł w gotówce, luksusowe samochody oraz nieruchomości. W sprawie wykorzystano tzw. konfiskatę rozszerzoną, co pozwoliło zabezpieczyć nieruchomość zakupioną przez jednego z podejrzanych na 3-letnie dziecko.

Była to jedna z większych międzynarodowych realizacji polskiej prokuratury i Centralnego Biura Śledczego Policji na terenie Europy w ostatnim czasie. W ogromnym przedsięwzięciu jednoczesnego zatrzymania 40 osób i przeszukania 75 obiektów wzięło udział ponad 330 policjantów CBŚP, nie tylko z Zarządu warszawskiego, ale również z łódzkiego, poznańskiego, gdańskiego i radomskiego oraz innych komend. Sprawne przeprowadzenie zakres postępowania, w tym ilość zatrzymanych w sprawie osób, wymagał zaangażowania w czynności procesowe związane z ogłoszeniem zarzutów i skierowaniem do sądów wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania wszystkich prokuratorów Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

