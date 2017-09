Powerball to jedna z najpopularniejszych loterii w Stanach Zjednoczonych. Można w niej wygrać naprawdę duże pieniądze, a te, jak wiadomo, potrafią rozbudzić wyobraźnię.

Jeden ze zwycięzców Powerball, 49-letni Pedro Quezada, który dzięki loterii wzbogacił się o 338 milionów dolarów, został skazany przez sąd na trzy lata więzienia za molestowanie małoletniej, do którego miało dochodzić aż przez cztery lata. Koszmar zaczął się, gdy dziewczynka miała 11 lat i trwał aż do ukończenia przez nią 14 roku życia.

Jak widać wielka wygrana nie przyniosła mężczyźnie szczęścia. Oczywiście kwota 338 milionów została pomniejszona o podatek, który musiał zapłacić zwycięzca, ale po wyjściu z więzienia nadal będzie czekała na niego niemała kwota, o której większość obywateli może jedynie pomarzyć.

Pod koniec sierpnia tego roku w loterii Powerball padła jeszcze większa wygrana. Zwycięzca pochodzący ze stanu Massachustts wygrał blisko 760 milionów dolarów. To druga co do wysokości wygrana w historii tej gry. Mimo iż blisko czterdzieści procent tej kwoty musi trafić do amerykańskiego fiskusa, to nadal jest czego gratulować. Tym bardziej, że szansa na wytypowanie właściwych cyfr w tej grze to jak 1 do 292 milionów.

