Młody mężczyzna (24 lata) mając 2,5 promila alkoholu we krwi, doprowadził do kolizji. Być może nie byłoby w tym nic zaskakującego, bo przecież policja codziennie zatrzymuje pijanych kierowców, gdyby nie pewien szczegół…

Mężczyzna miał dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Gdy wysiadł z auta, za kierownicę wsiadł jego ojciec (53 lata) – również będący pod wpływem alkoholu i również mający dwa czynne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. Na szczęście jego podróż nie trwała długo, gdyż mężczyzna uderzył w znak drogowy. Synowi udało się pokonać ojca w „alkoholowych szrankach”, gdyż ojciec miał „zaledwie” 2 promile alkoholu we krwi. Obydwu amatorom jazdy na podwójnym gazie grozi do 5 lat więzienia.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że nietrzeźwi kierowcy stanowią coraz mniejsze zagrożenie.

W 2016 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2 967 wypadkach drogowych (8,8% ogółu wypadków), śmierć w nich poniosły 383 osoby (12,7% ogółu zabitych), a 3 392 osoby odniosły obrażenia (8,3% ogółu rannych). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej wypadków o 161 (-5,1%), mniej zabitych o 24 osoby (-5,9%) i mniej osób rannych o 172 (-4,8%).

Osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20,7%) i niedziele (17,9%). Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wolne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas których spożywany jest alkohol. Generalnie bowiem, w te dni zwiększa się liczba uczestników ruchu będących pod wpływem alkoholu.

W 2016 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 2 295 wypadków (6,8% ogółu), w których zginęło 306 osób (10,1%), a rannych zostało 2 641 osób (6,5%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami.

Z ich winy doszło do 1 686 wypadków, w których zginęło 221 osób, a rannych zostało 2 100 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, kierujący będący pod wpływem alkoholu stanowili 5,8%. W porównaniu do 2015 roku nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kierujących o 110 (+7%), osób zabitych o 3 (+1,4%) i osób rannych o 127 (+6,4%).

Analizując strukturę wiekową sprawców kierujących będących pod działaniem alkoholu, należy zwrócić uwagę na grupę 18-24 lata (przedział siedmioletni), gdzie odnotowano znaczny odsetek wypadków, chociażby w porównaniu do grupy 25-39, gdzie przedział wiekowy obejmuje 15 lat.

W 2016 roku, w porównaniu z 2015 roku, nastąpił spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 13 361 osób, przy wzroście liczby kontroli trzeźwości o 240 690.

Źródło: www.policja.pl